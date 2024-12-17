https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/zaharova-noel-ateskesi-kiev-icin-ahlak-disidir-cunku-seytan-tarafindan-ele-gecirilmistir--1091630770.html
Zaharova: Noel ateşkesi Kiev için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir
Zaharova: Noel ateşkesi Kiev için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir
Sputnik Türkiye
Zaharova Telegram kanalında, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, Macaristan'ın Noel ateşkesi önerilerini 'ahlaksız manipülasyonlar' olarak nitelendirme sebebini... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T00:58+0300
2024-12-17T00:58+0300
2024-12-17T01:07+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Noel ateşkesi Kiev rejimi için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir” dedi. Macaristan Başbakanı Orban daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya ve Ukrayna arasında bir esir değişimi ve Noel ateşkesi fikrini dile getirmiş, bu öneri diplomatik kanallar aracılığıyla Vladimir Zelenskiy'e de iletilmiş, ancak Orban'ın açıklamasına göre Putin bunu reddetmiş ve göz ardı etmişti.
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rusya, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev
Zaharova: Noel ateşkesi Kiev için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir
00:58 17.12.2024 (güncellendi: 01:07 17.12.2024)
Zaharova Telegram kanalında, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, Macaristan'ın Noel ateşkesi önerilerini 'ahlaksız manipülasyonlar' olarak nitelendirme sebebini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Noel ateşkesi Kiev rejimi için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir” dedi.
Macaristan Başbakanı Orban daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya ve Ukrayna arasında bir esir değişimi ve Noel ateşkesi fikrini dile getirmiş, bu öneri diplomatik kanallar aracılığıyla Vladimir Zelenskiy'e de iletilmiş, ancak Orban'ın açıklamasına göre Putin bunu reddetmiş ve göz ardı etmişti.