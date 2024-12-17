https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/pink-floydun-kurucusu-waters-rusya-topraklarini-fuzelerle-vurma-izni-muazzam-bir-hata-1091648400.html

Pink Floyd'un kurucusu Waters: Rusya topraklarını füzelerle vurma izni muazzam bir hata

Pink Floyd'un kurucusu Waters: Rusya topraklarını füzelerle vurma izni muazzam bir hata

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, Batılı ülkelerin Kiev’e Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler ateşlemesine izin... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T13:13+0300

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dünya

roger waters

pink floyd

batı

ukrayna

uzun menzilli füze

izin

eleştiri

oreşnik

vladimir zelenskiy

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Pink Floyd’un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Sputnik’e demecinde Batılı ülkelerin Kiev’e Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler ateşlemesine izin vermesini eleştirdi.Waters, “Bu muazzam bir hata. Bu sistemleri kullanma izni, çatışmanın sonucunu hiçbir şekilde etkilemez. Bu sadece bir poz verme, savaş alanında hiçbir şeyi değiştirmeyen bir hareket. Bunun Ukrayna’ya hiçbir yararı yok” diye kounştu.‘Oreşnik füzesi ile yapılan saldırı Zelenskiy’i düşündürmüş olabilir’Rusya’nın bu yakınlarda Oreşnik hipersonik füzesi ile gerçekleştirdiği saldırıyı da yorumlayan Waters, bunun Vladimir Zelenskiy’i düşündürmüş olabileceğini söyledi.Batı’da saldırının sonuçlarına ilişkin neredeyse hiçbir verinin sunulmadığına dikkat çeken Waters, bunun olayın önemine işaret ettiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/pink-floydun-kurucusu-waters-ukraynalilara-seslendi-abd-hayatlarinizi-umursamiyor-1087942074.html

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