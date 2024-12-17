https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/zaharova-noel-ateskesi-kiev-icin-ahlak-disidir-cunku-seytan-tarafindan-ele-gecirilmistir--1091630770.html

Zaharova: Noel ateşkesi Kiev için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir

Zaharova: Noel ateşkesi Kiev için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir

Sputnik Türkiye

Zaharova Telegram kanalında, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, Macaristan'ın Noel ateşkesi önerilerini 'ahlaksız manipülasyonlar' olarak nitelendirme sebebini... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T00:58+0300

2024-12-17T00:58+0300

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ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

ukrayna

vladimir zelenskiy

kiev

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Noel ateşkesi Kiev rejimi için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir” dedi. Macaristan Başbakanı Orban daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya ve Ukrayna arasında bir esir değişimi ve Noel ateşkesi fikrini dile getirmiş, bu öneri diplomatik kanallar aracılığıyla Vladimir Zelenskiy'e de iletilmiş, ancak Orban'ın açıklamasına göre Putin bunu reddetmiş ve göz ardı etmişti.

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