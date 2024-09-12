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Pink Floyd’un kurucusu Waters, Ukraynalılara seslendi: ABD hayatlarınızı umursamıyor
Pink Floyd’un kurucusu Waters, Ukraynalılara seslendi: ABD hayatlarınızı umursamıyor
Sputnik Türkiye
Pink Floyd’un kurucusu ve efsanevi solisti Roger Waters, Ukrayna halkına seslendiği videoda ABD hükümetinin sıradan Ukraynalıların hayatlarını umursamadığını... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Daha önce Ukrayna’daki gerilimin nedenlerinin Batı’nın eylemlerinde aranması gerektiğini dile getiren Pink Floyd grubunun kurucu ortağı ve eski lideri Waters, Lugansk kentinden gazeteci Faina Savenkova ile yaptığı söyleşide Ukrayna halkına seslenerek, ABD hükümetinin sıradan Ukraynalıların hayatlarını umursamadığını söyledi.‘Amerikan imparatorluğunun’ diğer ülkelerde yaptığı her şeyin yalnızca ‘ABD'li plütokratları’ zenginleştirmeye çalışmak olduğunu vurgulayan Waters, şunları söyledi:Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanatçının tarzının kendisine yakın olduğuna dikkat çekerek, Waters’ı özel operasyon bölgesinde görev alan Rus askerlerine konser vermesi için ülkesine davet etmişti.Waters Şubat 2023’te BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunu sebepsiz bulmadığını açıklayarak provokatörleri kınamıştı. İngiliz sanatçı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’ı, Rusya lideri Vladimir Putin’i ve Vladimir Zelenskiy’i Ukrayna’da ateşkes konusunda anlaşma yapmaya çağırmıştı.Bununla birlikte Waters, Batı silahlarının Kiev’e teslim edilmesine de karşı çıkmıştı.
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roger waters, pink floyd, ukrayna, halk, abd, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), gazeteci, çağrı

Pink Floyd’un kurucusu Waters, Ukraynalılara seslendi: ABD hayatlarınızı umursamıyor

14:10 12.09.2024
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Multimedya arşivine gidin76-й Венецианский кинофестиваль. День десятый
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Pink Floyd’un kurucusu ve efsanevi solisti Roger Waters, Ukrayna halkına seslendiği videoda ABD hükümetinin sıradan Ukraynalıların hayatlarını umursamadığını belirtti.
Daha önce Ukrayna’daki gerilimin nedenlerinin Batı’nın eylemlerinde aranması gerektiğini dile getiren Pink Floyd grubunun kurucu ortağı ve eski lideri Waters, Lugansk kentinden gazeteci Faina Savenkova ile yaptığı söyleşide Ukrayna halkına seslenerek, ABD hükümetinin sıradan Ukraynalıların hayatlarını umursamadığını söyledi.
‘Amerikan imparatorluğunun’ diğer ülkelerde yaptığı her şeyin yalnızca ‘ABD'li plütokratları’ zenginleştirmeye çalışmak olduğunu vurgulayan Waters, şunları söyledi:

Onlar (ABD) Ukrayna gibi diğer ülkelerdeki insanların hayatlarını umursamıyor. Ukrayna başka bir ülkedir. Hata yapmayınız. Ukrayna halkı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin sizin hayatlarınızı umursamadığını mutlaka bilmelidir.

Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanatçının tarzının kendisine yakın olduğuna dikkat çekerek, Waters’ı özel operasyon bölgesinde görev alan Rus askerlerine konser vermesi için ülkesine davet etmişti.
Waters Şubat 2023’te BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunu sebepsiz bulmadığını açıklayarak provokatörleri kınamıştı. İngiliz sanatçı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’ı, Rusya lideri Vladimir Putin’i ve Vladimir Zelenskiy’i Ukrayna’da ateşkes konusunda anlaşma yapmaya çağırmıştı.
Bununla birlikte Waters, Batı silahlarının Kiev’e teslim edilmesine de karşı çıkmıştı.
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