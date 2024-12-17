https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rusya-disisleri-kirillov-anglosaksonlarin-suclarini-sistematik-olarak-ifsa-etti-1091641288.html

Rusya Dışişleri: Kirillov, Anglosaksonların suçlarını sistematik olarak ifşa etti

Rusya Dışişleri: Kirillov, Anglosaksonların suçlarını sistematik olarak ifşa etti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, başkent Moskova’daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından, Rus general Kirillov’un yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.Zaharova, “Korgeneral İgor Kirillov, uzun yıllar boyunca elindeki delillerle sistematik bir şekilde Anglosaksonların suçlarını ifşa etti. Aralarında NATO’nun Suriye’deki kimyasal silah provokasyonları, İngiltere'nin yasaklı kimyasal maddeleri manipüle etmesi ve Salisbury ile Amesbury'deki provokasyonlar, Amerikan biyolaboratuvarlarının Ukrayna'daki ölümcül faaliyetleri ve çok daha fazlası” diyerek şunu yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/moskovadaki-bombali-saldirida-rus-general-kirillov-yasamini-yitirdi-1091634855.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, igor kirillov, abd, ingiltere, nato, salisbury, amesbury, ukrayna