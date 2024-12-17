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Türkiye'de de forma giymişti: Ünlü sporcu arkasında anlaşılmaz bir mesaj bırakarak intihar etti
Türkiye'de de forma giymişti: Ünlü sporcu arkasında anlaşılmaz bir mesaj bırakarak intihar etti
Sputnik Türkiye
Letonyalı basketbolcu Janis Timma, Moskova’da intihar ederek yaşamına son verdi. Darüşşafaka ve Monbus Obradoiro formaları giyen Timma’nın cansız bedeni bir... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T12:32+0300
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spor
basketbol
rubin futbol takımı (kazan)
cska futbol kulübü (moskova)
darüşşafaka
anna sedokova
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Basketbol dünyası Letonyalı oyuncu Janis Timma'nın intihar haberiyle sarsıldı. Bir dönem Darüşşafaka forması giyen ve son olarak İspanyol ekibi Monbus Obradoiro'da oynayan 32 yaşındaki oyuncunun cansız bedeni, Moskova'daki 5 katlı bir binanın girişinde bulundu. Olay yerinde bulunan Timma’nın telefonunda “Anna’yı Ara” yazısı dikkat çekti.Polis olayı araştırıyorRus basınına yansıyan bilgilere göre, Janis Timma’nın ölümünde intihar şüphesi üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı öğrenildi. Telefonundaki “Anna’yı Ara” ifadesinin, eski eşi Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova’ya işaret ettiği belirtiliyor.Boşanmanın ardından depresyon belirtileriTimma, 9 Aralık’ta ünlü şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova ile olan evliliğini resmi olarak sonlandırmıştı. Çift, 2020 yılında dünyaevine girmiş ve bir süredir ayrı şehirlerde yaşamaya başlamıştı. Çocukları olmayan çiftin ayrılığının ardından Timma’nın psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği biliniyordu.Sosyal medya paylaşımları alarm vermiştiJanis Timma, intiharından önce sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapmıştı. İki ay önce yayınladığı tuhaf bir video, takipçileri tarafından endişeyle karşılanmış ve Timma’nın intihar hazırlığında olabileceği yönünde yorumlar yapılmıştı. Boşanma sonrası depresif “hikaye” paylaşımlarına da sık sık rastlanmıştı.Basketbol kariyeri ve başarılarıJanis Timma, Avrupa basketbolunun tanınmış isimlerinden biriydi. Kariyerinde EuroLeague’de 5 sezon boyunca mücadele eden Timma; Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNICS Kazan gibi önemli takımlarda forma giymişti. Ayrıca Baltık Basketbol Ligi'nde MVP seçilen Timma, uzun yıllar Letonya Milli Takımı'nda da oynadı.Timma’nın son durağı: Monbus Obradoiro2023/24 sezonunda kısa bir süre Darüşşafaka forması giyen Timma, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Monbus Obradoiro'da mücadele etmişti. Sahadaki agresif oyunu ve dış atışlardaki isabetiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun ani ölümü, eski takım arkadaşlarını ve basketbol camiasını yasa boğdu.Basketbol dünyasından taziye mesajlarıJanis Timma’nın vefat haberinin ardından, eski takımları ve birçok spor kulübü taziye mesajları yayımladı. Basketbol severler ise sosyal medyada oyuncuya ait anıları paylaşarak Timma’nın ani kaybından duydukları üzüntüyü dile getirdi.Depresyon ve sporcular üzerindeki etkisiTimma’nın intiharı, profesyonel sporcuların üzerindeki psikolojik baskıları bir kez daha gündeme getirdi. Yoğun antrenman programları, kariyer baskısı ve özel hayat problemleri, sporcuları mental sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakabiliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda sporcuların profesyonel destek almaları gerektiğini vurguluyor.
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janis timma intihar, darüşşafaka oyuncusu vefat, moskova intihar olayı, anna sedokova eski eşi, monbus obradoiro basketbolcusu, letonya milli basketbol takımı oyuncusu, euroleague oyuncusu janis timma
janis timma intihar, darüşşafaka oyuncusu vefat, moskova intihar olayı, anna sedokova eski eşi, monbus obradoiro basketbolcusu, letonya milli basketbol takımı oyuncusu, euroleague oyuncusu janis timma

