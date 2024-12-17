https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/beyaz-saray-trumpin-ukrayna-muzakerelerini-yorumladi-trump-ile-kamuoyu-onunde-cekismeye-1091632200.html
Beyaz Saray, Trump'ın Ukrayna müzakerelerini yorumladı: "Trump ile 'kamuoyu önünde çekişmeye' girmeyeceğiz"
Beyaz Saray, Trump'ın Ukrayna müzakerelerini yorumladı: "Trump ile 'kamuoyu önünde çekişmeye' girmeyeceğiz"
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i müzakerelere hazırlanmaya çağırmasını yorumladı. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T04:46+0300
2024-12-17T04:46+0300
2024-12-17T04:46+0300
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Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek müzakerelerin şartlarını kendisinin belirlemesi gerektiğine inandığını vurguladı. Düzenlenen basın toplantısında Trump, Zelenskiy'in çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmaya hazırlık yapması gerektiğini ifade ederek göreve başlamadan önce barışçıl bir çözüm için çaba göstereceğini belirtmişti. Kirby, "Zelenskiy, müzakerelere hangi şartlarda, ne zaman ve nasıl katılmak istediğini belirlemelidir. Kendisine hem geçmişte hem de bugün açıkça ifade ettik ki, Başkan Biden başkomutan olduğu sürece bu yönetimde bir destekçi bulacaktır" dedi. Ayrıca, Beyaz Saray temsilcisinin belirttiğine göre, Washington, Kiev'e askeri operasyonları sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamaya kararlı. Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya yardımı ve çatışmanın sona erdirilmesi konusunda Trump ile 'kamuoyu önünde çekişmeye' girmeyeceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/beyaz-saray-atacms-konusunda-trumpa-neden-danismadigini-acikladi-1091632072.html
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abd, washington, kiev, vladimir zelenskiy, donald trump, john kirby
abd, washington, kiev, vladimir zelenskiy, donald trump, john kirby
Beyaz Saray, Trump'ın Ukrayna müzakerelerini yorumladı: "Trump ile 'kamuoyu önünde çekişmeye' girmeyeceğiz"
Beyaz Saray, Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i müzakerelere hazırlanmaya çağırmasını yorumladı.
Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek müzakerelerin şartlarını kendisinin belirlemesi gerektiğine inandığını vurguladı.
Düzenlenen basın toplantısında Trump, Zelenskiy'in çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmaya hazırlık yapması gerektiğini ifade ederek göreve başlamadan önce barışçıl bir çözüm için çaba göstereceğini belirtmişti.
Kirby, "Zelenskiy, müzakerelere hangi şartlarda, ne zaman ve nasıl katılmak istediğini belirlemelidir. Kendisine hem geçmişte hem de bugün açıkça ifade ettik ki, Başkan Biden başkomutan olduğu sürece bu yönetimde bir destekçi bulacaktır" dedi.
Ayrıca, Beyaz Saray temsilcisinin belirttiğine göre, Washington, Kiev'e askeri operasyonları sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamaya kararlı.
Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya yardımı ve çatışmanın sona erdirilmesi konusunda Trump ile 'kamuoyu önünde çekişmeye' girmeyeceğini de sözlerine ekledi.