https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/muge-anlidan-cagla-sikel-aciklamasi-nasil-bir-zeka-ya-1091652855.html
Müge Anlı'dan Çağla Şıkel açıklaması: 'Nasıl bir zeka ya'
Müge Anlı'dan Çağla Şıkel açıklaması: 'Nasıl bir zeka ya'
Sputnik Türkiye
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada gecenin sunucularından biri olan Çağla Şıkel’e gönderme yaptığı iddia edilen Müge Anlı’dan açıklama... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T14:43+0300
2024-12-17T14:43+0300
2024-12-17T14:43+0300
yaşam
müge anlı
çağla şıkel
ödül
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Müge Anlı, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde meslekte 35. yıl ödülünü aldı. Anlı, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' yorumları oldu" dedi.'Nasıl bir zeka'Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında sessizliğini bozdu. Yayın sırasında konu 'lafı dolandırmaktan' açılınca Anlı, "Ben lafı hiç dolandırmam. Neyse söylerim. Seven o yüzden sever, sevmeyen de bundan sevmez zaten. Bazı insanlar konuşulanı anlamıyor. Benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri Çağla Şıkel'dir. Çağla'ya teşekkür ediyorum, 'Laf soktu' diyorlar. Nasıl bir zeka ya, Yazık..." diyerek isyan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/altin-kelebek-odul-toreninde-muge-anli-depremi-cagla-sikele-laf-atinca-salon-sessizlige-burundu-1091305126.html
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Müge Anlı'dan Çağla Şıkel açıklaması: 'Nasıl bir zeka ya'
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada gecenin sunucularından biri olan Çağla Şıkel’e gönderme yaptığı iddia edilen Müge Anlı’dan açıklama geldi. Anlı " Çağla'ya teşekkür ediyorum, 'Laf soktu' diyorlar. Nasıl bir zeka ya?" dedi.
Müge Anlı, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde meslekte 35. yıl ödülünü aldı.
Anlı, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' yorumları oldu" dedi.
Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında sessizliğini bozdu. Yayın sırasında konu 'lafı dolandırmaktan' açılınca Anlı, "Ben lafı hiç dolandırmam. Neyse söylerim. Seven o yüzden sever, sevmeyen de bundan sevmez zaten. Bazı insanlar konuşulanı anlamıyor. Benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri Çağla Şıkel'dir. Çağla'ya teşekkür ediyorum, 'Laf soktu' diyorlar. Nasıl bir zeka ya, Yazık..." diyerek isyan etti.