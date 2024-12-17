https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/bakan-simsek-2024-yilinda-devam-eden-kkm--hesaplarindan-herhangi-bir-zarar-soz-konusu-degildir-1091631608.html

Bakan Şimşek: 2024 yılında devam eden KKM hesaplarından herhangi bir zarar söz konusu değildir

Bakan Şimşek: 2024 yılında devam eden KKM hesaplarından herhangi bir zarar söz konusu değildir

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, 2024 yılında devam eden KKM hesaplarından herhangi bir zararın... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T02:14+0300

2024-12-17T02:14+0300

2024-12-17T02:15+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

bütçe

tbmm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091631451_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_708eaec3304c175bc9265c39b38d443c.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine devam edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Şimşek, konuşmasında kur korumalı mevduatın 68 haftadır kesintisiz bir şekilde düştüğünü hatırlatarak, “Kur korumalı mevduat stoku geçen sene zirve 3.4 trilyon liraydı. Bugün itibariyle 1.2 trilyon liranın altına düşmüş durumda. 2024 mevduat faizi ortalama yüzde 54.6. Ama kur artışı bunun yarısı bile değil. Dolayısıyla 2024 yılında devam eden KKM hesaplarından herhangi bir zarar söz konusu değildir” dedi. Şimşek, deprem harcamalarına rağmen bütçe açığını kontrol altına aldıklarını ve düşürmeye başladıklarını ifade ederek şunları söyledi:Şimşek, 2024 ikinci yarısından sonra uyguladıkları program sayesinde önemli kazanımları olduğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu: Bakan Şimşek Türk Lirası'na güveni kazandırdıklarını şöyle açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/chp-lideri-ozel-aman-efendim-belediyelerin-sgk-borcu-var-haciz--geldi-o-geldi-gelsin-viz-gelir-1091630876.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, bütçe, tbmm