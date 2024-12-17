https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/hamaneyden-suriye-aciklamasi-abd-ve-israil-ile-onlarin-bazi-isbirlikcileri-direnisin-bittigi-1091659410.html

Hamaney'den Suriye açıklaması: 'ABD ve İsrail ile onların bazı işbirlikçileri direnişin bittiği zannediyor'

Hamaney'den Suriye açıklaması: 'ABD ve İsrail ile onların bazı işbirlikçileri direnişin bittiği zannediyor'

Sputnik Türkiye

İran dini lideri Hamaney Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmasında, ABD ve İsrail ile onların bazı işbirlikçilerinin direnişin sona erdiğini... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T16:46+0300

2024-12-17T16:46+0300

2024-12-17T16:46+0300

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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran’da İranlı ve farklı kesimlerden yabancı kadın temsilcilerle bir araya geldi. Görüşmede Batılı ülkelerin kadın hakları konusunu İran’a karşı kullandığını belirten Hamaney, “Batı dünyası bugün kadın hakları, özgürlük ve feminist sloganların ardına sığınarak insanlık dışı siyasi hedeflerini yürütmeye çalışıyorlar. Düşman boş durmuyor, İran İslam Cumhuriyetini dize getirmek için kullandığı savaş, suikast ve terör gibi yöntemlerin işe yaramadığını anladı. Bu nedenle propaganda ve medya gibi yumuşak güç unsurlarını kullanıyor. Toplumun tüm kesimleri ve kadınlarımız düşmanın bu tuzakları karşısında uyanık olmalıdır” ifadelerini kullandı.'Mücahitler habis düşmanın yok olacağını görecekler'Suriye konusuna da değinen Hamaney, “Siyonist rejim, Suriye üzerinden Lübnan Hizbullah'ını kuşatıp yok etmeye hazırlandığını sanıyor ama yok olacak olan İsrail” dediği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:İran’ın Filistin direnişini ve Hizbullah’ı destekleme devam edeceğini vurgulayan Hamaney, “Mücahitler bir gün bu habis düşmanın yok olacağını görecekler” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/hizbullah-genel-sekreteri-kasimdan-suriye-aciklamasi-yeni-iktidarin-israili-dusman-olarak-1091547454.html

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ortadoğu, ayetullah ali hamaney, hasan nasrallah, yahya sinvar, israil, suriye, tahran, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani