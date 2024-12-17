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General Kirillov Pentagon'un 'yasadışı' araştırmalarını ifşa etmişti: 'ABD'li yetkililer tehlikeli aşılarla bağlantılı'
General Kirillov Pentagon'un 'yasadışı' araştırmalarını ifşa etmişti: 'ABD'li yetkililer tehlikeli aşılarla bağlantılı'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Kirillov Moskova'da evinin girişine yerleştirilen patlayıcının patlaması neticesinde hayatını... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T19:15+0300
2024-12-17T19:15+0300
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Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov Moskova'daki konutunun yakınına yerleştirilen el yapımı bir patlayıcının tetiklediği bir patlamada hayatını kaybetmişti.Askeri brifinglerde düzenli olarak yaptığı konuşmalarda Kirillov, Kiev rejimini ve ABD'li destekçilerini biyolaboratuvar işletmek ve kimyasal silah kullanmakla suçlamasıyla dikkat çekmişti.ABD'nin yasadışı biyolojik araştırmalarıRusya Savunma Bakanlığı'nın Prestige Biotech'in Kaliforniya'daki laboratuarında yasadışı biyolojik deneyler yapıldığına dair ifşaatları ABD Kongresi'nde soruşturma açılmasına neden olmuştu.Korgeneral Kirillov, Savunma Bakanlığı brifinglerinden birinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski Başkan Barack Obama tarafından başlatılan Biyogüvenlik Katılım Programı'nda doğrudan rol oynadığını açıklamıştı. Programın öncelikli uygulama alanları arasında Ortadoğu, Güneydoğu Asya, Ukrayna ve Afrika yer alıyordu.Metabiota, CH2M Hill ve EcoHealth Alliance gibi üçüncü taraf yükleniciler, aracılar ve STK'ların Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, FBI ve CIA gibi 'müşterilerinin' çıkarlarına hizmet etmek ve askeri biyolojik araştırmalar için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın dört bir yanına yayılmış düzinelerce biyolaboratuvarda ABD'nin biyolojik silah araştırmalarının kapsamını ayrıntılarıyla anlatan bir dizi belge yayımlamıştı. Washington başlangıçta bunların varlığını reddetmiş ancak daha sonra Rus kuvvetlerinin bu tesisleri ele geçirmesi durumunda ortaya çıkacak 'riskleri' gerekçe göstererek bunların varlığını doğrulamıştı.ABD'nin Ukrayna'daki laboratuvarları Korgeneral Igor Kirillov, federal dışişleri bakanlığının inkar etmesine rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu biyolojik programlara doğrudan dahil olduğunu defalarca vugulamıştı.Kirillov raporlarından birinde ABD'nin biyolojik konularda küresel kontrol sağlamayı amaçladığını belirtmiş ve Barack Obama döneminde ABD'nin diğer ülkelerdeki biyolojik programlarının Dışişleri Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine desteklendiğini ve destekleyici belgelerin kanıt olarak sunulduğunu da sözlerine eklemişti.Pentagon'un ölümcül biyolojik savaş programıÖldürülen Korgeneral Kirillov, Pentagon'un biyolojik savaş programını düzenli olarak ifşa etmiş ve 2023'ün Ağustos ayında gerçekleştirdiği brifingde son gelişmelerin, ABD'nin virüs mutasyonlarını araştırarak yeni bir pandemi için hazırlıklara başladığını gösterdiğini duyurmuştu.Kirillov, Temmuz 2023'te Başkan Özel Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Küresel Sağlık Güvenliği ve Biyogüvenlik Kıdemli Direktörü emekli Hava Kuvvetleri Tümgenerali Paul Friedrichs liderliğinde Pandemiye Hazırlık ve Müdahale Politikası Ofisi'nin kurulmasıyla ilgili olarak gazetecilere şunları söylemişti:Rusya'nın Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri, yeni kurulan Ofis'in