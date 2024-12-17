https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/moskovadaki-bombali-saldirida-rus-general-kirillov-yasamini-yitirdi-1091634855.html
Moskova’daki bombalı saldırıda Rus general Kirillov yaşamını yitirdi
Moskova’daki bombalı saldırıda Rus general Kirillov yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren iki kişiden birinin Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T08:40+0300
2024-12-17T08:40+0300
2024-12-17T09:17+0300
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Moskova’nın Ryazanskiy Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırı sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bombanın bina çıkışına park edilen bir elektrikli scooter üzerine monte edildiği belirtildi.Saldırıda Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü ifade edildi.Açıklamaya göre, patlayıcı cihaz yaklaşık 200 gram TNT gücündeydi.Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma ve dava dosyasının açıldığı bildirildi.İgor Kirillov neden hedef oldu?Moskova'daki patlamada hayatını kaybeden Korgeneral İgor Kirillov, Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kirillov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:Kirillov kim?Kostroma'da doğan İgor Kirillov, Kostroma Kara Harp Okulu Kimyasal Savunma Bölümü’nden mezun oldu. Askeri rütbesi korgeneral olan Kirillov, Emek Kahramanı Yıldızı’nı aldı. Kirillov 54 yaşındaydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/guney-koreden-rusya-ve-kuzey-koreli-vatandaslara-ve-sirketlere-karsi-yaptirim-1091634484.html
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rusya, bomba, patlama, rusya soruşturma komitesi, igor kirillov, ukrayna, kimyasal silah
rusya, bomba, patlama, rusya soruşturma komitesi, igor kirillov, ukrayna, kimyasal silah
Moskova’daki bombalı saldırıda Rus general Kirillov yaşamını yitirdi
08:40 17.12.2024 (güncellendi: 09:17 17.12.2024)
Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren iki kişiden birinin Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov olduğu belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Moskova’nın Ryazanskiy Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırı sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bombanın bina çıkışına park edilen bir elektrikli scooter üzerine monte edildiği belirtildi.
Saldırıda Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü ifade edildi.
Açıklamaya göre, patlayıcı cihaz yaklaşık 200 gram TNT gücündeydi.
Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma ve dava dosyasının açıldığı bildirildi.
İgor Kirillov neden hedef oldu?
Moskova'daki patlamada hayatını kaybeden Korgeneral İgor Kirillov, Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kirillov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Bu yılın Şubat ayında, Ukrayna ordusunun cephenin yanı sıra, terör saldırılarında da kimyasal silah kullandığını açıklamıştı.
Ağustos ayında, ABD’nin Ukrayna’ya biyolojik silah malzemelerini nakletme planlarına Moldova ve Romanya’yı da dahil ettiğini bildirmişti.
Ekim’de, Ukrayna’nın kimyasal silah kullanarak bir provokasyon hazırlığı yaptığını duyurmuştu.
Ukrayna ordusunun, Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinde ağustos ayında Batı yapımı kimyasal silah kullandığını dile getirmişti. Haziran’da da Avdeyevka yakınlarında zehirli maddelerin üretildiği bir laboratuvar tespit edilmişti.
Kostroma'da doğan İgor Kirillov, Kostroma Kara Harp Okulu Kimyasal Savunma Bölümü’nden mezun oldu.
Askeri rütbesi korgeneral olan Kirillov, Emek Kahramanı Yıldızı’nı aldı.