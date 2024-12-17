https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/turkiyede-de-forma-giymisti-unlu-sporcu-arkasinda-anlasilmaz-bir-mesaj-birakarak-intihar-etti-1091646139.html

Türkiye'de de forma giymişti: Ünlü sporcu arkasında anlaşılmaz bir mesaj bırakarak intihar etti

Türkiye'de de forma giymişti: Ünlü sporcu arkasında anlaşılmaz bir mesaj bırakarak intihar etti

Sputnik Türkiye

Letonyalı basketbolcu Janis Timma, Moskova’da intihar ederek yaşamına son verdi. Darüşşafaka ve Monbus Obradoiro formaları giyen Timma’nın cansız bedeni bir... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T12:32+0300

2024-12-17T12:32+0300

2024-12-17T12:32+0300

spor

basketbol

rubin futbol takımı (kazan)

cska futbol kulübü (moskova)

darüşşafaka

anna sedokova

intihar

intihar

intihar notu

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Basketbol dünyası Letonyalı oyuncu Janis Timma'nın intihar haberiyle sarsıldı. Bir dönem Darüşşafaka forması giyen ve son olarak İspanyol ekibi Monbus Obradoiro'da oynayan 32 yaşındaki oyuncunun cansız bedeni, Moskova'daki 5 katlı bir binanın girişinde bulundu. Olay yerinde bulunan Timma’nın telefonunda “Anna’yı Ara” yazısı dikkat çekti.Polis olayı araştırıyorRus basınına yansıyan bilgilere göre, Janis Timma’nın ölümünde intihar şüphesi üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı öğrenildi. Telefonundaki “Anna’yı Ara” ifadesinin, eski eşi Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova’ya işaret ettiği belirtiliyor.Boşanmanın ardından depresyon belirtileriTimma, 9 Aralık’ta ünlü şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova ile olan evliliğini resmi olarak sonlandırmıştı. Çift, 2020 yılında dünyaevine girmiş ve bir süredir ayrı şehirlerde yaşamaya başlamıştı. Çocukları olmayan çiftin ayrılığının ardından Timma’nın psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği biliniyordu.Sosyal medya paylaşımları alarm vermiştiJanis Timma, intiharından önce sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapmıştı. İki ay önce yayınladığı tuhaf bir video, takipçileri tarafından endişeyle karşılanmış ve Timma’nın intihar hazırlığında olabileceği yönünde yorumlar yapılmıştı. Boşanma sonrası depresif “hikaye” paylaşımlarına da sık sık rastlanmıştı.Basketbol kariyeri ve başarılarıJanis Timma, Avrupa basketbolunun tanınmış isimlerinden biriydi. Kariyerinde EuroLeague’de 5 sezon boyunca mücadele eden Timma; Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNICS Kazan gibi önemli takımlarda forma giymişti. Ayrıca Baltık Basketbol Ligi'nde MVP seçilen Timma, uzun yıllar Letonya Milli Takımı'nda da oynadı.Timma’nın son durağı: Monbus Obradoiro2023/24 sezonunda kısa bir süre Darüşşafaka forması giyen Timma, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Monbus Obradoiro'da mücadele etmişti. Sahadaki agresif oyunu ve dış atışlardaki isabetiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun ani ölümü, eski takım arkadaşlarını ve basketbol camiasını yasa boğdu.Basketbol dünyasından taziye mesajlarıJanis Timma’nın vefat haberinin ardından, eski takımları ve birçok spor kulübü taziye mesajları yayımladı. Basketbol severler ise sosyal medyada oyuncuya ait anıları paylaşarak Timma’nın ani kaybından duydukları üzüntüyü dile getirdi.Depresyon ve sporcular üzerindeki etkisiTimma’nın intiharı, profesyonel sporcuların üzerindeki psikolojik baskıları bir kez daha gündeme getirdi. Yoğun antrenman programları, kariyer baskısı ve özel hayat problemleri, sporcuları mental sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakabiliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda sporcuların profesyonel destek almaları gerektiğini vurguluyor.

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