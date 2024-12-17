https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/unlu-gurme-vedat-milor-kent-lokantasinda-yemek-sirasi-beklerken-goruntulendi-1091673529.html
Ünlü Gurme Vedat Milor Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi
Ünlü Gurme Vedat Milor Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi
Sputnik Türkiye
Yemek ve içki eleştirmeni Vedat Milor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi. Ünlü Gurme Vedat Milor'un... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T21:23+0300
2024-12-17T21:23+0300
2024-12-17T21:23+0300
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vedat milor
yemek
kent
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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Ünlü Gurme Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'nda yemek yedi.Televizyon programı ile tanınan Gurme Vedat Milor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi. Ünlü sunucu Vedat Milor'un görüntülerini sosyal hesabından paylaşan İBB yönetimi mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve yediğini duyurdu.Kent Lokantaları'nın Üsküdar şubesini ziyaret eden Vedat Milor, 40 liraya mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve yerken yorumda bulunmadığı açıklandı. Geçen günlerde fotoğrafını izinsiz çeken lahmacuncuyla tartışması gündem olan Vedat Milor'un tekrar gizli fotoğraflarının çekilmesi sosyal medyada gündem yarattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/vedat-milor-izinsiz-fotografini-ceken-restoran-sahibine-sert-cikti-ben-maymun-degilim-1091003300.html
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vedat milor, yemek, kent, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
vedat milor, yemek, kent, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Ünlü Gurme Vedat Milor Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi
Yemek ve içki eleştirmeni Vedat Milor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi. Ünlü Gurme Vedat Milor'un görüntülerini sosyal hesabından paylaşan İBB yönetimi mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve yediğini duyurdu.
Ünlü Gurme Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'nda yemek yedi.
Televizyon programı ile tanınan Gurme Vedat Milor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'nda yemek sırası beklerken görüntülendi. Ünlü sunucu Vedat Milor'un görüntülerini sosyal hesabından paylaşan İBB yönetimi mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve yediğini duyurdu.
Kent Lokantaları'nın Üsküdar şubesini ziyaret eden Vedat Milor, 40 liraya mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve yerken yorumda bulunmadığı açıklandı. Geçen günlerde fotoğrafını izinsiz çeken lahmacuncuyla tartışması gündem olan Vedat Milor'un tekrar gizli fotoğraflarının çekilmesi sosyal medyada gündem yarattı.