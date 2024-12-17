https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukraynanin-demografik-yapisi-kum-saatine-benziyor--1091631288.html
'Ukrayna'nın demografik yapısı kum saatine benziyor'
'Ukrayna'nın demografik yapısı kum saatine benziyor'
Sputnik Türkiye
Eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (AFU) cephedeki durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna ordusu gerçekten felaket... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T02:00+0300
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Johnson, Ukrayna'nın demografik verilerini kum saatine benzeterek, “Kum saatinin üst ve alt kısımları geniş, ortası dardır. Ukrayna'nın nüfus yapısı da buna benziyor, ortadaki 'dar kısım', 18-24 yaş arası kadın ve erkeklerden oluşuyor” dedi. Ağustos ayında Ukrayna'nın resmi veri toplama kuruluşu Opendatabot, ülkedeki ölüm oranının doğum oranını üç kat aştığını bildirdi. Ukrayna Demografi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü müdürü Ella Libanova'nın tahminlerine göre, 2033 yılına kadar ülkenin nüfusu en fazla 35 milyon kişi olabileceğini iddia ediyor. Libanova, Ukrayna'nın yurtdışına çıkmış olan vatandaşlarının yalnızca yarısını geri kazanabileceğini ifade etti. Daha önce, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington ve müttefiklerinin, 18-25 yaş arasındaki Ukrayna vatandaşlarının seferber edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu bildirmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Dmitriy Litvin ise, ülkede 18 yaşındaki vatandaşların seferber edilmesinin planlanmadığını öne sürmüştü. Ukrayna'da seferberliği güçlendiren yasa, 18 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Bu yasa, tüm askerlik yükümlülerinin askerlik şubelerinde bilgilerini güncellemelerini zorunlu kılıyor. Bunun için şahsen askerlik şubesine gitmek ya da 'askerlik başvuru elektronik odası'na kayıt olmak gerekiyor. Tebligat, yükümlünün şahsen görmemiş olsa bile, tebliğin yapıldığı tarih olarak kabul ediliyor. Yasa, askerlik yükümlülerinin sürekli olarak askerlik belgesini yanlarında bulundurmalarını ve askerlik şubesi ya da polis memurları tarafından talep edildiğinde göstermelerini zorunlu kılıyor. Yasa metninde, terhis süreleri hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/zaharova-noel-ateskesi-kiev-icin-ahlak-disidir-cunku-seytan-tarafindan-ele-gecirilmistir--1091630770.html
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abd, larry johnson, ukrayna, washington, cia, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu
abd, larry johnson, ukrayna, washington, cia, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu
'Ukrayna'nın demografik yapısı kum saatine benziyor'
Eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (AFU) cephedeki durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna ordusu gerçekten felaket niteliğinde kayıplar veriyor, bu kayıpların hızı artıyor. İnsan gücüne sahip değiller ve insan gücü bulsalar bile onları eğitecek alana sahip değiller” dedi.
Johnson, Ukrayna'nın demografik verilerini kum saatine benzeterek, “Kum saatinin üst ve alt kısımları geniş, ortası dardır. Ukrayna'nın nüfus yapısı da buna benziyor, ortadaki 'dar kısım', 18-24 yaş arası kadın ve erkeklerden oluşuyor” dedi.
Ağustos ayında Ukrayna'nın resmi veri toplama kuruluşu Opendatabot, ülkedeki ölüm oranının doğum oranını üç kat aştığını bildirdi.
Ukrayna Demografi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü müdürü Ella Libanova'nın tahminlerine göre, 2033 yılına kadar ülkenin nüfusu en fazla 35 milyon kişi olabileceğini iddia ediyor.
Libanova, Ukrayna'nın yurtdışına çıkmış olan vatandaşlarının yalnızca yarısını geri kazanabileceğini ifade etti.
Daha önce, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington ve müttefiklerinin, 18-25 yaş arasındaki Ukrayna vatandaşlarının seferber edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu bildirmişti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Dmitriy Litvin ise, ülkede 18 yaşındaki vatandaşların seferber edilmesinin planlanmadığını öne sürmüştü.
Ukrayna'da seferberliği güçlendiren yasa, 18 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Bu yasa, tüm askerlik yükümlülerinin askerlik şubelerinde bilgilerini güncellemelerini zorunlu kılıyor. Bunun için şahsen askerlik şubesine gitmek ya da 'askerlik başvuru elektronik odası'na kayıt olmak gerekiyor. Tebligat, yükümlünün şahsen görmemiş olsa bile, tebliğin yapıldığı tarih olarak kabul ediliyor. Yasa, askerlik yükümlülerinin sürekli olarak askerlik belgesini yanlarında bulundurmalarını ve askerlik şubesi ya da polis memurları tarafından talep edildiğinde göstermelerini zorunlu kılıyor. Yasa metninde, terhis süreleri hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.