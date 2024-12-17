https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/yuzlerce-hayvanin-oldugu-ingilteredeki-hayvanat-bahcesi-kapandigini-duyurdu-1091651786.html
İngiltere'deki kötü şöhretli hayvanat bahçesi kapandığını duyurdu
İngiltere'deki kötü şöhretli hayvanat bahçesi kapandığını duyurdu
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Cumbria bölgesinde bulunan South Lakes Safari Hayvanat Bahçesi, yıllar içinde 500'e yakın hayvanın ölmesi ve bir bakıcının çalışırken hayatını... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T15:43+0300
2024-12-17T15:43+0300
2024-12-17T15:47+0300
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South Lakes Safari Hayvanat Bahçesi, kötü şöhretiyle Ekim ayında basına yansımış, hayvanların çektiği acılar infial yaratmıştı. Basına yansıyan hayvanlara zulüm vakaları sonrası dün açıklama yapan hayvanat bahçesi, 31 Aralık itibariyle kurumun temelli kapanacağını duyurdu. Hayvanat bahçesinin eski sahibinin lisansı, 2017 yılında yüzlerce hayvanın ölmesi ve bir bakıcının parçalanarak hayatını kaybetmesi sonrasında yenilenmeyince başka bir işletme tarafından devralındı. İşletmeyi yeni devralan kurum ise bir dizi iyileştirmeler yapılacağını duyurdu. Ancak geçen sürede hayvanların refahında düzelme olmaması üzerine hayvan refahı üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının, tüm bu olayları derleyen raporlar yayınlaması kaçınılmaz sonu hazırladı. Hayvanat bahçesinde çalışan bazı kişilerin ifadelerine göre ziyaretçiler yiyecek verebilsin diye hayvanlara az gıda verilmesi, yaşam alanlarında yer kısıtlığından dolayı hayvanların birbirlerine zarar vermesi ve bazı hayvanların dar alandan strese girmesi sonucu uyutulması gibi sayısız olay yaşandı. Bakıcı, kafes kapısı açık unutulunca hayatını kaybetti 2013 yılında meydana gelen vahim olayda hayvanların bakımından sorumlu Sarah McClay, çalıştığı koridora açık bir kapıdan giren bir kaplan tarafından öldürüldü. Bir diğer olayda ise bir tavus kuşu, dev su samurularının yaşam alanlarına uçtu ve iki dev su samuru okul çocuklarının önünde tavus kuşunu öldürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/mardinde-calisan-esekler-emekliye-ayriliyor-artik-hayvan-rehabilitasyon-ciftliginde-agirlanacaklar-1089981423.html
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ingiltere, hayvanat bahçesi, cumbria, south lakes safari zoo
ingiltere, hayvanat bahçesi, cumbria, south lakes safari zoo
İngiltere'deki kötü şöhretli hayvanat bahçesi kapandığını duyurdu
15:43 17.12.2024 (güncellendi: 15:47 17.12.2024)
İngiltere'nin Cumbria bölgesinde bulunan South Lakes Safari Hayvanat Bahçesi, yıllar içinde 500'e yakın hayvanın ölmesi ve bir bakıcının çalışırken hayatını kaybetmesi sonrasında nihayet kapanıyor. Ziyaretçiler besleyebilsin diye hayvanlara az öğün verilmesi, basına yansıyan ifadelerden sadece biri.
South Lakes Safari Hayvanat Bahçesi, kötü şöhretiyle Ekim ayında basına yansımış, hayvanların çektiği acılar infial yaratmıştı. Basına yansıyan hayvanlara zulüm vakaları sonrası dün açıklama yapan hayvanat bahçesi, 31 Aralık itibariyle kurumun temelli kapanacağını duyurdu.
Hayvanat bahçesinin eski sahibinin lisansı, 2017 yılında yüzlerce hayvanın ölmesi ve bir bakıcının parçalanarak hayatını kaybetmesi sonrasında yenilenmeyince başka bir işletme tarafından devralındı. İşletmeyi yeni devralan kurum ise bir dizi iyileştirmeler yapılacağını duyurdu. Ancak geçen sürede hayvanların refahında düzelme olmaması üzerine hayvan refahı üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının, tüm bu olayları derleyen raporlar yayınlaması kaçınılmaz sonu hazırladı.
Hayvanat bahçesinde çalışan bazı kişilerin ifadelerine göre ziyaretçiler yiyecek verebilsin diye hayvanlara az gıda verilmesi, yaşam alanlarında yer kısıtlığından dolayı hayvanların birbirlerine zarar vermesi ve bazı hayvanların dar alandan strese girmesi sonucu uyutulması gibi sayısız olay yaşandı.
Bakıcı, kafes kapısı açık unutulunca hayatını kaybetti
2013 yılında meydana gelen vahim olayda hayvanların bakımından sorumlu Sarah McClay, çalıştığı koridora açık bir kapıdan giren bir kaplan tarafından öldürüldü. Bir diğer olayda ise bir tavus kuşu, dev su samurularının yaşam alanlarına uçtu ve iki dev su samuru okul çocuklarının önünde tavus kuşunu öldürdü.