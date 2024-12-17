https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukraynali-vekil-dubinskiy-zelenskiy-bilerek-ulkeyi-felakete-surukluyor-1091646983.html

Ukraynalı vekil Dubinskiy: Zelenskiy bilerek ülkeyi felakete sürüklüyor

Ukraynalı vekil Dubinskiy: Zelenskiy bilerek ülkeyi felakete sürüklüyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da milletvekilliği yapan Dubinskiy, Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in aldığı kararların ülkeyi uçuruma götürme... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T12:25+0300

2024-12-17T12:25+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

yüksek rada

aleksandr dubinskiy

vladimir zelenskiy

ukrayna genelkurmay başkanlığı

nato

avrupa

kremlin

dmitriy peskov

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Ukrayna’da, vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurtuluşu ‘NATO'ya davet’ veya ‘Avrupa ordusunun barışı koruma misyonu’ gibi tamamen fantastik, çok hamleli senaryolarda arayan Zelenskiy’in aldığı kararlarının uygunsuzluğu kesinlikle hayret verici” ifadesini kullandı.Zelenskiy Ofisi ile Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın her şeyi çoktan planladığını yazan Dubinskiy, Ukrayna ordu saflarında yaşanan firar oyları, ordudaki yolsuzluk ve insanlık dışı seferberlik yöntemleri nedeniyle durumun daha da kötüleşeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Politico, Avrupalı liderlerin Vladimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile barış planlarını ve Ukrayna'ya olası barış gücü konuşlandırılmasını görüşmek üzere bir araya gelmeyi planladıklarını bildirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'da barış gücü konuşmak için erken olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/nebenzya-ukraynali-esirleri-almayi-hoyratca-reddeden-zelenskiy-barisa-dogru-ilerlemek-istemiyor-1091645002.html

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ukrayna, yüksek rada, aleksandr dubinskiy, vladimir zelenskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, nato, avrupa, kremlin, dmitriy peskov, barış gücü