https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/moskovadaki-bombali-saldirida-rus-general-kirillov-yasamini-yitirdi-1091634855.html

Moskova’daki bombalı saldırıda Rus general Kirillov yaşamını yitirdi

Moskova’daki bombalı saldırıda Rus general Kirillov yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren iki kişiden birinin Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T08:40+0300

2024-12-17T08:40+0300

2024-12-17T09:17+0300

dünya

rusya

bomba

patlama

rusya soruşturma komitesi

igor kirillov

ukrayna

kimyasal silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086200855_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_c25cda67e86846eec253167fc7a23c42.jpg

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Moskova’nın Ryazanskiy Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırı sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bombanın bina çıkışına park edilen bir elektrikli scooter üzerine monte edildiği belirtildi.Saldırıda Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü ifade edildi.Açıklamaya göre, patlayıcı cihaz yaklaşık 200 gram TNT gücündeydi.Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma ve dava dosyasının açıldığı bildirildi.İgor Kirillov neden hedef oldu?Moskova'daki patlamada hayatını kaybeden Korgeneral İgor Kirillov, Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kirillov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:Kirillov kim?Kostroma'da doğan İgor Kirillov, Kostroma Kara Harp Okulu Kimyasal Savunma Bölümü’nden mezun oldu. Askeri rütbesi korgeneral olan Kirillov, Emek Kahramanı Yıldızı’nı aldı. Kirillov 54 yaşındaydı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/guney-koreden-rusya-ve-kuzey-koreli-vatandaslara-ve-sirketlere-karsi-yaptirim-1091634484.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, bomba, patlama, rusya soruşturma komitesi, igor kirillov, ukrayna, kimyasal silah