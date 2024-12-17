https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ulusal-sut-konseyi-cig-sut-fiyatini-belirledi-1-ocaktan-itibaren-gecerli-olacak-1091665717.html

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını belirledi: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını belirledi: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17.15 lira geçecek şekilde... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T18:28+0300

2024-12-17T18:28+0300

2024-12-17T18:28+0300

türkiye

ulusal süt konseyi (usk)

çiğ süt

soğutma

nakliye

protein

yağ

süt

süt fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059756235_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd74cba0c8ecdffaf8a57b0cfb12799e.jpg

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.Karar göre göre, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17.15 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0.1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/et-ve-sut-kurumundan-kirmizi-et-fiyatlarinin-fahis-artacagi-iddialarina-yanit-1090555018.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ulusal süt konseyi, ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatı, ulusal süt konseyi çiğ süt, ulusal süt konseyi çiğ süt 2025, ulusal süt konseyi 2025 süt fiyatı, ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları, ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları son dakika, çiğ süt fiyatı, çiğ süt fiyatları 2025, çiğ süt fiyatı 2024, çiğ süt fiyatı son dakika, çiğ süt fiyatı 2025, çiğ süt fiyatı ne kadar oldu, çiğ süt fiyatı