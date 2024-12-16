https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/sam-maslahatguzari-olarak-atanan-koroglundan-suriye-ile-ilgili-aciklama-1091625256.html
Şam Maslahatgüzarı olarak atanan Köroğlu'ndan Suriye ile ilgili açıklama
Şam Maslahatgüzarı olarak atanan Köroğlu'ndan Suriye ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı olarak atanan Burhan Köroğlu, yeni görevine başladıktan sonra yaptığı açıklamada bölgede iç çatışma bulunmadığını ve herhangi... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T19:29+0300
2024-12-16T19:29+0300
2024-12-16T19:29+0300
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Suriye'ye giden AFAD Başkanı Okay Memiş ve Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Köroğlu, geçici Suriye hükümetiyle görüşmeler yaptıklarını aktardı. Suriye'deki temaslarını anlatan Köroğlu şu ifadeleri kullandı:'İlişkilerimiz başladı ama tabii ki bunları sakince götürmek istiyoruz'Geçici hükümetle ilişkilerin başladığını söyleyen Şam Maslahatgüzarı açıklamasına şöyle devam etti:'Yardım ve destek konusunda Türkiye bütün kurumlarıyla burada olacak'AFAD Başkanı Memiş ve AFAD ekibinin Şam'a ziyaretiyle ilgili de konuşan Köroğlu Sednaya Hapishanesi'nde yapılacak incelemelerle ilgili "AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmalar önemli. Sadece hapishane değil, hapishanenin alanında, çevresinde kapsamlı cihazlarla araştırmalar yapılacak. Sonucunu da zaten bütün dünya olarak takip ediyoruz. Bu savaş suçlarını işleyenlerin tabii ki hukuki yollarla nasıl cezalandıracağı konusunda Türkiye eskiden beri çalışıyor öncelikle ama tespit lazım. Bu çerçevede çok kısa zamanda AFAD intikal etti. Sadece bu olay için değil bundan sonra Suriye'nin birçok alanda ihtiyaç duyduğu yardım ve destek konusunda Türkiye bütün kurumlarıyla burada olacak. Biz de elçilik olarak Suriye'nin yeniden kalkınıp, ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/afad-sednaya-hapishanesine-80-kisilik-ekip-gonderiyoruz-1091566380.html
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şam, maslahatgüzar, burhan köroğlu, suriye
Şam Maslahatgüzarı olarak atanan Köroğlu'ndan Suriye ile ilgili açıklama
Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı olarak atanan Burhan Köroğlu, yeni görevine başladıktan sonra yaptığı açıklamada bölgede iç çatışma bulunmadığını ve herhangi bir dış gücün buraya müdahale etmesine gerek olmadığını söyledi. Köroğlu "Bu çerçevede mevcut meşru geçici hükümetle çalışmaya başladık” açıklamasında da bulundu.
Suriye'ye giden AFAD Başkanı Okay Memiş ve Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.
Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Köroğlu, geçici Suriye hükümetiyle görüşmeler yaptıklarını aktardı. Suriye'deki temaslarını anlatan Köroğlu şu ifadeleri kullandı:
“Dün Suriye Dış İlişkiler Temsilcisi ile görüştük. Yarın içinde hem başbakan muhalif lider Ebu Muhammed Culani (Ahmed eş-Şara) ile görüşeceğiz. Tabii kendileriyle çalışacağımız için görüşeceğiz. Bu biliyorsunuz geçici hükumet. Bu hükümette kısa vadede anayasa çalışmalarını tamamlayıp, kendi muhataplarıyla görüşüp demokratik süreci başlatmak konusunda açıklamaları var. O çerçevede biz de kendilerine bu süreçte de destek olmaya çalışacağız."
'İlişkilerimiz başladı ama tabii ki bunları sakince götürmek istiyoruz'
Geçici hükümetle ilişkilerin başladığını söyleyen Şam Maslahatgüzarı açıklamasına şöyle devam etti:
"İlişkilerimiz başladı ama tabii ki bunları sakince götürmek istiyoruz. En büyük ihtiyaç ülkenin istikrarı ve özellikle yabancı saldırıların durması. Bu bölgede iç çatışma yok. Herhangi bir dış gücün buraya müdahale etmesine gerekte yok. Bu çerçevede mevcut meşru geçici hükümetle çalışmaya başladık.”
'Yardım ve destek konusunda Türkiye bütün kurumlarıyla burada olacak'
AFAD Başkanı Memiş ve AFAD ekibinin Şam'a ziyaretiyle ilgili de konuşan Köroğlu Sednaya Hapishanesi'nde yapılacak incelemelerle ilgili "AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmalar önemli. Sadece hapishane değil, hapishanenin alanında, çevresinde kapsamlı cihazlarla araştırmalar yapılacak. Sonucunu da zaten bütün dünya olarak takip ediyoruz. Bu savaş suçlarını işleyenlerin tabii ki hukuki yollarla nasıl cezalandıracağı konusunda Türkiye eskiden beri çalışıyor öncelikle ama tespit lazım. Bu çerçevede çok kısa zamanda AFAD intikal etti. Sadece bu olay için değil bundan sonra Suriye'nin birçok alanda ihtiyaç duyduğu yardım ve destek konusunda Türkiye bütün kurumlarıyla burada olacak. Biz de elçilik olarak Suriye'nin yeniden kalkınıp, ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağız” dedi.