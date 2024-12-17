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Rusya Dışişleri: Kirillov, Anglosaksonların suçlarını sistematik olarak ifşa etti
Rusya Dışişleri: Kirillov, Anglosaksonların suçlarını sistematik olarak ifşa etti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, başkent Moskova’daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından, Rus general Kirillov’un yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.Zaharova, “Korgeneral İgor Kirillov, uzun yıllar boyunca elindeki delillerle sistematik bir şekilde Anglosaksonların suçlarını ifşa etti. Aralarında NATO’nun Suriye’deki kimyasal silah provokasyonları, İngiltere'nin yasaklı kimyasal maddeleri manipüle etmesi ve Salisbury ile Amesbury'deki provokasyonlar, Amerikan biyolaboratuvarlarının Ukrayna'daki ölümcül faaliyetleri ve çok daha fazlası” diyerek şunu yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/moskovadaki-bombali-saldirida-rus-general-kirillov-yasamini-yitirdi-1091634855.html
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Rusya Dışişleri: Kirillov, Anglosaksonların suçlarını sistematik olarak ifşa etti

10:37 17.12.2024 (güncellendi: 10:45 17.12.2024)
Rusya Dışişleri
Rusya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, başkent Moskova’daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un uzun yıllar boyunca Anglosaksonların ve NATO’nun işlediği suç ve provokasyonları ifşa ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından, Rus general Kirillov’un yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Zaharova, “Korgeneral İgor Kirillov, uzun yıllar boyunca elindeki delillerle sistematik bir şekilde Anglosaksonların suçlarını ifşa etti. Aralarında NATO’nun Suriye’deki kimyasal silah provokasyonları, İngiltere'nin yasaklı kimyasal maddeleri manipüle etmesi ve Salisbury ile Amesbury'deki provokasyonlar, Amerikan biyolaboratuvarlarının Ukrayna'daki ölümcül faaliyetleri ve çok daha fazlası” diyerek şunu yazdı:
Korkusuzca çalıştı. Kimsenin arkasına saklanmadı. Yüzü açık yürüdü. Anavatan için, gerçekler için çalıştı. Nur içinde yatsın, ruhu şad olsun.
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DÜNYA
Moskova’daki bombalı saldırıda Rus general Kirillov yaşamını yitirdi
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