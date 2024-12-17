https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rusya-disisleri-tumgeneral-kirillovun-oldurulmesi-teror-saldirisi-1091675807.html
Rusya Dışişleri: Tümgeneral Kirillov’un öldürülmesi terör saldırısı
Rusya Dışişleri: Tümgeneral Kirillov’un öldürülmesi terör saldırısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’a karşı düzenlenen... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T22:26+0300
2024-12-17T22:26+0300
2024-12-17T23:16+0300
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mariya zaharova
igor kirillov
ukrayna
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kuzey kafkasya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un öldürülmesinin, Batı'nın Kiev'in savaş suçlarını onaylamasının bir sonucu olduğunu belirtti.Zaharova, “Moskova'daki terör saldırısı, Batı'nın Kiev rejimi militanlarının bunca yıldır teşvik ettiği savaş suçlarını onaylama sarmalının bir devamı ve gelişimidir” ifadelerine yer verdi.Kirillov'un iki buçuk yıl önce Ukrayna'nın sözde 'devlet düşmanlarına' karşı oluşturduğu ve Kiev rejiminin diğer birçok kurbanını da olduğu 'ölüm listesi' olarak da anılan ‘Peacemaker’ sitesinin veri tabanında yer aldığına dikkat çeken Zaharova, “Yıllardır bu konuda alarm veriyoruz. Ama Amerika'nın uyduları sessiz. ‘Peacemaker’ sitesi ABD tarafından destekleniyor. Tıpkı bir zamanlar Kuzey Kafkasya'da faaliyet gösteren teröristlerin internet sitelerinin Kuzey Avrupa'da bulunması gibi” ifadelerini kullandı.‘ABD'nin Kirillov cinayetiyle ilgileri olmadığına dair açıklamalarını duymak komik’Zaharova ayrıca Sputnik’e yaptığı açıklamada, Washington'un Tümgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesiyle ilgileri olmadığı yönündeki açıklamasının, Kiev rejimini ABD'nin yarattığı ve desteklediği göz önüne alındığında gülünç olduğunu söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’in ‘Kirillov'un ölümüne neden olan Moskova'daki terör saldırısıyla ABD'nin hiçbir ilgisi olmadığı’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Kiev rejimini yaratanların, ona sponsor olanların, para verenlerin ve kontrolsüz bir şekilde silah sağlayanların, sözde katılımlarının olmadığını duymak gülünç. Kanıt çok açık: Washington, Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen tek bir terör saldırısını ya da planlı cinayetlerin hiçbirini asla kınamadı” dedi.‘Batı’dan şu ana kadar bir tepki gelmedi’Zaharova ayrıca, ‘medeni ve objektif’ Batı'dan yaşananlara ilişkin şu ana kadar bir tepki gelmediğine de dikkat çekti.Rus diplomat, “Terörist saldırıları memnuniyetle karşılayan ya da kasıtlı olarak görmezden gelen herkes suç ortağıdır” ifadesini kullandı.Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un Moskova'daki Ryazanskiy Caddesi'nde bulunan konutunun girişinde bir scooter'a yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yardımcısıyla birlikte yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.Olayla ilgili olarak terör saldırısı, cinayet ve yasadışı silah kaçakçılığı suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/general-kirillov-pentagonun-yasadisi-arastirmalarini-ifsa-etmisti-abdli-yetkililer-tehlikeli-1091666504.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, igor kirillov, ukrayna, kiev, kuzey kafkasya, rusya soruşturma komitesi, abd, terör saldırısı
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, igor kirillov, ukrayna, kiev, kuzey kafkasya, rusya soruşturma komitesi, abd, terör saldırısı
Rusya Dışişleri: Tümgeneral Kirillov’un öldürülmesi terör saldırısı
22:26 17.12.2024 (güncellendi: 23:16 17.12.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’a karşı düzenlenen suikastı terör saldırısı olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un öldürülmesinin, Batı'nın Kiev'in savaş suçlarını onaylamasının bir sonucu olduğunu belirtti.
Zaharova, “Moskova'daki terör saldırısı, Batı'nın Kiev rejimi militanlarının bunca yıldır teşvik ettiği savaş suçlarını onaylama sarmalının bir devamı ve gelişimidir” ifadelerine yer verdi.
Kirillov'un iki buçuk yıl önce Ukrayna'nın sözde 'devlet düşmanlarına' karşı oluşturduğu ve Kiev rejiminin diğer birçok kurbanını da olduğu 'ölüm listesi' olarak da anılan ‘Peacemaker’ sitesinin veri tabanında yer aldığına dikkat çeken Zaharova, “Yıllardır bu konuda alarm veriyoruz. Ama Amerika'nın uyduları sessiz. ‘Peacemaker’ sitesi ABD tarafından destekleniyor. Tıpkı bir zamanlar Kuzey Kafkasya'da faaliyet gösteren teröristlerin internet sitelerinin Kuzey Avrupa'da bulunması gibi” ifadelerini kullandı.
‘ABD'nin Kirillov cinayetiyle ilgileri olmadığına dair açıklamalarını duymak komik’
Zaharova ayrıca Sputnik’e yaptığı açıklamada, Washington'un Tümgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesiyle ilgileri olmadığı yönündeki açıklamasının, Kiev rejimini ABD'nin yarattığı ve desteklediği göz önüne alındığında gülünç olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’in ‘Kirillov'un ölümüne neden olan Moskova'daki terör saldırısıyla ABD'nin hiçbir ilgisi olmadığı’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Kiev rejimini yaratanların, ona sponsor olanların, para verenlerin ve kontrolsüz bir şekilde silah sağlayanların, sözde katılımlarının olmadığını duymak gülünç. Kanıt çok açık: Washington, Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen tek bir terör saldırısını ya da planlı cinayetlerin hiçbirini asla kınamadı” dedi.
‘Batı’dan şu ana kadar bir tepki gelmedi’
Zaharova ayrıca, ‘medeni ve objektif’ Batı'dan yaşananlara ilişkin şu ana kadar bir tepki gelmediğine de dikkat çekti.
Rus diplomat, “Terörist saldırıları memnuniyetle karşılayan ya da kasıtlı olarak görmezden gelen herkes suç ortağıdır” ifadesini kullandı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un Moskova'daki Ryazanskiy Caddesi'nde bulunan konutunun girişinde bir scooter'a yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yardımcısıyla birlikte yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Olayla ilgili olarak terör saldırısı, cinayet ve yasadışı silah kaçakçılığı suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.