https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/nebenzya-natonun-ukrayna-krizinin-cozumunde-herhangi-bir-rol-oynamasi-soz-konusu-olamaz-1091631817.html

Nebenzya: NATO'nun Ukrayna krizinin çözümünde herhangi bir rol oynaması söz konusu olamaz

Nebenzya: NATO'nun Ukrayna krizinin çözümünde herhangi bir rol oynaması söz konusu olamaz

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı dondurmaya yönelik... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T02:40+0300

2024-12-17T02:40+0300

2024-12-17T02:40+0300

ukrayna krizi

vasiliy nebenzya

bm güvenlik konseyi

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

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Nebenzya, açıklamasında "Çatışmayı dondurmaya yönelik hiçbir plan Rusya'yı tatmin etmez. Minsk anlaşmaları örneğinden de anladığımız gibi, ne Batı'ya ne de Kiev yönetimine güvenilemeyeceğini biliyoruz. Bu tür girişimlerin amacı, Kiev yönetimine çatışma alanında gerekli olan bir nefes alma fırsatı vermek, yeniden silahlanmak ve yaralarını sarmaktır. NATO'nun Ukrayna krizinin çözümünde herhangi bir rolü olamaz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna krizinin sona erdirilmesine dair koşulları hakkında "Çatışmayı sona erdirme koşullarımız açık ve mantıklıdır. Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmayan ikame formüllerle hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu. Nebenzya, Vladimir Zelenskiy'in sahte barış girişimlerinin, 'bir duman perdesi' gibi, bir sonraki tırmanıştan önce ortaya çıkmış olabileceğini belirterek, "Zelenskiy'in sahte barış girişimlerini sonlandırmak için, 2022 yılının Ekim ayında Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan kararını hala iptal etmediğini hatırlatmak isterim. Bu nedenle, açıklamalarının ve çağrılarının samimiyeti hakkında kendi sonucunuzu çıkarabilirsiniz. Bu yılın temmuz-ağustos döneminde olduğu gibi, Ukrayna askerlerinin ve yağmacılarının Kursk bölgesine saldırısı öncesinde yine bir tırmanış öncesi bir duman perdesi olabilir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukraynanin-demografik-yapisi-kum-saatine-benziyor--1091631288.html

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vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy