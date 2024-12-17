https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rusya-guclu-bir-fuze-sistemi-hattinin-gelistirilmesini-tamamliyor-1091631942.html

Rusya güçlü bir füze sistemi hattının geliştirilmesini tamamlıyor

Rusya güçlü bir füze sistemi hattının geliştirilmesini tamamlıyor

Sputnik Türkiye

Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, Rusya'nın Avangard ve Oreşnik'ten sistemleri kadar etkili geniş bir füze sistemi yelpazesinin... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T03:41+0300

2024-12-17T03:41+0300

2024-12-17T03:41+0300

ukrayna krizi

sergey karakayev

oreşnik

avangard

topol-m

rusya

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Karakayev, Stratejik Füze Kuvvetleri Günü vesilesiyle Krasnaya Zvezda gazetesine verdiği röportajda, kıtalararası balistik füzeleri, dünya çapında bilinen yeni nesil savaş başlıkları ile donatılıyor; bunlar arasında "Avangard" sisteminin hipersonik başlığı ve "Oreşnik" sisteminin hipersonik donanımının yer aldığını söyledi. Karakayev, “Bu, tüm örneklerin sadece birkaçı, geliştirmenin son aşamasında çok çeşitli ve daha etkili ürünler var, ancak bunlar hakkında konuşmak için henüz erken” dedi. General ayrıca, füzelerin ve savaş başlıklarının gizlenmesi ve görünürlüğünün azaltılması, kıtalararası balistik füzelerin ve savaş ekipmanlarının yörüngesinin ve balistik yeteneklerinin değiştirilmesi, ateşleme araçlarının oluşturulması ve ortaya çıkan füze savunma sisteminin bilgi-istihbarat, kontrol ve vuruş araçlarının işlevsel olarak yenilgiye uğratılması alanlarında mevcut bilimsel ve teknik zeminin geliştirilmesine devam edilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi. Karakayev ayrıca Stratejik Füze Kuvvetlerinin mobil gruplarının halihazırda modern füze silahlarıyla tam donanımlı olduğunu ve 2025 yılı için öncelikli planlarının Topol-M füze sistemlerine sahip füze tümenlerinin Yars füze sistemiyle yeniden donatılacağını açıkladı. Komutan ayrıca Stratejik Füze Kuvvetlerinin Sarmat ve Osina sistemleri ile devlet silahlanma programında bir dizi yeni sistem geliştirmeyi önerdiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/nebenzya-natonun-ukrayna-krizinin-cozumunde-herhangi-bir-rol-oynamasi-soz-konusu-olamaz-1091631817.html

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sergey karakayev, oreşnik , avangard, topol-m, rusya