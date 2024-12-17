https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/yurt-disi-cikis-harcinda-pul-donemi-sona-eriyor-elektronik-ortamdan-yapilacak-ucret-artiyor-1091647658.html

Yurt dışı çıkış harcında ‘pul’ dönemi sona eriyor: Elektronik ortamdan yapılacak, ücret artıyor

Yurt dışı çıkış harcında ‘pul’ dönemi sona eriyor: Elektronik ortamdan yapılacak, ücret artıyor

Sputnik Türkiye

Yurt dışına çıkış harcının pul ile ödenme yöntemi 1 Ocak itibariyle sona eriyor. 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T13:01+0300

2024-12-17T13:01+0300

2024-12-17T13:01+0300

türkiye

harç pulu

yurt dışı

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Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasının 1 Ocak 2025 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.Bu tarihten itibaren yurt dışı çıkış harcı; dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi daireleri ve havalimanındaki vezneler üzerinden ödenebilecek. Elektronik ortamda yapılan ödemeler sistem üzerinden kontrol edilecek ve harç tutarının kullanıldığı bilgisi sisteme işlenecek.Mevcut Pullar 10 Ocak'a kadar geçerli olacakGİB, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olan 500 TL’lik yurt dışı çıkış harç pullarının ise 10 Ocak 2025 tarihine kadar kullanılabileceğini duyurdu. Bu düzenlemeyle, havalimanları ve limanlarda ödenen ve yolculara verilen “harç pulu” uygulaması sona erecek.Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos 2023’te 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren bu tutar, 719,65 TL olarak uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/galataportun-yuzde-49u-bankalara-devrediliyor-1091644849.html

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harç pulu, yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, yurt dışı çıkış harcı, para, ekonomi, vergi