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Yurt dışı çıkış harcında ‘pul’ dönemi sona eriyor: Elektronik ortamdan yapılacak, ücret artıyor
Yurt dışı çıkış harcında ‘pul’ dönemi sona eriyor: Elektronik ortamdan yapılacak, ücret artıyor
Sputnik Türkiye
Yurt dışına çıkış harcının pul ile ödenme yöntemi 1 Ocak itibariyle sona eriyor. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T13:01+0300
2024-12-17T13:01+0300
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yurt dışı çıkışı
yurt dışı çıkış harcı
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Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasının 1 Ocak 2025 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.Bu tarihten itibaren yurt dışı çıkış harcı; dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi daireleri ve havalimanındaki vezneler üzerinden ödenebilecek. Elektronik ortamda yapılan ödemeler sistem üzerinden kontrol edilecek ve harç tutarının kullanıldığı bilgisi sisteme işlenecek.Mevcut Pullar 10 Ocak'a kadar geçerli olacakGİB, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olan 500 TL’lik yurt dışı çıkış harç pullarının ise 10 Ocak 2025 tarihine kadar kullanılabileceğini duyurdu. Bu düzenlemeyle, havalimanları ve limanlarda ödenen ve yolculara verilen “harç pulu” uygulaması sona erecek.Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos 2023’te 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren bu tutar, 719,65 TL olarak uygulanacak.
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harç pulu, yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, yurt dışı çıkış harcı, para, ekonomi, vergi
harç pulu, yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, yurt dışı çıkış harcı, para, ekonomi, vergi

Yurt dışı çıkış harcında ‘pul’ dönemi sona eriyor: Elektronik ortamdan yapılacak, ücret artıyor

13:01 17.12.2024
© AAHarç pulu
Harç pulu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AA
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Yurt dışına çıkış harcının pul ile ödenme yöntemi 1 Ocak itibariyle sona eriyor.
Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasının 1 Ocak 2025 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.
Bu tarihten itibaren yurt dışı çıkış harcı; dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi daireleri ve havalimanındaki vezneler üzerinden ödenebilecek. Elektronik ortamda yapılan ödemeler sistem üzerinden kontrol edilecek ve harç tutarının kullanıldığı bilgisi sisteme işlenecek.

Mevcut Pullar 10 Ocak'a kadar geçerli olacak

GİB, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olan 500 TL’lik yurt dışı çıkış harç pullarının ise 10 Ocak 2025 tarihine kadar kullanılabileceğini duyurdu. Bu düzenlemeyle, havalimanları ve limanlarda ödenen ve yolculara verilen “harç pulu” uygulaması sona erecek.
Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos 2023’te 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren bu tutar, 719,65 TL olarak uygulanacak.
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