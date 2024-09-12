https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/pink-floydun-kurucusu-waters-ukraynalilara-seslendi-abd-hayatlarinizi-umursamiyor-1087942074.html

Pink Floyd’un kurucusu Waters, Ukraynalılara seslendi: ABD hayatlarınızı umursamıyor

Pink Floyd’un kurucusu Waters, Ukraynalılara seslendi: ABD hayatlarınızı umursamıyor

Sputnik Türkiye

Pink Floyd’un kurucusu ve efsanevi solisti Roger Waters, Ukrayna halkına seslendiği videoda ABD hükümetinin sıradan Ukraynalıların hayatlarını umursamadığını... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T14:10+0300

2024-09-12T14:10+0300

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dünya

roger waters

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ukrayna

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lugansk

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Daha önce Ukrayna’daki gerilimin nedenlerinin Batı’nın eylemlerinde aranması gerektiğini dile getiren Pink Floyd grubunun kurucu ortağı ve eski lideri Waters, Lugansk kentinden gazeteci Faina Savenkova ile yaptığı söyleşide Ukrayna halkına seslenerek, ABD hükümetinin sıradan Ukraynalıların hayatlarını umursamadığını söyledi.‘Amerikan imparatorluğunun’ diğer ülkelerde yaptığı her şeyin yalnızca ‘ABD'li plütokratları’ zenginleştirmeye çalışmak olduğunu vurgulayan Waters, şunları söyledi:Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanatçının tarzının kendisine yakın olduğuna dikkat çekerek, Waters’ı özel operasyon bölgesinde görev alan Rus askerlerine konser vermesi için ülkesine davet etmişti.Waters Şubat 2023’te BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunu sebepsiz bulmadığını açıklayarak provokatörleri kınamıştı. İngiliz sanatçı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’ı, Rusya lideri Vladimir Putin’i ve Vladimir Zelenskiy’i Ukrayna’da ateşkes konusunda anlaşma yapmaya çağırmıştı.Bununla birlikte Waters, Batı silahlarının Kiev’e teslim edilmesine de karşı çıkmıştı.

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roger waters, pink floyd, ukrayna, halk, abd, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), gazeteci, çağrı