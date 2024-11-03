https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/mardinde-calisan-esekler-emekliye-ayriliyor-artik-hayvan-rehabilitasyon-ciftliginde-agirlanacaklar-1089981423.html

Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor: Artık hayvan rehabilitasyon çiftliğinde ağırlanacaklar

Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor: Artık hayvan rehabilitasyon çiftliğinde ağırlanacaklar

Sputnik Türkiye

Mardin'in Artuklu ilçesinde, çöp toplamak için kullanılan eşeklerin rehabilite edilerek görevlerinden emekli olmaları hakkında protokol imzalandı. Artuklu... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T16:48+0300

2024-11-03T16:48+0300

2024-11-03T16:48+0300

türkiye

mardin

artuklu

çalışan eşek

artuklu belediyesi

emekli eşekler

emekli hayvanlar çiftliği

bursa

çöp toplama

hayvan hakları derneği (haytap)

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Mardin'in Artuklu ilçesinde çöplerin toplanmasında kullanılan eşeklerin kurulacak hayvan çiftliğinde rehabilite edilmesi için bir protokol imzalandı. Artık emekliye ayrılacak olan eşekler, normalde Artuklu ilçesinin dar ve merdivensiz sokaklarında çöplerin toplanmasında kullanıyordu.Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, 'belediyenin çöp işlerinde çalıştırılan yük eşeklerinin geri çekilmesini ve bunun yerine alternatif olabilecek yolların araştırıldığını' bildirdi.Geçmişte yaklaşık 80 hayvanın çöp toplama işinde kullanıldığını zamanla bu sayının 20'ye düşürüldüğünü aktaran Amak, belediye işçilerinin küçük araçlarla girebildikleri alanları temizleyebildiklerini ifade etti. Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin benzerini Mardin'de yapmayı planlayan yetkililer, projenin hayata geçmesiyle eşekleri emekliye ayırabileceklerini belirtti.

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