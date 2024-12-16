https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/sam-maslahatguzari-olarak-atanan-koroglundan-suriye-ile-ilgili-aciklama-1091625256.html

Şam Maslahatgüzarı olarak atanan Köroğlu'ndan Suriye ile ilgili açıklama

Şam Maslahatgüzarı olarak atanan Köroğlu'ndan Suriye ile ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı olarak atanan Burhan Köroğlu, yeni görevine başladıktan sonra yaptığı açıklamada bölgede iç çatışma bulunmadığını ve herhangi... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T19:29+0300

2024-12-16T19:29+0300

2024-12-16T19:29+0300

dünya

şam

maslahatgüzar

burhan köroğlu

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091625099_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f59a9400361fb0af9bacc8dc0bb875c.jpg

Suriye'ye giden AFAD Başkanı Okay Memiş ve Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Köroğlu, geçici Suriye hükümetiyle görüşmeler yaptıklarını aktardı. Suriye'deki temaslarını anlatan Köroğlu şu ifadeleri kullandı:'İlişkilerimiz başladı ama tabii ki bunları sakince götürmek istiyoruz'Geçici hükümetle ilişkilerin başladığını söyleyen Şam Maslahatgüzarı açıklamasına şöyle devam etti:'Yardım ve destek konusunda Türkiye bütün kurumlarıyla burada olacak'AFAD Başkanı Memiş ve AFAD ekibinin Şam'a ziyaretiyle ilgili de konuşan Köroğlu Sednaya Hapishanesi'nde yapılacak incelemelerle ilgili "AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmalar önemli. Sadece hapishane değil, hapishanenin alanında, çevresinde kapsamlı cihazlarla araştırmalar yapılacak. Sonucunu da zaten bütün dünya olarak takip ediyoruz. Bu savaş suçlarını işleyenlerin tabii ki hukuki yollarla nasıl cezalandıracağı konusunda Türkiye eskiden beri çalışıyor öncelikle ama tespit lazım. Bu çerçevede çok kısa zamanda AFAD intikal etti. Sadece bu olay için değil bundan sonra Suriye'nin birçok alanda ihtiyaç duyduğu yardım ve destek konusunda Türkiye bütün kurumlarıyla burada olacak. Biz de elçilik olarak Suriye'nin yeniden kalkınıp, ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/afad-sednaya-hapishanesine-80-kisilik-ekip-gonderiyoruz-1091566380.html

şam

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şam, maslahatgüzar, burhan köroğlu, suriye