https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/hakim-ve-savcilara-saglik-muayenesinde-oncelik-hakki-getirildi-1091382810.html
Hakim ve Savcılara sağlık muayenesinde öncelik hakkı getirildi
Hakim ve Savcılara sağlık muayenesinde öncelik hakkı getirildi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi'nde 'Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları'... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T00:31+0300
2024-12-11T00:31+0300
2024-12-11T00:34+0300
türkiye
hakim
savcı
savcılık
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
sağlık bakanlığı
hastane
sıra
acil durum
poliklinik
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Sağlık Bakanlığı yayımladığı genelgede Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları poliklinikte öncelikli gruplar arasına aldı.Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi'nde 'Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları' sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar arasına dahil edildi. Karara göre muayenede öncelik sıralaması 1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),2. Engelli hastalar,3. Hamileler,4. 65 yaş üstü hastalar,5. Yedi yaşından küçük çocuklar,6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler ile aileleri,7. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığımıza devredilen sağlık kuruluşlarında geçerli olmak üzere, öncelikli olarak garnizon dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile emekli TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.8. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olan çocuklar,9. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konuk evinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar,10.Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları muayenede öncelikli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/saglik-bakanligi-26-bin-673-saglik-personeli-alimi-yapacak-basvurular-ne-zaman-sartlar-neler-1091347828.html
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hakim, savcı, savcılık, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), sağlık bakanlığı, hastane, sıra, acil durum, poliklinik, sağlık ocağı, aile hekimliği, doktor
hakim, savcı, savcılık, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), sağlık bakanlığı, hastane, sıra, acil durum, poliklinik, sağlık ocağı, aile hekimliği, doktor
Hakim ve Savcılara sağlık muayenesinde öncelik hakkı getirildi
00:31 11.12.2024 (güncellendi: 00:34 11.12.2024)
Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi'nde 'Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları' sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar arasına dahil edildi.
Sağlık Bakanlığı yayımladığı genelgede Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları poliklinikte öncelikli gruplar arasına aldı.
Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi'nde 'Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları' sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar arasına dahil edildi.
Karara göre muayenede öncelik sıralaması
1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
5. Yedi yaşından küçük çocuklar,
6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler ile aileleri,
7. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığımıza devredilen sağlık kuruluşlarında geçerli olmak üzere, öncelikli olarak garnizon dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile emekli TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.
8. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olan çocuklar,
9. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konuk evinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar,
10.Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları muayenede öncelikli olacak.