https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/vedat-milor-izinsiz-fotografini-ceken-restoran-sahibine-sert-cikti-ben-maymun-degilim-1091003300.html
Vedat Milor izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine sert çıktı: 'Ben maymun değilim'
Vedat Milor izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine sert çıktı: 'Ben maymun değilim'
Sputnik Türkiye
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, İstanbul’da gittiği bir restoranda izinsiz fotoğrafının çekilmesine tepki gösterdi. Restoran sahibine sert çıkan Milor... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T11:08+0300
2024-11-30T11:08+0300
2024-11-30T11:08+0300
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Vedat Milor, İstanbul’da gittiği bir restoranda izinsiz fotoğrafının çekilmesine tepki gösterdi. Milor, konuyla ilgili düşüncelerini YouTube kanalında yayınladığı bir programda dile getirdi.Milor, işletme sahibine hitaben yaptığı konuşmada, yemeklerin lezzetini övdüğünü ancak bu tür davranışlar nedeniyle tekrar gelmeyi düşünmediğini belirtti. “Hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim” diyen Milor, yemek yerken fotoğraf çekilmesini özel hayatına müdahale olarak değerlendirdi.Yaşanan durumun kendisini rencide ettiğini ifade eden Milor, “Ben burada oynayan bir maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu tür davranışlar beni mutsuz ediyor, strese sokuyor” şeklinde konuştu.Milor, Türkiye’deki gastronomi deneyimlerinden giderek daha az keyif aldığını belirterek, “Belki Türkiye’yle olan alakamı tamamen kesebilirim” ifadelerini kullandı. Öte yandan, yemeklerin kalitesini övmeye devam eden Milor, “Yemek gerçekten harika, tavsiye ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/meteoroloji-tahminini-guncelledi-pazartesiye-dikkat-istanbul-dahil-bircok-ile-yagis-geliyor-1090998457.html
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vedat milor, maymun, restoran
vedat milor, maymun, restoran
Vedat Milor izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine sert çıktı: 'Ben maymun değilim'
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, İstanbul’da gittiği bir restoranda izinsiz fotoğrafının çekilmesine tepki gösterdi. Restoran sahibine sert çıkan Milor, "Gerçekten rahatsız oldum. Ben oynayan maymun değilim burada" ifadelerini kullandı.
Vedat Milor, İstanbul’da gittiği bir restoranda izinsiz fotoğrafının çekilmesine tepki gösterdi. Milor, konuyla ilgili düşüncelerini YouTube kanalında yayınladığı bir programda dile getirdi.
Milor, işletme sahibine hitaben yaptığı konuşmada, yemeklerin lezzetini övdüğünü ancak bu tür davranışlar nedeniyle tekrar gelmeyi düşünmediğini belirtti. “Hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim” diyen Milor, yemek yerken fotoğraf çekilmesini özel hayatına müdahale olarak değerlendirdi.
Yaşanan durumun kendisini rencide ettiğini ifade eden Milor, “Ben burada oynayan bir maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu tür davranışlar beni mutsuz ediyor, strese sokuyor” şeklinde konuştu.
Milor, Türkiye’deki gastronomi deneyimlerinden giderek daha az keyif aldığını belirterek, “Belki Türkiye’yle olan alakamı tamamen kesebilirim” ifadelerini kullandı. Öte yandan, yemeklerin kalitesini övmeye devam eden Milor, “Yemek gerçekten harika, tavsiye ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.