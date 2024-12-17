https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rizedeki-derede-mahsur-kalan-kediyi-itfaiye-kurtardi-1091660104.html

Rize'deki derede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Rize'deki derede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Sputnik Türkiye

Rize'de dereye düşerek bir taşın üstünde mahsur kalan kedi, yoldan geçenlerin dikkati sayesinde fark edildi. Olay yerine gelen itfaiye, bir taşın üzerinde... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T17:20+0300

2024-12-17T17:20+0300

2024-12-17T17:20+0300

yaşam

rize

kedi

kurtarma

itfaiye

itfaiye ekipleri

mahsur kalma

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Rize'nin Güneysu ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yoldan geçenler dereye düşerek bir taşın üstünde mahsur kalmış kediyi fark etti. Yüksek duvarları tırmanamayan küçük kedi, sığındığı taşın üzerinde kurtarılmayı beklerken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye operasyon başlattı. Rize Belediyesi itfaiye ekipleri halatlarla dere yatağına inerek mahsur kalan kediyi kurtardı. Güvenli bir yere alınan kedi, Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kediye burada sağlık kontrolü yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/elektrik-direginde-mahsur-kalan-kediyi-itfaiye-kurtardi-1091461859.html

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rize, kedi, kurtarma, itfaiye, itfaiye ekipleri, mahsur kalma