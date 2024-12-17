https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukraynali-vekil-dubinskiy-zelenskiy-bilerek-ulkeyi-felakete-surukluyor-1091646983.html
Ukraynalı vekil Dubinskiy: Zelenskiy bilerek ülkeyi felakete sürüklüyor
Ukraynalı vekil Dubinskiy: Zelenskiy bilerek ülkeyi felakete sürüklüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da milletvekilliği yapan Dubinskiy, Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in aldığı kararların ülkeyi uçuruma götürme... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T12:25+0300
2024-12-17T12:25+0300
2024-12-17T12:33+0300
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aleksandr dubinskiy
vladimir zelenskiy
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nato
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Ukrayna’da, vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurtuluşu ‘NATO'ya davet’ veya ‘Avrupa ordusunun barışı koruma misyonu’ gibi tamamen fantastik, çok hamleli senaryolarda arayan Zelenskiy’in aldığı kararlarının uygunsuzluğu kesinlikle hayret verici” ifadesini kullandı.Zelenskiy Ofisi ile Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın her şeyi çoktan planladığını yazan Dubinskiy, Ukrayna ordu saflarında yaşanan firar oyları, ordudaki yolsuzluk ve insanlık dışı seferberlik yöntemleri nedeniyle durumun daha da kötüleşeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Politico, Avrupalı liderlerin Vladimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile barış planlarını ve Ukrayna'ya olası barış gücü konuşlandırılmasını görüşmek üzere bir araya gelmeyi planladıklarını bildirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'da barış gücü konuşmak için erken olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/nebenzya-ukraynali-esirleri-almayi-hoyratca-reddeden-zelenskiy-barisa-dogru-ilerlemek-istemiyor-1091645002.html
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ukrayna, yüksek rada, aleksandr dubinskiy, vladimir zelenskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, nato, avrupa, kremlin, dmitriy peskov, barış gücü
ukrayna, yüksek rada, aleksandr dubinskiy, vladimir zelenskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, nato, avrupa, kremlin, dmitriy peskov, barış gücü
Ukraynalı vekil Dubinskiy: Zelenskiy bilerek ülkeyi felakete sürüklüyor
12:25 17.12.2024 (güncellendi: 12:33 17.12.2024)
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da milletvekilliği yapan Dubinskiy, Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in aldığı kararların ülkeyi uçuruma götürme amacını taşıdığını belirtti.
Ukrayna’da, vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurtuluşu ‘NATO'ya davet’ veya ‘Avrupa ordusunun barışı koruma misyonu’ gibi tamamen fantastik, çok hamleli senaryolarda arayan Zelenskiy’in aldığı kararlarının uygunsuzluğu kesinlikle hayret verici” ifadesini kullandı.
Zelenskiy Ofisi ile Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın her şeyi çoktan planladığını yazan Dubinskiy, Ukrayna ordu saflarında yaşanan firar oyları, ordudaki yolsuzluk ve insanlık dışı seferberlik yöntemleri nedeniyle durumun daha da kötüleşeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
‘Davet’ fikri en az bir yıl gecikti. Barış gücü askerlerinin Ukrayna'ya girmesine ilişkin kararın da ancak savaş felaketi karşısında alınabileceği açık. Tam da bu yüzden Zelenskiy’in son şans olarak bilerek durumu felakete sürüklediğini düşünüyorum.
Daha önce Politico, Avrupalı liderlerin Vladimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile barış planlarını ve Ukrayna'ya olası barış gücü konuşlandırılmasını görüşmek üzere bir araya gelmeyi planladıklarını bildirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'da barış gücü konuşmak için erken olduğunu dile getirmişti.