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Rize'deki derede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Rize'deki derede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Sputnik Türkiye
Rize'de dereye düşerek bir taşın üstünde mahsur kalan kedi, yoldan geçenlerin dikkati sayesinde fark edildi. Olay yerine gelen itfaiye, bir taşın üzerinde... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T17:20+0300
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rize
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itfaiye
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Rize'nin Güneysu ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yoldan geçenler dereye düşerek bir taşın üstünde mahsur kalmış kediyi fark etti. Yüksek duvarları tırmanamayan küçük kedi, sığındığı taşın üzerinde kurtarılmayı beklerken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye operasyon başlattı. Rize Belediyesi itfaiye ekipleri halatlarla dere yatağına inerek mahsur kalan kediyi kurtardı. Güvenli bir yere alınan kedi, Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kediye burada sağlık kontrolü yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/elektrik-direginde-mahsur-kalan-kediyi-itfaiye-kurtardi-1091461859.html
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rize, kedi, kurtarma, itfaiye, itfaiye ekipleri, mahsur kalma
rize, kedi, kurtarma, itfaiye, itfaiye ekipleri, mahsur kalma

Rize'deki derede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

17:20 17.12.2024
© İHA / -AW352182Rize'deki derede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Rize'deki derede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İHA / -AW352182
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Rize'de dereye düşerek bir taşın üstünde mahsur kalan kedi, yoldan geçenlerin dikkati sayesinde fark edildi. Olay yerine gelen itfaiye, bir taşın üzerinde kalan mahsur kalan kediyi kurtararak Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
Rize'nin Güneysu ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yoldan geçenler dereye düşerek bir taşın üstünde mahsur kalmış kediyi fark etti. Yüksek duvarları tırmanamayan küçük kedi, sığındığı taşın üzerinde kurtarılmayı beklerken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye operasyon başlattı.
Rize Belediyesi itfaiye ekipleri halatlarla dere yatağına inerek mahsur kalan kediyi kurtardı. Güvenli bir yere alınan kedi, Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kediye burada sağlık kontrolü yapıldı.
kayseri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
YAŞAM
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
12 Aralık, 17:00
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