Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor: Artık hayvan rehabilitasyon çiftliğinde ağırlanacaklar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
09:07
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
09:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:04
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:24
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
11:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
16:10
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:56
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/mardinde-calisan-esekler-emekliye-ayriliyor-artik-hayvan-rehabilitasyon-ciftliginde-agirlanacaklar-1089981423.html
Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor: Artık hayvan rehabilitasyon çiftliğinde ağırlanacaklar
Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor: Artık hayvan rehabilitasyon çiftliğinde ağırlanacaklar
Sputnik Türkiye
Mardin'in Artuklu ilçesinde, çöp toplamak için kullanılan eşeklerin rehabilite edilerek görevlerinden emekli olmaları hakkında protokol imzalandı. Artuklu... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T16:48+0300
2024-11-03T16:48+0300
türkiye
mardin
artuklu
çalışan eşek
artuklu belediyesi
emekli eşekler
emekli hayvanlar çiftliği
bursa
çöp toplama
hayvan hakları derneği (haytap)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/03/1089980771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fbfece908bcf6f1bb1a90283a39679a.jpg
Mardin'in Artuklu ilçesinde çöplerin toplanmasında kullanılan eşeklerin kurulacak hayvan çiftliğinde rehabilite edilmesi için bir protokol imzalandı. Artık emekliye ayrılacak olan eşekler, normalde Artuklu ilçesinin dar ve merdivensiz sokaklarında çöplerin toplanmasında kullanıyordu.Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, 'belediyenin çöp işlerinde çalıştırılan yük eşeklerinin geri çekilmesini ve bunun yerine alternatif olabilecek yolların araştırıldığını' bildirdi.Geçmişte yaklaşık 80 hayvanın çöp toplama işinde kullanıldığını zamanla bu sayının 20'ye düşürüldüğünü aktaran Amak, belediye işçilerinin küçük araçlarla girebildikleri alanları temizleyebildiklerini ifade etti. Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin benzerini Mardin'de yapmayı planlayan yetkililer, projenin hayata geçmesiyle eşekleri emekliye ayırabileceklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/insanlar-neden-yaslandikca-yalnizligi-seciyor-arastirma-hayvanlarin-da-benzer-egilimler-1089979735.html
türkiye
mardin
artuklu
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/03/1089980771_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7511f22dbbc4654e0a63434028aa397b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mardin, artuklu, çalışan eşek, artuklu belediyesi, emekli eşekler, emekli hayvanlar çiftliği, bursa, çöp toplama, hayvan hakları derneği (haytap)
mardin, artuklu, çalışan eşek, artuklu belediyesi, emekli eşekler, emekli hayvanlar çiftliği, bursa, çöp toplama, hayvan hakları derneği (haytap)

Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor: Artık hayvan rehabilitasyon çiftliğinde ağırlanacaklar

16:48 03.11.2024
© AA / Artuklu Belediyesiçöp taşıyan eşeklere emeklilik yolu
çöp taşıyan eşeklere emeklilik yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA / Artuklu Belediyesi
Abone ol
Mardin'in Artuklu ilçesinde, çöp toplamak için kullanılan eşeklerin rehabilite edilerek görevlerinden emekli olmaları hakkında protokol imzalandı. Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu iş birliğiyle kurulacak olan hayvan çiftliği sayesinde çalışan eşekler artık emekliye ayrılabilecek.
Mardin'in Artuklu ilçesinde çöplerin toplanmasında kullanılan eşeklerin kurulacak hayvan çiftliğinde rehabilite edilmesi için bir protokol imzalandı. Artık emekliye ayrılacak olan eşekler, normalde Artuklu ilçesinin dar ve merdivensiz sokaklarında çöplerin toplanmasında kullanıyordu.
Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, 'belediyenin çöp işlerinde çalıştırılan yük eşeklerinin geri çekilmesini ve bunun yerine alternatif olabilecek yolların araştırıldığını' bildirdi.
Geçmişte yaklaşık 80 hayvanın çöp toplama işinde kullanıldığını zamanla bu sayının 20'ye düşürüldüğünü aktaran Amak, belediye işçilerinin küçük araçlarla girebildikleri alanları temizleyebildiklerini ifade etti. Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin benzerini Mardin'de yapmayı planlayan yetkililer, projenin hayata geçmesiyle eşekleri emekliye ayırabileceklerini belirtti.
Çernobil'de serçe ölümleri artmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
YAŞAM
İnsanlar neden yaşlandıkça yalnızlığı seçiyor? Araştırma, hayvanların da benzer eğilimler sergilediğini ortaya koydu
15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала