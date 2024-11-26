https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-meksika-ve-kanadayi-uyusturucu-kacakciligina-yuzde-25-vergi-uygulamakla-tehdit-etti-1090818737.html
Trump, Meksika ve Kanada'yı uyuşturucu kaçakçılığına yüzde 25 vergi uygulamakla tehdit etti
Trump, Meksika ve Kanada'yı uyuşturucu kaçakçılığına yüzde 25 vergi uygulamakla tehdit etti
Sputnik Türkiye
Donald Trump, çözülemeyen yasadışı göç sorunu ve ülkeye uyuşturucu kaçakçılığı akını nedeniyle 20 Ocak'tan itibaren Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T05:08+0300
2024-11-26T05:08+0300
2024-11-26T05:08+0300
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uyuşturucu
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, sahibi olduğu sosyal paylaşım ağı Truth Social'da yaptığı açıklamada, çözülemeyen yasadışı göç sorunu ve ülkeye uyuşturucu kaçakçılığı akını nedeniyle göreve geldikten sonra 20 Ocak'tan itibaren Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağını açıkladı.Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen mallara ek vergi uygulamasını şu sözlerle açıkladı: Trump, Meksika ve Kanada'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göçle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, “Bu gücü kullanmalarını talep ediyoruz, o zamana kadar ağır bir bedel ödemeliler” diye ekledi. Demokrat Joe Biden yönetiminin göç politikalarını defalarca eleştiren Trump, yeniden seçilmesi halinde sınır kontrollerini sıkılaştırma ve Meksika sınırına duvar inşa etme vaati vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-cin-mallarina-uygulanan-vergilere-yuzde-on-ek-vergi-uygulayacagini-soyledi-1090818625.html
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abd, meksika, kanada, vergi, gümrük vergisi, yasa dışı göçmen, uyuşturucu
abd, meksika, kanada, vergi, gümrük vergisi, yasa dışı göçmen, uyuşturucu
Trump, Meksika ve Kanada'yı uyuşturucu kaçakçılığına yüzde 25 vergi uygulamakla tehdit etti
Donald Trump, çözülemeyen yasadışı göç sorunu ve ülkeye uyuşturucu kaçakçılığı akını nedeniyle 20 Ocak'tan itibaren Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağını açıkladı.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, sahibi olduğu sosyal paylaşım ağı Truth Social'da yaptığı açıklamada, çözülemeyen yasadışı göç sorunu ve ülkeye uyuşturucu kaçakçılığı akını nedeniyle göreve geldikten sonra 20 Ocak'tan itibaren Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağını açıkladı.
Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen mallara ek vergi uygulamasını şu sözlerle açıkladı:
“Herkesin bildiği gibi uyuşturucu ve suç, Meksika ve Kanada üzerinden büyük miktarlarda ülkemize girmektedir. Şu anda Meksika'dan gelen binlerce kişilik bir kervan açık sınırımızdan geçiyor ve bunu durdurmak mümkün değil. 20 Ocak'tan itibaren Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağım. Bu tarife, başta fentanil olmak üzere uyuşturucu ve yasadışı göçmenlerin ülkemizi istilası durana kadar yürürlükte kalacaktır.”
Trump, Meksika ve Kanada'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göçle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, “Bu gücü kullanmalarını talep ediyoruz, o zamana kadar ağır bir bedel ödemeliler” diye ekledi.
Demokrat Joe Biden yönetiminin göç politikalarını defalarca eleştiren Trump, yeniden seçilmesi halinde sınır kontrollerini sıkılaştırma ve Meksika sınırına duvar inşa etme vaati vermişti.