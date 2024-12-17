https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/unlu-gurme-vedat-milor-kent-lokantasinda-yemek-sirasi-beklerken-goruntulendi-1091673529.html

Ünlü Gurme Vedat Milor Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi

Ünlü Gurme Vedat Milor Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi

Sputnik Türkiye

Yemek ve içki eleştirmeni Vedat Milor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi. Ünlü Gurme Vedat Milor'un... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T21:23+0300

2024-12-17T21:23+0300

2024-12-17T21:23+0300

türkiye

vedat milor

yemek

kent

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Ünlü Gurme Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'nda yemek yedi.Televizyon programı ile tanınan Gurme Vedat Milor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi. Ünlü sunucu Vedat Milor'un görüntülerini sosyal hesabından paylaşan İBB yönetimi mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve yediğini duyurdu.Kent Lokantaları'nın Üsküdar şubesini ziyaret eden Vedat Milor, 40 liraya mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve yerken yorumda bulunmadığı açıklandı. Geçen günlerde fotoğrafını izinsiz çeken lahmacuncuyla tartışması gündem olan Vedat Milor'un tekrar gizli fotoğraflarının çekilmesi sosyal medyada gündem yarattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/vedat-milor-izinsiz-fotografini-ceken-restoran-sahibine-sert-cikti-ben-maymun-degilim-1091003300.html

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vedat milor, yemek, kent, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)