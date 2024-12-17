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Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Beşir: Topraklarının bütünlüğüne önem veren tek ve adil Suriye'ye doğru ilerliyoruz
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Beşir: Topraklarının bütünlüğüne önem veren tek ve adil Suriye'ye doğru ilerliyoruz
Sputnik Türkiye
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir, Dışişleri Bakanlığı'nın komşu ve dünya ülkeleri ile münasebetleri yeniden tesis etmek için çalışacağını... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T17:33+0300
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Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir yaptığı açıklamada hükümetin önceliği hizmetleri sürdürmek ile ülkede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis edilmesi olduğunu dile getirdi.Televizyonda yayınlanan açıklamasında Beşir, “Hükümet, önceki rejim hükümetinin bakanlıklarından yumuşak bir geçişle devlet kurumlarını devraldı. Ana hedef kaosu önlemek ve hizmetleri sürdürmekti. Bunu başardık" dedi.Hükümetin 'idari ve mali yolsuzluklar, harap olmuş altyapı ve borçlar gibi büyük zorluklarla karşı karşıya' olduğunun altını çizen Beşir, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.Toprak bütünlüğü vurgusuKonuşmasında, “Suriye halkı uluslararası toplumun başarısızlığını hissediyor ve artık bu mazlum halkı desteklemenin zamanı geldi. Uluslararası toplum geçtiğimiz yıllarda Suriye'de suç işleyenlerden hesap sormalıdır" diyen Beşir, Suriye'nin kasasının boş ve ülkenin mali rezervlerinin de yok denecek kadar az olduğunun altını çizdi.Güvenlik ve istikrarı sağlamayı, halkın parasını ve malını korumayı ve asgari hizmetleri sağlamayı hedeflediklerini aktaran Beşir, yerlerinden edilenlere ülkelerine dönmeleri, yeniden yatırım yapmaları ve yeni Suriye'nin inşasına katılmaları çağrısında bulundu.Beşir konuşmasında hükümetlerinin mesajını ise, "Suriye, topraklarının bütünlüğüne önem veren tek ve adil Suriye'ye doğru ilerliyor” şeklinde özetledi."Dışişleri Bakanlığı, komşu ülkeler ve dünya ülkeleriyle ilişkileri normal yerine getirmek için çalışacak" diyen Beşir, geleceğin Suriye'sinin inşasında herkesin kendileriyle ortak olduğu 'tek bir Suriye' istediklerini vurguladı.
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suriye, muhammed el-beşir, şam, geçici hükümet, suriye geçici hükümeti, toprak bütünlüğü, dışişleri bakanlığı
suriye, muhammed el-beşir, şam, geçici hükümet, suriye geçici hükümeti, toprak bütünlüğü, dışişleri bakanlığı

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Beşir: Topraklarının bütünlüğüne önem veren tek ve adil Suriye'ye doğru ilerliyoruz

17:33 17.12.2024
© AA / Emin SansarSuriye Geçici Yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir
Suriye Geçici Yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AA / Emin Sansar
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Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir, Dışişleri Bakanlığı'nın komşu ve dünya ülkeleri ile münasebetleri yeniden tesis etmek için çalışacağını belirttiği konuşmasında geleceğin Suriye'sinin inşasında herkesin kendileriyle ortak olduğu 'Tek ve adil' bir Suriye'ye doğru ilerledikleri mesajını verdi.
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir yaptığı açıklamada hükümetin önceliği hizmetleri sürdürmek ile ülkede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis edilmesi olduğunu dile getirdi.
Televizyonda yayınlanan açıklamasında Beşir, “Hükümet, önceki rejim hükümetinin bakanlıklarından yumuşak bir geçişle devlet kurumlarını devraldı. Ana hedef kaosu önlemek ve hizmetleri sürdürmekti. Bunu başardık" dedi.
Hükümetin 'idari ve mali yolsuzluklar, harap olmuş altyapı ve borçlar gibi büyük zorluklarla karşı karşıya' olduğunun altını çizen Beşir, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Toprak bütünlüğü vurgusu

Konuşmasında, “Suriye halkı uluslararası toplumun başarısızlığını hissediyor ve artık bu mazlum halkı desteklemenin zamanı geldi. Uluslararası toplum geçtiğimiz yıllarda Suriye'de suç işleyenlerden hesap sormalıdır" diyen Beşir, Suriye'nin kasasının boş ve ülkenin mali rezervlerinin de yok denecek kadar az olduğunun altını çizdi.
Güvenlik ve istikrarı sağlamayı, halkın parasını ve malını korumayı ve asgari hizmetleri sağlamayı hedeflediklerini aktaran Beşir, yerlerinden edilenlere ülkelerine dönmeleri, yeniden yatırım yapmaları ve yeni Suriye'nin inşasına katılmaları çağrısında bulundu.
Beşir konuşmasında hükümetlerinin mesajını ise, "Suriye, topraklarının bütünlüğüne önem veren tek ve adil Suriye'ye doğru ilerliyor” şeklinde özetledi.
"Dışişleri Bakanlığı, komşu ülkeler ve dünya ülkeleriyle ilişkileri normal yerine getirmek için çalışacak" diyen Beşir, geleceğin Suriye'sinin inşasında herkesin kendileriyle ortak olduğu 'tek bir Suriye' istediklerini vurguladı.
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