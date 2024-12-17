https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/taksim-kabatas-funikuler-hattinda-seferler-durdu-1091671255.html
Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler durdu
Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler durdu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza dolayısıyla seferler yapılamadığı duyuruldu. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T20:39+0300
2024-12-17T20:39+0300
2024-12-17T20:41+0300
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Metro İstanbul Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler durduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ulusal-sut-konseyi-cig-sut-fiyatini-belirledi-1-ocaktan-itibaren-gecerli-olacak-1091665717.html
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füniküler hattında seferler durdu, taksim kabataş füniküler arıza, metro istanbul
füniküler hattında seferler durdu, taksim kabataş füniküler arıza, metro istanbul
Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler durdu
20:39 17.12.2024 (güncellendi: 20:41 17.12.2024)
İstanbul'da Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza dolayısıyla seferler yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler durduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bilgisi verildi.