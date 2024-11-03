https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/mardinde-calisan-esekler-emekliye-ayriliyor-artik-hayvan-rehabilitasyon-ciftliginde-agirlanacaklar-1089981423.html
Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor: Artık hayvan rehabilitasyon çiftliğinde ağırlanacaklar
Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor: Artık hayvan rehabilitasyon çiftliğinde ağırlanacaklar
Sputnik Türkiye
Mardin'in Artuklu ilçesinde, çöp toplamak için kullanılan eşeklerin rehabilite edilerek görevlerinden emekli olmaları hakkında protokol imzalandı. Artuklu... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T16:48+0300
2024-11-03T16:48+0300
2024-11-03T16:48+0300
türkiye
mardin
artuklu
çalışan eşek
artuklu belediyesi
emekli eşekler
emekli hayvanlar çiftliği
bursa
çöp toplama
hayvan hakları derneği (haytap)
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Mardin'in Artuklu ilçesinde çöplerin toplanmasında kullanılan eşeklerin kurulacak hayvan çiftliğinde rehabilite edilmesi için bir protokol imzalandı. Artık emekliye ayrılacak olan eşekler, normalde Artuklu ilçesinin dar ve merdivensiz sokaklarında çöplerin toplanmasında kullanıyordu.Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, 'belediyenin çöp işlerinde çalıştırılan yük eşeklerinin geri çekilmesini ve bunun yerine alternatif olabilecek yolların araştırıldığını' bildirdi.Geçmişte yaklaşık 80 hayvanın çöp toplama işinde kullanıldığını zamanla bu sayının 20'ye düşürüldüğünü aktaran Amak, belediye işçilerinin küçük araçlarla girebildikleri alanları temizleyebildiklerini ifade etti. Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin benzerini Mardin'de yapmayı planlayan yetkililer, projenin hayata geçmesiyle eşekleri emekliye ayırabileceklerini belirtti.
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mardin, artuklu, çalışan eşek, artuklu belediyesi, emekli eşekler, emekli hayvanlar çiftliği, bursa, çöp toplama, hayvan hakları derneği (haytap)
mardin, artuklu, çalışan eşek, artuklu belediyesi, emekli eşekler, emekli hayvanlar çiftliği, bursa, çöp toplama, hayvan hakları derneği (haytap)
Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor: Artık hayvan rehabilitasyon çiftliğinde ağırlanacaklar
Mardin'in Artuklu ilçesinde, çöp toplamak için kullanılan eşeklerin rehabilite edilerek görevlerinden emekli olmaları hakkında protokol imzalandı. Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu iş birliğiyle kurulacak olan hayvan çiftliği sayesinde çalışan eşekler artık emekliye ayrılabilecek.
Mardin'in Artuklu ilçesinde çöplerin toplanmasında kullanılan eşeklerin kurulacak hayvan çiftliğinde rehabilite edilmesi için bir protokol imzalandı. Artık emekliye ayrılacak olan eşekler, normalde Artuklu ilçesinin dar ve merdivensiz sokaklarında çöplerin toplanmasında kullanıyordu.
Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, 'belediyenin çöp işlerinde çalıştırılan yük eşeklerinin geri çekilmesini ve bunun yerine alternatif olabilecek yolların araştırıldığını' bildirdi.
Geçmişte yaklaşık 80 hayvanın çöp toplama işinde kullanıldığını zamanla bu sayının 20'ye düşürüldüğünü aktaran Amak, belediye işçilerinin küçük araçlarla girebildikleri alanları temizleyebildiklerini ifade etti. Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin benzerini Mardin'de yapmayı planlayan yetkililer, projenin hayata geçmesiyle eşekleri emekliye ayırabileceklerini belirtti.