virüslerle ve onların genetiği değiştirilmiş varyantlarıyla mücadele edeceği iddia edilen aşı ve ilaçların yaratılmasına öncelik verdiği uyarısında bulunmuştu.Buna ek olarak Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında ortaya çıkarılan belgelerde, ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün dünyanın çeşitli bölgelerinde tehlikeli patojenlerin biriktirilmesinde rol oynadığı doğrulanmıştı.'ABD'li yetkililer tehlikeli aşılarla bağlantılı'General Kirillov 2023 yılında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın tehlikeli aşıların geliştirilmesi ve üretimiyle bağlantılı Amerikalı yetkililerin isimlerini açıkladığını söylemişti.Söz konusu bu listede listede eski Johnson &amp; Johnson Yönetim Kurulu üyesi Mark McClellan, Pfizer Yönetim Kurulu üyesi Scott Gottlieb ve Flagship Pioneering Inc. şirketinin CEO'su Stephen Hahn yer alıyordu.Kirillov o dönem yaptığı açıklamasında, düzenleyici kurum yetkililerinin lobi faaliyetlerinde bulunduklarını ve mevcut güvenlik ile kalite standartlarının aleyhine olacak şekilde ilaç şirketlerinin ticari çıkarlarına öncelik verdiklerinin altını çizmişti.Demokratların askeri biyolojik araştırmalardaki rolüRusya'nın Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri tarafından incelenen belgeler ve analitik materyallerde Clintonlar, Rockefellerlar, Soros ve Biden gibi önde gelen isimlere ait yatırım fonları ile ABD'deki Demokrat Parti'ye bağlı diğer STK'ların askeri biyolojik araştırmaları finanse ettiğini ortaya koyulmuştu.Pfizer, Moderna, Merck ve ABD ordusuna bağlı bir şirket olan Gilead da dahil olmak üzere, genellikle 'büyük' olarak adlandırılan çok uluslu şirketlerin de bu plana dahil olduğu öne sürülmüş ve tüm bunlara ek olarak ABD'li uzmanların uluslararası güvenlik standartlarını atlayarak yeni ilaçların test edilmesi üzerinde çalıştığı aktarılmıştı.Tüm bunların yanı sıra sivil toplum ve biyoteknoloji kuruluşlarının katılımının Demokrat Parti liderlerinin seçim kampanyaları için ek mali gelir elde etmelerini ve nakit akışlarını gizlemelerini sağladığı iddia edilmişti.Rusya'nın Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Ocak 2024'te Washington'un askeri-biyolojik alandaki hedeflerinin, 'dünyanın ABD için stratejik öneme sahip bölgelerinde özellikle tehlikeli enfeksiyonların' etkenlerinin yaratılması ve manipüle edilmesinden, biyo-üretim, biyolojik izleme ve potansiyel olarak etik olmayan ve yasadışı askeri biyolojik araştırmaların ABD yargı yetkileri dışında genişletilmesinde küresel üstünlük elde etme çabalarına kadar çok yönlü olduğu konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/moskovadaki-bombali-saldirida-rus-general-kirillov-yasamini-yitirdi-1091634855.html
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rusya, barack obama, paul friedrichs, scott gottlieb, abd, kiev, rusya savunma bakanlığı, pentagon, dışişleri bakanlığı, güneydoğu asya, abd, igor konaşenkov, igor kirillov, rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği , pandemi, abd savunma bakanlığı, ukrayna, abd demokrat parti, joe biden, george soros, soros vakfı, rockefeller, pfizer, moderna, merck , gilead , cia, fbi, abd dışişleri bakanlığı
rusya, barack obama, paul friedrichs, scott gottlieb, abd, kiev, rusya savunma bakanlığı, pentagon, dışişleri bakanlığı, güneydoğu asya, abd, igor konaşenkov, igor kirillov, rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği , pandemi, abd savunma bakanlığı, ukrayna, abd demokrat parti, joe biden, george soros, soros vakfı, rockefeller, pfizer, moderna, merck , gilead , cia, fbi, abd dışişleri bakanlığı

