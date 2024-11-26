https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-meksika-ve-kanadayi-uyusturucu-kacakciligina-yuzde-25-vergi-uygulamakla-tehdit-etti-1090818737.html

Trump, Meksika ve Kanada'yı uyuşturucu kaçakçılığına yüzde 25 vergi uygulamakla tehdit etti

Trump, Meksika ve Kanada'yı uyuşturucu kaçakçılığına yüzde 25 vergi uygulamakla tehdit etti

Sputnik Türkiye

Donald Trump, çözülemeyen yasadışı göç sorunu ve ülkeye uyuşturucu kaçakçılığı akını nedeniyle 20 Ocak'tan itibaren Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T05:08+0300

2024-11-26T05:08+0300

2024-11-26T05:08+0300

dünya

abd

meksika

kanada

vergi

gümrük vergisi

yasa dışı göçmen

uyuşturucu

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, sahibi olduğu sosyal paylaşım ağı Truth Social'da yaptığı açıklamada, çözülemeyen yasadışı göç sorunu ve ülkeye uyuşturucu kaçakçılığı akını nedeniyle göreve geldikten sonra 20 Ocak'tan itibaren Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağını açıkladı.Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen mallara ek vergi uygulamasını şu sözlerle açıkladı: Trump, Meksika ve Kanada'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göçle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, “Bu gücü kullanmalarını talep ediyoruz, o zamana kadar ağır bir bedel ödemeliler” diye ekledi. Demokrat Joe Biden yönetiminin göç politikalarını defalarca eleştiren Trump, yeniden seçilmesi halinde sınır kontrollerini sıkılaştırma ve Meksika sınırına duvar inşa etme vaati vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-cin-mallarina-uygulanan-vergilere-yuzde-on-ek-vergi-uygulayacagini-soyledi-1090818625.html

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abd, meksika, kanada, vergi, gümrük vergisi, yasa dışı göçmen, uyuşturucu