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Çin, geleneksel ahşap işçiliği tekniği kullanarak Ay'da uzay üssü inşa etmeyi hedefliyor
Çin, geleneksel ahşap işçiliği tekniği kullanarak Ay'da uzay üssü inşa etmeyi hedefliyor
Sputnik Türkiye
Çinli bilim insanları, 'ay toprağından yapılan tuğlaları' kullanarak 2035 yılına kadar Ay'da bir uzay üssü inşa etmeyi planlıyor. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Çinli bilim insanları, pazartesi günü yayınlanan bir röportajda Tianzhou-8 Çin Uzay İstasyonuna gönderilen ay toprağından yapılan tuğlaları, geleneksel Çin inşaat tekniği uygulayarak Ay'da yumurta şeklinde bir ev inşa etmeyi düşündüklerini açıkladı.Uzaya atılan ilk adımın ardından dünya genelinde uzay yolculuğu yapan ülkeler, ayda orta ve uzun vadeli insan varlığı için planlar önermeye başladı. Bilimsel çalışmaların önemli bir odak noktası olan Ay'da insan yaşamının önemini vurgulayan Çin, 2030'a kadar Ay'a taykonotlar yerleştirmek ve 2035 yılına kadar bir Ay araştırma istasyonu inşa etmeyi planlıyor.Çin'in Hubei eyaleti Wuhan'daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulunan ulusal dijital inşaat teknolojisi inovasyon merkezinde gelecekteki bir Ay üssü senaryosunu simüle eden bir laboratuvar deneme alanı kuruldu.Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) 'ay toprağıyla oluşturulan tuğlaları' geliştirilmesine liderlik eden araştırmacılarla yaptığı röportajda, Çin'in gelecekteki Ay üssünün şekli üzerinde çeşitli deneyler yürüttüğü açıklandı. Ay'daki olağanüstü 'hava koşullarını' göz önüne alarak deneylerini sürdüren araştırmacılar, Çin'in geleneksel inşaat yöntemlerini kullanarak yumurta şeklinde bir üs inşa etmeyi amaçlıyor.Kasım ayının başlarında Tiangong uzay istasyonuna gelen 'ay tuğlaları', ayda yapı inşa etmek için kullanılıp kullanılamayacağını doğrulamak için uzay maruziyeti deneylerine tabi tutulacak. Deneyler tamamlandıktan sonra, ilk tuğlanın 2025'in sonunda Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Ünlü iş adamı Elon Musk, 2002 yılında Mars'ın kolonileştirilmesi için SpaceX şirketini kurmuştu. İnsanlığın bir yedek planının olmasını sağlamak istediğini söyleyen Musk'ın şirketi, bir çok uzay havacılığı gelişmeleriyle ön plana çıktı. Musk, Mars gezegeninin kolonileştirilebileceğine inanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220805/elon-musk-marsi-neden-kolonilestirmek-istedigini-acikladi-1059546073.html
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dünya, ay, gezegen, yaşam, uzayda yaşam, mars, çin, bilim insanları, çin merkez televizyonu (cctv), uzay istasyonu, taykonot, elon musk, spacex, musk
dünya, ay, gezegen, yaşam, uzayda yaşam, mars, çin, bilim insanları, çin merkez televizyonu (cctv), uzay istasyonu, taykonot, elon musk, spacex, musk

Çin, geleneksel ahşap işçiliği tekniği kullanarak Ay'da uzay üssü inşa etmeyi hedefliyor

13:29 28.11.2024
Ay
Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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Çinli bilim insanları, 'ay toprağından yapılan tuğlaları' kullanarak 2035 yılına kadar Ay'da bir uzay üssü inşa etmeyi planlıyor.
Çinli bilim insanları, pazartesi günü yayınlanan bir röportajda Tianzhou-8 Çin Uzay İstasyonuna gönderilen ay toprağından yapılan tuğlaları, geleneksel Çin inşaat tekniği uygulayarak Ay'da yumurta şeklinde bir ev inşa etmeyi düşündüklerini açıkladı.
Uzaya atılan ilk adımın ardından dünya genelinde uzay yolculuğu yapan ülkeler, ayda orta ve uzun vadeli insan varlığı için planlar önermeye başladı. Bilimsel çalışmaların önemli bir odak noktası olan Ay'da insan yaşamının önemini vurgulayan Çin, 2030'a kadar Ay'a taykonotlar yerleştirmek ve 2035 yılına kadar bir Ay araştırma istasyonu inşa etmeyi planlıyor.
Çin'in Hubei eyaleti Wuhan'daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulunan ulusal dijital inşaat teknolojisi inovasyon merkezinde gelecekteki bir Ay üssü senaryosunu simüle eden bir laboratuvar deneme alanı kuruldu.
Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) 'ay toprağıyla oluşturulan tuğlaları' geliştirilmesine liderlik eden araştırmacılarla yaptığı röportajda, Çin'in gelecekteki Ay üssünün şekli üzerinde çeşitli deneyler yürüttüğü açıklandı. Ay'daki olağanüstü 'hava koşullarını' göz önüne alarak deneylerini sürdüren araştırmacılar, Çin'in geleneksel inşaat yöntemlerini kullanarak yumurta şeklinde bir üs inşa etmeyi amaçlıyor.
Kasım ayının başlarında Tiangong uzay istasyonuna gelen 'ay tuğlaları', ayda yapı inşa etmek için kullanılıp kullanılamayacağını doğrulamak için uzay maruziyeti deneylerine tabi tutulacak. Deneyler tamamlandıktan sonra, ilk tuğlanın 2025'in sonunda Dünya'ya dönmesi bekleniyor.
Ünlü iş adamı Elon Musk, 2002 yılında Mars'ın kolonileştirilmesi için SpaceX şirketini kurmuştu. İnsanlığın bir yedek planının olmasını sağlamak istediğini söyleyen Musk'ın şirketi, bir çok uzay havacılığı gelişmeleriyle ön plana çıktı. Musk, Mars gezegeninin kolonileştirilebileceğine inanıyor.
Tesla CEO'su Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
YAŞAM
Elon Musk, Mars'ı neden kolonileştirmek istediğini açıkladı
5 Ağustos 2022, 14:34
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