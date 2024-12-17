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Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını belirledi: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını belirledi: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17.15 lira geçecek şekilde... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
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Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.Karar göre göre, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17.15 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0.1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek.
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Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını belirledi: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

18:28 17.12.2024
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AA
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Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17.15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.
Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.
Karar göre göre, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17.15 lira geçecek şekilde belirlendi.
Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0.1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.
Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek.
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