Türkiye'de de forma giymişti: Ünlü sporcu arkasında anlaşılmaz bir mesaj bırakarak intihar etti

12:32 17.12.2024
© İHAJanis Timma
Janis Timma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İHA
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Letonyalı basketbolcu Janis Timma, Moskova’da intihar ederek yaşamına son verdi. Darüşşafaka ve Monbus Obradoiro formaları giyen Timma’nın cansız bedeni bir binanın girişinde bulundu. Timma’nın telefonunda “Anna’yı Ara” yazdığı görüldü. Ünlü oyuncu, boşanmanın ardından depresyon belirtileri göstermişti.
Basketbol dünyası Letonyalı oyuncu Janis Timma'nın intihar haberiyle sarsıldı. Bir dönem Darüşşafaka forması giyen ve son olarak İspanyol ekibi Monbus Obradoiro'da oynayan 32 yaşındaki oyuncunun cansız bedeni, Moskova'daki 5 katlı bir binanın girişinde bulundu. Olay yerinde bulunan Timma’nın telefonunda “Anna’yı Ara” yazısı dikkat çekti.

Polis olayı araştırıyor

Rus basınına yansıyan bilgilere göre, Janis Timma’nın ölümünde intihar şüphesi üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı öğrenildi. Telefonundaki “Anna’yı Ara” ifadesinin, eski eşi Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova’ya işaret ettiği belirtiliyor.

Boşanmanın ardından depresyon belirtileri

Timma, 9 Aralık’ta ünlü şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova ile olan evliliğini resmi olarak sonlandırmıştı. Çift, 2020 yılında dünyaevine girmiş ve bir süredir ayrı şehirlerde yaşamaya başlamıştı. Çocukları olmayan çiftin ayrılığının ardından Timma’nın psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği biliniyordu.

Sosyal medya paylaşımları alarm vermişti

Janis Timma, intiharından önce sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapmıştı. İki ay önce yayınladığı tuhaf bir video, takipçileri tarafından endişeyle karşılanmış ve Timma’nın intihar hazırlığında olabileceği yönünde yorumlar yapılmıştı. Boşanma sonrası depresif “hikaye” paylaşımlarına da sık sık rastlanmıştı.

Basketbol kariyeri ve başarıları

Janis Timma, Avrupa basketbolunun tanınmış isimlerinden biriydi. Kariyerinde EuroLeague’de 5 sezon boyunca mücadele eden Timma; Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNICS Kazan gibi önemli takımlarda forma giymişti. Ayrıca Baltık Basketbol Ligi'nde MVP seçilen Timma, uzun yıllar Letonya Milli Takımı'nda da oynadı.

Timma’nın son durağı: Monbus Obradoiro

2023/24 sezonunda kısa bir süre Darüşşafaka forması giyen Timma, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Monbus Obradoiro'da mücadele etmişti. Sahadaki agresif oyunu ve dış atışlardaki isabetiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun ani ölümü, eski takım arkadaşlarını ve basketbol camiasını yasa boğdu.

Basketbol dünyasından taziye mesajları

Janis Timma’nın vefat haberinin ardından, eski takımları ve birçok spor kulübü taziye mesajları yayımladı. Basketbol severler ise sosyal medyada oyuncuya ait anıları paylaşarak Timma’nın ani kaybından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Depresyon ve sporcular üzerindeki etkisi

Timma’nın intiharı, profesyonel sporcuların üzerindeki psikolojik baskıları bir kez daha gündeme getirdi. Yoğun antrenman programları, kariyer baskısı ve özel hayat problemleri, sporcuları mental sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakabiliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda sporcuların profesyonel destek almaları gerektiğini vurguluyor.
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