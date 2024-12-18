https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/87-yasinda-hakim-oldu-ceza-davasinda-karar-verdi-1091714449.html

87 yaşında hakim oldu: Ceza davasında karar verdi

87 yaşında hakim oldu: Ceza davasında karar verdi

Sputnik Türkiye

Samsun Atakum ilçesinde huzurevinde kalan 87 yaşındaki Naci Çelenk, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen organizasyonda... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Samsun'da huzurevinde yaşayan 87 yaşındaki adamın hakimlik hayali gerçekleştirildi.Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi kapsamında Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 87 yaşındaki Naci Çelenk'in hakimlik hayali gerçekleştirildi. Samsun Adliyesi'ne getirilen yaşlı adam 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde temsili olarak basit yaralama davasını yönetti. Sanığın ifadesini ve savunmaları dinleyen Naci Çelenk kararını açıkladı.4 çocuğu olduğunu belirten Naci Çelenk ''Kendim gelemediği yere çocuklarımı getirdim. Bir çocuğum ağır ceza hakimidir. Ben köy çocuğuyum. Hakim ve öğretmen çocuklarım var. Ben işçi emeklisiyim ama okusaydım hukuk okurdum. Ben hakim olmayı çok istedim ama göndermediler. Bugün hayalim gerçekleşti'' açıklamasında bulundu.

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