General Kirillov Pentagon'un 'yasadışı' araştırmalarını ifşa etmişti: 'ABD'li yetkililer tehlikeli aşılarla bağlantılı'

19:15 17.12.2024
© TwitterABD - laboratuvar
ABD - laboratuvar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© Twitter
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Rusya'nın Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Kirillov Moskova'da evinin girişine yerleştirilen patlayıcının patlaması neticesinde hayatını kaybetti. Kirillov askeri brifinglerde yaptığı açıklamalarında dünyanın muhtelif bölgelerinde ABD eliyle yürütülen 'yasadışı' biyolojik araştırmalara ilişkin detaylı açıklamalar yapmıştı.
Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov Moskova'daki konutunun yakınına yerleştirilen el yapımı bir patlayıcının tetiklediği bir patlamada hayatını kaybetmişti.
Askeri brifinglerde düzenli olarak yaptığı konuşmalarda Kirillov, Kiev rejimini ve ABD'li destekçilerini biyolaboratuvar işletmek ve kimyasal silah kullanmakla suçlamasıyla dikkat çekmişti.

ABD'nin yasadışı biyolojik araştırmaları

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Prestige Biotech'in Kaliforniya'daki laboratuarında yasadışı biyolojik deneyler yapıldığına dair ifşaatları ABD Kongresi'nde soruşturma açılmasına neden olmuştu.
Korgeneral Kirillov, Savunma Bakanlığı brifinglerinden birinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski Başkan Barack Obama tarafından başlatılan Biyogüvenlik Katılım Programı'nda doğrudan rol oynadığını açıklamıştı. Programın öncelikli uygulama alanları arasında Ortadoğu, Güneydoğu Asya, Ukrayna ve Afrika yer alıyordu.
Metabiota, CH2M Hill ve EcoHealth Alliance gibi üçüncü taraf yükleniciler, aracılar ve STK'ların Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, FBI ve CIA gibi 'müşterilerinin' çıkarlarına hizmet etmek ve askeri biyolojik araştırmalar için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın dört bir yanına yayılmış düzinelerce biyolaboratuvarda ABD'nin biyolojik silah araştırmalarının kapsamını ayrıntılarıyla anlatan bir dizi belge yayımlamıştı. Washington başlangıçta bunların varlığını reddetmiş ancak daha sonra Rus kuvvetlerinin bu tesisleri ele geçirmesi durumunda ortaya çıkacak 'riskleri' gerekçe göstererek bunların varlığını doğrulamıştı.

ABD'nin Ukrayna'daki laboratuvarları

Korgeneral Igor Kirillov, federal dışişleri bakanlığının inkar etmesine rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu biyolojik programlara doğrudan dahil olduğunu defalarca vugulamıştı.
Kirillov raporlarından birinde ABD'nin biyolojik konularda küresel kontrol sağlamayı amaçladığını belirtmiş ve Barack Obama döneminde ABD'nin diğer ülkelerdeki biyolojik programlarının Dışişleri Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine desteklendiğini ve destekleyici belgelerin kanıt olarak sunulduğunu da sözlerine eklemişti.

