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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/nebenzya-natonun-ukrayna-krizinin-cozumunde-herhangi-bir-rol-oynamasi-soz-konusu-olamaz-1091631817.html
Nebenzya: NATO'nun Ukrayna krizinin çözümünde herhangi bir rol oynaması söz konusu olamaz
Nebenzya: NATO'nun Ukrayna krizinin çözümünde herhangi bir rol oynaması söz konusu olamaz
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı dondurmaya yönelik... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T02:40+0300
2024-12-17T02:40+0300
ukrayna krizi
vasiliy nebenzya
bm güvenlik konseyi
ukrayna
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vladimir zelenskiy
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Nebenzya, açıklamasında "Çatışmayı dondurmaya yönelik hiçbir plan Rusya'yı tatmin etmez. Minsk anlaşmaları örneğinden de anladığımız gibi, ne Batı'ya ne de Kiev yönetimine güvenilemeyeceğini biliyoruz. Bu tür girişimlerin amacı, Kiev yönetimine çatışma alanında gerekli olan bir nefes alma fırsatı vermek, yeniden silahlanmak ve yaralarını sarmaktır. NATO'nun Ukrayna krizinin çözümünde herhangi bir rolü olamaz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna krizinin sona erdirilmesine dair koşulları hakkında "Çatışmayı sona erdirme koşullarımız açık ve mantıklıdır. Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmayan ikame formüllerle hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu. Nebenzya, Vladimir Zelenskiy'in sahte barış girişimlerinin, 'bir duman perdesi' gibi, bir sonraki tırmanıştan önce ortaya çıkmış olabileceğini belirterek, "Zelenskiy'in sahte barış girişimlerini sonlandırmak için, 2022 yılının Ekim ayında Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan kararını hala iptal etmediğini hatırlatmak isterim. Bu nedenle, açıklamalarının ve çağrılarının samimiyeti hakkında kendi sonucunuzu çıkarabilirsiniz. Bu yılın temmuz-ağustos döneminde olduğu gibi, Ukrayna askerlerinin ve yağmacılarının Kursk bölgesine saldırısı öncesinde yine bir tırmanış öncesi bir duman perdesi olabilir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukraynanin-demografik-yapisi-kum-saatine-benziyor--1091631288.html
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vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy

Nebenzya: NATO'nun Ukrayna krizinin çözümünde herhangi bir rol oynaması söz konusu olamaz

02:40 17.12.2024
Vasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı dondurmaya yönelik hiçbir planla tatmin olmayacağını belirterek, NATO'nun Ukrayna krizinin çözümünde herhangi bir rol oynamasının söz konusu olamayacağını söyledi.
Nebenzya, açıklamasında "Çatışmayı dondurmaya yönelik hiçbir plan Rusya'yı tatmin etmez. Minsk anlaşmaları örneğinden de anladığımız gibi, ne Batı'ya ne de Kiev yönetimine güvenilemeyeceğini biliyoruz. Bu tür girişimlerin amacı, Kiev yönetimine çatışma alanında gerekli olan bir nefes alma fırsatı vermek, yeniden silahlanmak ve yaralarını sarmaktır. NATO'nun Ukrayna krizinin çözümünde herhangi bir rolü olamaz" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna krizinin sona erdirilmesine dair koşulları hakkında "Çatışmayı sona erdirme koşullarımız açık ve mantıklıdır. Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmayan ikame formüllerle hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.
Nebenzya, Vladimir Zelenskiy'in sahte barış girişimlerinin, 'bir duman perdesi' gibi, bir sonraki tırmanıştan önce ortaya çıkmış olabileceğini belirterek, "Zelenskiy'in sahte barış girişimlerini sonlandırmak için, 2022 yılının Ekim ayında Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan kararını hala iptal etmediğini hatırlatmak isterim. Bu nedenle, açıklamalarının ve çağrılarının samimiyeti hakkında kendi sonucunuzu çıkarabilirsiniz. Bu yılın temmuz-ağustos döneminde olduğu gibi, Ukrayna askerlerinin ve yağmacılarının Kursk bölgesine saldırısı öncesinde yine bir tırmanış öncesi bir duman perdesi olabilir" dedi.
Olga places flowers on the grave of a relative recently killed on military duty, in a cemetery during Ukraine Defenders Day in Kharkiv, Ukraine, Friday, Oct. 14, 2022. (AP Photo/Francisco Seco) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
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