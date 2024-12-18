https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/87-yasinda-hakim-oldu-ceza-davasinda-karar-verdi-1091714449.html
87 yaşında hakim oldu: Ceza davasında karar verdi
87 yaşında hakim oldu: Ceza davasında karar verdi
Sputnik Türkiye
Samsun Atakum ilçesinde huzurevinde kalan 87 yaşındaki Naci Çelenk, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen organizasyonda... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T18:40+0300
2024-12-18T18:40+0300
2024-12-18T18:40+0300
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huzurevi
avukat
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yaşlı aylığı
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Samsun'da huzurevinde yaşayan 87 yaşındaki adamın hakimlik hayali gerçekleştirildi.Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi kapsamında Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 87 yaşındaki Naci Çelenk'in hakimlik hayali gerçekleştirildi. Samsun Adliyesi'ne getirilen yaşlı adam 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde temsili olarak basit yaralama davasını yönetti. Sanığın ifadesini ve savunmaları dinleyen Naci Çelenk kararını açıkladı.4 çocuğu olduğunu belirten Naci Çelenk ''Kendim gelemediği yere çocuklarımı getirdim. Bir çocuğum ağır ceza hakimidir. Ben köy çocuğuyum. Hakim ve öğretmen çocuklarım var. Ben işçi emeklisiyim ama okusaydım hukuk okurdum. Ben hakim olmayı çok istedim ama göndermediler. Bugün hayalim gerçekleşti'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/hakim-ve-savcilara-saglik-muayenesinde-oncelik-hakki-getirildi-1091382810.html
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hakim, hakim ve savcılar kurulu, huzurevi, avukat, yaşlı, yaşlı aylığı, hayal, samsun, samsun büyükşehir belediyesi, samsun valiliği, samsun adliyesi
87 yaşında hakim oldu: Ceza davasında karar verdi
Samsun Atakum ilçesinde huzurevinde kalan 87 yaşındaki Naci Çelenk, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen organizasyonda adliyede hakim oldu. Samsun Adliyesi'ne getirilen yaşlı adam temsili olarak basit yaralama suçundan yargılanan adamın davasını yönetti.
Samsun'da huzurevinde yaşayan 87 yaşındaki adamın hakimlik hayali gerçekleştirildi.
Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi kapsamında Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 87 yaşındaki Naci Çelenk'in hakimlik hayali gerçekleştirildi. Samsun Adliyesi'ne getirilen yaşlı adam 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde temsili olarak basit yaralama davasını yönetti. Sanığın ifadesini ve savunmaları dinleyen Naci Çelenk kararını açıkladı.
4 çocuğu olduğunu belirten Naci Çelenk ''Kendim gelemediği yere çocuklarımı getirdim. Bir çocuğum ağır ceza hakimidir. Ben köy çocuğuyum. Hakim ve öğretmen çocuklarım var. Ben işçi emeklisiyim ama okusaydım hukuk okurdum. Ben hakim olmayı çok istedim ama göndermediler. Bugün hayalim gerçekleşti'' açıklamasında bulundu.