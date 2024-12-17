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Pink Floyd'un kurucusu Waters: Rusya topraklarını füzelerle vurma izni muazzam bir hata
Pink Floyd'un kurucusu Waters: Rusya topraklarını füzelerle vurma izni muazzam bir hata
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, Batılı ülkelerin Kiev’e Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler ateşlemesine izin... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T13:13+0300
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dünya
roger waters
pink floyd
batı
ukrayna
uzun menzilli füze
izin
eleştiri
oreşnik
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Pink Floyd’un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Sputnik’e demecinde Batılı ülkelerin Kiev’e Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler ateşlemesine izin vermesini eleştirdi.Waters, “Bu muazzam bir hata. Bu sistemleri kullanma izni, çatışmanın sonucunu hiçbir şekilde etkilemez. Bu sadece bir poz verme, savaş alanında hiçbir şeyi değiştirmeyen bir hareket. Bunun Ukrayna’ya hiçbir yararı yok” diye kounştu.‘Oreşnik füzesi ile yapılan saldırı Zelenskiy’i düşündürmüş olabilir’Rusya’nın bu yakınlarda Oreşnik hipersonik füzesi ile gerçekleştirdiği saldırıyı da yorumlayan Waters, bunun Vladimir Zelenskiy’i düşündürmüş olabileceğini söyledi.Batı’da saldırının sonuçlarına ilişkin neredeyse hiçbir verinin sunulmadığına dikkat çeken Waters, bunun olayın önemine işaret ettiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/pink-floydun-kurucusu-waters-ukraynalilara-seslendi-abd-hayatlarinizi-umursamiyor-1087942074.html
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roger waters, pink floyd, batı, ukrayna, uzun menzilli füze, izin, eleştiri, oreşnik , vladimir zelenskiy, joe biden, donald trump
roger waters, pink floyd, batı, ukrayna, uzun menzilli füze, izin, eleştiri, oreşnik , vladimir zelenskiy, joe biden, donald trump

Pink Floyd'un kurucusu Waters: Rusya topraklarını füzelerle vurma izni muazzam bir hata

13:13 17.12.2024
© AP Photo / Charles SykesRoger Waters
Roger Waters - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Charles Sykes
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Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, Batılı ülkelerin Kiev’e Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler ateşlemesine izin vermesinin büyük bir hata olduğunu, bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine faydası olmayacağını belirtti.
Pink Floyd’un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Sputnik’e demecinde Batılı ülkelerin Kiev’e Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler ateşlemesine izin vermesini eleştirdi.
Waters, “Bu muazzam bir hata. Bu sistemleri kullanma izni, çatışmanın sonucunu hiçbir şekilde etkilemez. Bu sadece bir poz verme, savaş alanında hiçbir şeyi değiştirmeyen bir hareket. Bunun Ukrayna’ya hiçbir yararı yok” diye kounştu.

‘Oreşnik füzesi ile yapılan saldırı Zelenskiy’i düşündürmüş olabilir’

Rusya’nın bu yakınlarda Oreşnik hipersonik füzesi ile gerçekleştirdiği saldırıyı da yorumlayan Waters, bunun Vladimir Zelenskiy’i düşündürmüş olabileceğini söyledi.

Bu füze ile yapılan saldırı, Zelenskiy’i önümüzdeki iki ay içinde neler yapacağı konusunda düşündürmüş olabilir. Belki de ABD Başkanı Joe Biden görevinden ayrılmadan ve ABD’nin müstakbel başkanı Donald Trump şartları dikte etmeye başlamadan önce bazı çıkarımlarda bulunabilir. Göreceğiz.

Batı’da saldırının sonuçlarına ilişkin neredeyse hiçbir verinin sunulmadığına dikkat çeken Waters, bunun olayın önemine işaret ettiğini vurguladı.
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