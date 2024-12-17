https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/meteorolojiden-son-dakika-5-bolgeye-ozel--uyari-kar-sis-ve-kuvvetli-ruzgar-alarmi-1091633515.html

Meteoroloji'den son dakika 5 bölgeye özel uyarı: Kar, sis ve kuvvetli rüzgar alarmı

Meteoroloji'den son dakika 5 bölgeye özel uyarı: Kar, sis ve kuvvetli rüzgar alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre ülkenin doğu kesimlerinde yağışlar devam ederken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T07:14+0300

2024-12-17T07:14+0300

2024-12-17T07:14+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

orta karadeniz

doğu anadolu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağını bildirdi. Ancak doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Artvin, Ardahan ve Rize’nin doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Çığ tehlikesine dikkat!Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek bölgelerde çığ riski bulunuyor. Özellikle dik ve eğimli yamaçlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar uyarısıOrta Karadeniz kıyılarında, rüzgarın batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği belirtiliyor. Bu nedenle ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.İç bölgelerde sis ve don görülecekİç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde sis, pus ve buzlanma etkili olacak. Özellikle sürücülerden dikkatli olmaları ve don olayına karşı önlem almaları istendi.Hava sıcaklıkları artıyorÜlke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, özellikle iç ve doğu bölgelerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği belirtildi.Rüzgar batıdan kuvvetli esecekRüzgar, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden, Orta Karadeniz’de ise batıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Deniz ulaşımında aksamalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Parçalı bulutlu hava hakimMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin önemli şehirlerinden İstanbul’da sıcaklık 12 derece, Çanakkale’de 14 derece, Edirne’de 13 derece, Sakarya’da ise 13 derece olacak. Bölge genelinde herhangi bir yağış beklenmezken, hava sakin seyrini sürdürecek.Ege Bölgesi’nde sis ve pus görülecekEge Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. İzmir'de sıcaklık 15 derece olarak ölçülürken, Manisa 13 derece, Denizli 13 derece, Afyonkarahisar ise 7 derece olacak. Sürücüler, özellikle iç kesimlerde yoğun sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutluAkdeniz’de de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgede sıcaklık Adana ve Antalya’da 18 derece olarak ölçülürken, Mersin 17 derece, Hatay ise 12 derece seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın etkisiyle denizlerde dalga boyu yer yer artabilir.İç Anadolu’da don ve buzlanma uyarısıİç Anadolu Bölgesi'nde don ve buzlanma olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülmesi bekleniyor. Ankara'da sıcaklık 5 derece, Konya’da 6 derece, Çankırı’da 6 derece, Eskişehir’de ise 8 derece olacak. Özellikle sürücüler buzlanmaya karşı tedbirli olmalı.Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar bekleniyorBatı Karadeniz’de hava parçalı bulutlu olacak. İç kesimlerde sis ve buzlanma riski devam ederken, kıyı bölgelerde rüzgarın batılı yönlerden 40-60 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Zonguldak ve Düzce 12 derece, Bolu 8 derece, Kastamonu ise 7 derece olacak.Orta ve Doğu Karadeniz’de yağış uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rize’nin doğusu ile Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karlı olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Trabzon 13 derece, Samsun 15 derece, Artvin 3 derece olacak.Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacakDoğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan çevresinde kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve pus etkili olacak. Erzurum -3 derece, Kars 0 derece, Malatya 7 derece, Van ise 3 derece olacak.Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı bulutluGüneydoğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu seyredecek. Diyarbakır ve Gaziantep’te sıcaklık gece saatlerinde -3 dereceye kadar düşerken, gündüz Diyarbakır 9 derece, Gaziantep 12 derece olacak. Şanlıurfa 11 derece, Siirt ise 7 derece ile günü tamamlayacak.Denizlerde fırtına uyarısıMeteoroloji, Karadeniz ve Güney Ege'de fırtına uyarısı yaptı. Karadeniz'de rüzgarın batı ve güneybatıdan 7 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenirken, dalga boyu yer yer 4 metreye kadar çıkabilir. Ege Denizi'nde ise sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar görülecek. Deniz ulaşımında aksama ihtimaline karşı kaptanların tedbirli olmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/vanuatuda-73-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1091633211.html

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