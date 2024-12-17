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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/galataportun-yuzde-49u-bankalara-devrediliyor-1091644849.html
Galataport’un yüzde 49’u bankalara devrediliyor
Galataport’un yüzde 49’u bankalara devrediliyor
Sputnik Türkiye
Galataport ve tüm kredi veren taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi yapıldığı açıklandı. Açıklamaya göre Galataport toplam sermayesini temsil eden... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T11:50+0300
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Galataport ile Doğuş Galataport, Garanti BBVA ve diğer alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılması konusunda anlaştı.Yapılandırma sözleşmesiGaranti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası ve TSKB'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Galataport ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları tahtında sağlanmış borçların, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden yapılandırılması için Garanti BBVA'nın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılarak, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.Yüzde 49 devralınacakSözleşme kapsamındaki kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınmak suretiyle Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalarca garame oranlarına göre devralınacak.Bu kapsamda Garanti BBVA tarafından Galataport sermayesinin yüzde 12,28'ine tekabül eden payların 2024 yılsonuna kadar devralınması beklendiği ifade edildi.Yapı Kredi'den yapılan açıklamada da yüzde 13,2'lik pay devrinin beklendiği belirtildi.İş Bankası da konuyla ilgili açıklamasında Galataport'ta yüzde 7,18'lik pay devri beklendiğini bildirdi.TSKB ise yüzde 5,23'lük pay devri öngörüldüğünü belirtti.
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galataport, galataport yüzde 49, bankalar galataporta ortak oluyor
galataport, galataport yüzde 49, bankalar galataporta ortak oluyor

Galataport’un yüzde 49’u bankalara devrediliyor

11:50 17.12.2024
© İHAGalataport
Galataport - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İHA
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Galataport ve tüm kredi veren taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi yapıldığı açıklandı. Açıklamaya göre Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalarca devralınacak.
Galataport ile Doğuş Galataport, Garanti BBVA ve diğer alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılması konusunda anlaştı.

Yapılandırma sözleşmesi

Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası ve TSKB'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Galataport ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları tahtında sağlanmış borçların, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden yapılandırılması için Garanti BBVA'nın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılarak, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Yüzde 49 devralınacak

Sözleşme kapsamındaki kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınmak suretiyle Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalarca garame oranlarına göre devralınacak.
Bu kapsamda Garanti BBVA tarafından Galataport sermayesinin yüzde 12,28'ine tekabül eden payların 2024 yılsonuna kadar devralınması beklendiği ifade edildi.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamada da yüzde 13,2'lik pay devrinin beklendiği belirtildi.
İş Bankası da konuyla ilgili açıklamasında Galataport'ta yüzde 7,18'lik pay devri beklendiğini bildirdi.
TSKB ise yüzde 5,23'lük pay devri öngörüldüğünü belirtti.
aym - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
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