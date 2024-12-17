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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/zaharova-noel-ateskesi-kiev-icin-ahlak-disidir-cunku-seytan-tarafindan-ele-gecirilmistir--1091630770.html
Zaharova: Noel ateşkesi Kiev için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir
Zaharova: Noel ateşkesi Kiev için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir
Sputnik Türkiye
Zaharova Telegram kanalında, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, Macaristan'ın Noel ateşkesi önerilerini 'ahlaksız manipülasyonlar' olarak nitelendirme sebebini... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T00:58+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Noel ateşkesi Kiev rejimi için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir” dedi. Macaristan Başbakanı Orban daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya ve Ukrayna arasında bir esir değişimi ve Noel ateşkesi fikrini dile getirmiş, bu öneri diplomatik kanallar aracılığıyla Vladimir Zelenskiy'e de iletilmiş, ancak Orban'ın açıklamasına göre Putin bunu reddetmiş ve göz ardı etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1091607738.html
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rusya, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev

Zaharova: Noel ateşkesi Kiev için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir

00:58 17.12.2024 (güncellendi: 01:07 17.12.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Zaharova Telegram kanalında, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, Macaristan'ın Noel ateşkesi önerilerini 'ahlaksız manipülasyonlar' olarak nitelendirme sebebini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Noel ateşkesi Kiev rejimi için ahlak dışıdır çünkü şeytan tarafından ele geçirilmiştir” dedi.
Macaristan Başbakanı Orban daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya ve Ukrayna arasında bir esir değişimi ve Noel ateşkesi fikrini dile getirmiş, bu öneri diplomatik kanallar aracılığıyla Vladimir Zelenskiy'e de iletilmiş, ancak Orban'ın açıklamasına göre Putin bunu reddetmiş ve göz ardı etmişti.
Rusya - Donbass Operasyonu - Mariupol , Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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