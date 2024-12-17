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Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler durdu
Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler durdu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza dolayısıyla seferler yapılamadığı duyuruldu. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
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Metro İstanbul Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler durduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bilgisi verildi.
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füniküler hattında seferler durdu, taksim kabataş füniküler arıza, metro istanbul
füniküler hattında seferler durdu, taksim kabataş füniküler arıza, metro istanbul

Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler durdu

20:39 17.12.2024 (güncellendi: 20:41 17.12.2024)
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul'da Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza dolayısıyla seferler yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler durduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bilgisi verildi.
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