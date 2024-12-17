https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/masterchefte-son-6-ortaya-cikti-kazanan-isim-belli-oldu-1091633328.html
Masterchef'te son 6 ortaya çıktı: Kazanan isim belli oldu
Masterchef'te son 6 ortaya çıktı: Kazanan isim belli oldu
Sputnik Türkiye
Masterchef'te son haftalara gelindi ve heyecan iyice doruklara ulaştı. Eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'in konuk olduğu iki aşamalı oyunda yarışmacılar... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T07:02+0300
2024-12-17T07:02+0300
2024-12-17T07:02+0300
yaşam
alper
masterchef
masterchef
acun ilıcalı
acun medya
tv8
tv8
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079417817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a75751f1ac7400bd7c8999cdeb7f9b3d.jpg
Masterchef Türkiye'de kıran kırana bir mücadele vardı. İlk 6'ya kalan birinci isim belli oldu. Şefler tercih yapmakta hayli zorlandı. İlk turda yarışmacılardan eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'in kaşık almış tabağı 'Ormanda İlkbahar' istendi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:Erim yarışmaya veda eden Alper'le ilgili, "Bu zamana kadar tanıdığım en garip, en farklı, en güzel adamlardan biri. Masterchef'in bana kattığı en değerli adamların başında geliyor. Alper'i çok seviyorum. Birlikte çok destekleyerek devam ettik. Çok güzel projelerle karşımıza çıkacak." dedi.Masterchef'e Hasan Bi̇lteki̇n konuk olduMasterchef'in önceki kaşık almış yarışmacılarından Hasan Biltekin yarışmaya konuk oldu. Yarışmacılar Hasan'ın önceki yarışmalarda kaşık aldığı tabaklardan 'Ormanda İlkbahar'ı yaptı.İlk etapta en düşük puanı alan Semih, "İlk oyun benim oyunum değildi. Elimden geleni yapacağım" dedi.En yüksek puanı alan Beyza, "Performansımın en iyisini vermeye çalışacağım. Bir hafta yaratıcılık oynamayacağız. Belki de en iyi tabağımı ikinci turda veririm" şeklinde konuştu.İki̇nci̇ turŞefler ikinci turda yarışmacılardan yaratıcılık tabakları bekledi. Yarışmacılara kuzu kulağı ve isot salçası verildi.Kazanan i̇si̇m BeyzaMasterChef Türkiye 2024’ün ilk beyaz ceketini alan isim Beyza oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/vanuatuda-73-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1091633211.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079417817_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_dfeb11e02c15cbc25a783f7331f95ffe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alper, masterchef, masterchef, acun ilıcalı, acun medya, tv8, tv8
alper, masterchef, masterchef, acun ilıcalı, acun medya, tv8, tv8
Masterchef'te son 6 ortaya çıktı: Kazanan isim belli oldu
Masterchef'te son haftalara gelindi ve heyecan iyice doruklara ulaştı. Eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'in konuk olduğu iki aşamalı oyunda yarışmacılar birbirinden güzel yemekler hazırladı. İlk 6'ya kalan birinci isim belli oldu. İşte detaylar...
Masterchef Türkiye'de kıran kırana bir mücadele vardı. İlk 6'ya kalan birinci isim belli oldu. Şefler tercih yapmakta hayli zorlandı. İlk turda yarışmacılardan eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'in kaşık almış tabağı 'Ormanda İlkbahar' istendi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
Erim yarışmaya veda eden Alper'le ilgili, "Bu zamana kadar tanıdığım en garip, en farklı, en güzel adamlardan biri. Masterchef'in bana kattığı en değerli adamların başında geliyor. Alper'i çok seviyorum. Birlikte çok destekleyerek devam ettik. Çok güzel projelerle karşımıza çıkacak." dedi.
Masterchef'e Hasan Bi̇lteki̇n konuk oldu
Masterchef'in önceki kaşık almış yarışmacılarından Hasan Biltekin yarışmaya konuk oldu. Yarışmacılar Hasan'ın önceki yarışmalarda kaşık aldığı tabaklardan 'Ormanda İlkbahar'ı yaptı.
İlk etapta en düşük puanı alan Semih, "İlk oyun benim oyunum değildi. Elimden geleni yapacağım" dedi.
En yüksek puanı alan Beyza, "Performansımın en iyisini vermeye çalışacağım. Bir hafta yaratıcılık oynamayacağız. Belki de en iyi tabağımı ikinci turda veririm" şeklinde konuştu.
Şefler ikinci turda yarışmacılardan yaratıcılık tabakları bekledi. Yarışmacılara kuzu kulağı ve isot salçası verildi.
MasterChef Türkiye 2024’ün ilk beyaz ceketini alan isim Beyza oldu.