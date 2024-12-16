https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1091607738.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Rus birliklerin ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği bildirilirken son bir gün içerisinde bin... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T13:10+0300

2024-12-16T13:10+0300

2024-12-16T13:18+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yelizavetovka köyü Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Bu istikamette son bir gün içerisinde 345 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 85 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirdi ve dört karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçler 500 kadar asker ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun 300 askeri etkisiz hale getirildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu güçleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve dokuz karşı saldırıyı püskürttü. Düşman kaybı 440’tan fazla asker ve üç zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 185 asker, Alman yapımı Leopard tankı ve üç zırhlı sava aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu da düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 55 asker oldu.Ukrayna’nın 133 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu hava üssü altyapısı ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 9 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/dhc-lideri-pusilin-rus-ordusu-sevcenko-koyunu-ukrayna-isgalinden-kurtardi-1091597627.html

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