Pentagon'un ölümcül biyolojik savaş programı

Öldürülen Korgeneral Kirillov, Pentagon'un biyolojik savaş programını düzenli olarak ifşa etmiş ve 2023'ün Ağustos ayında gerçekleştirdiği brifingde son gelişmelerin, ABD'nin virüs mutasyonlarını araştırarak yeni bir pandemi için hazırlıklara başladığını gösterdiğini duyurmuştu.
Kirillov, Temmuz 2023'te Başkan Özel Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Küresel Sağlık Güvenliği ve Biyogüvenlik Kıdemli Direktörü emekli Hava Kuvvetleri Tümgenerali Paul Friedrichs liderliğinde Pandemiye Hazırlık ve Müdahale Politikası Ofisi'nin kurulmasıyla ilgili olarak gazetecilere şunları söylemişti:
Bu departmanın öncelikli alanları arasında virüsleri ve bunların genetiği değiştirilmiş türevlerini durdurmaya yönelik aşı ve ilaçların yaratılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra biyo-üretimde ileri teknolojilerin kullanılması da yer almaktadır. Böylece Amerika Birleşik Devletleri, 2019'da olduğu gibi, virüs mutasyonlarını araştırarak yeni bir pandemiye hazırlanmaya başladı.
Rusya'nın Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri, yeni kurulan Ofis'in virüslerle ve onların genetiği değiştirilmiş varyantlarıyla mücadele edeceği iddia edilen aşı ve ilaçların yaratılmasına öncelik verdiği uyarısında bulunmuştu.
Buna ek olarak Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında ortaya çıkarılan belgelerde, ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün dünyanın çeşitli bölgelerinde tehlikeli patojenlerin biriktirilmesinde rol oynadığı doğrulanmıştı.

'ABD'li yetkililer tehlikeli aşılarla bağlantılı'

General Kirillov 2023 yılında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın tehlikeli aşıların geliştirilmesi ve üretimiyle bağlantılı Amerikalı yetkililerin isimlerini açıkladığını söylemişti.
Söz konusu bu listede listede eski Johnson & Johnson Yönetim Kurulu üyesi Mark McClellan, Pfizer Yönetim Kurulu üyesi Scott Gottlieb ve Flagship Pioneering Inc. şirketinin CEO'su Stephen Hahn yer alıyordu.
Kirillov o dönem yaptığı açıklamasında, düzenleyici kurum yetkililerinin lobi faaliyetlerinde bulunduklarını ve mevcut güvenlik ile kalite standartlarının aleyhine olacak şekilde ilaç şirketlerinin ticari çıkarlarına öncelik verdiklerinin altını çizmişti.

Demokratların askeri biyolojik araştırmalardaki rolü

Rusya'nın Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri tarafından incelenen belgeler ve analitik materyallerde Clintonlar, Rockefellerlar, Soros ve Biden gibi önde gelen isimlere ait yatırım fonları ile ABD'deki Demokrat Parti'ye bağlı diğer STK'ların askeri biyolojik araştırmaları finanse ettiğini ortaya koyulmuştu.
Pfizer, Moderna, Merck ve ABD ordusuna bağlı bir şirket olan Gilead da dahil olmak üzere, genellikle 'büyük' olarak adlandırılan çok uluslu şirketlerin de bu plana dahil olduğu öne sürülmüş ve tüm bunlara ek olarak ABD'li uzmanların uluslararası güvenlik standartlarını atlayarak yeni ilaçların test edilmesi üzerinde çalıştığı aktarılmıştı.
Tüm bunların yanı sıra sivil toplum ve biyoteknoloji kuruluşlarının katılımının Demokrat Parti liderlerinin seçim kampanyaları için ek mali gelir elde etmelerini ve nakit akışlarını gizlemelerini sağladığı iddia edilmişti.
Rusya'nın Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Ocak 2024'te Washington'un askeri-biyolojik alandaki hedeflerinin, 'dünyanın ABD için stratejik öneme sahip bölgelerinde özellikle tehlikeli enfeksiyonların' etkenlerinin yaratılması ve manipüle edilmesinden, biyo-üretim, biyolojik izleme ve potansiyel olarak etik olmayan ve yasadışı askeri biyolojik araştırmaların ABD yargı yetkileri dışında genişletilmesinde küresel üstünlük elde etme çabalarına kadar çok yönlü olduğu konusunda uyarmıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
DÜNYA
Moskova’daki bombalı saldırıda Rus general Kirillov yaşamını yitirdi
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