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Kırım Tatarları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup: 'Bizi ziyaret edip değişimi görün'
Kırım Tatarları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup: 'Bizi ziyaret edip değişimi görün'
Sputnik Türkiye
Kırım’daki Tatar Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı. Vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım’a davet ederken “Rusya bünyesindeki Kırım’da son... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T19:21+0300
2024-12-17T19:23+0300
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Kırım’ın Başkenti Simferopol’de düzenlenen Kırım Milletvekilleri Kongresi’nden oy birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM üyesi milletvekillerine çağrı yapılması kararı alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben metni Milletlerarası İlişkiler Komitesi Başkanı Ayder Tippa okudu. Erdoğan’ hitaben yazılan ve gönderilmesi oybirliği ile kabul edilen metinde şu ifadeler yer aldı:‘Her türlü sorunumuz çözülüyor’Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasından sonra Kırım Tatarlarının sorunlarının çözülmeye başlandığı vurgulanan mektup şu ifadelerle devam etti:“Bugüne halkımızın toplu yaşadığı yerleşkelerde altyapı inşaatına, ev, daire ve arsa tahsisine, kreş, okul gibi toplumun gelişmesine gerekli olan sosyal objelerin kurulup halka açılmasına büyük önem verilmektedir. Kırım Tatar dili ve kültürünün gelişmesine önem verilmektedir. Çocuklar ve gençler yalnız ana dilini öğrenmekle kalmayarak, eğitimin her aşamasında anadilinde tahsil almaktadır.”‘10 yılda 50 cami kuruldu’Kırım’ın Rusya’ya bağlanması sonrasında Müslüman cemaatinde ihtiyaçlarının karşılandığına vurgu yapılan mektupta şunlar vurgulandı:‘Dini bayramlarımız tatil oldu’Rusya’ya katılım sonrasında dini bayramlara büyük önem verildiği ve bayramlarda resmi tatil uygulandığı vurgulanan mektupta şu ifadeler de yer aldı:‘Kırım meclisinde Tatarları temsil ediyoruz’2024 yılından gerçekleşen seçimler neticesinde 245 kişilik mecliste Tatar kökenli 7 milletvekilinin görev yaptığı belirtilen mektupta “Günümüzde Kırım Tatar toplumu ülkenin sosyal-politik yaşamının çok etkin bir topluluğudur. Yarımadada halklararası birlik ve beraberliğine kendi mühim hissesini katmaktadır. Şehir ve kasaba icra organlarında Kırım Tatar temsilcileri her seviyede çalışmaktadır” denildi.‘Sizi Kırım’a davet ediyoruz’Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazılan mektup şu davet ile sonlandırıldı:
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kırım, kırım tatarları, recep tayyip erdoğan, mektup

Kırım Tatarları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup: 'Bizi ziyaret edip değişimi görün'

19:21 17.12.2024 (güncellendi: 19:23 17.12.2024)
© Osman Nuri CeritKırım Tatarlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup
Kırım Tatarlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Kırım’daki Tatar Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı. Vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım’a davet ederken “Rusya bünyesindeki Kırım’da son on yılda yaşanan değişimi görmeniz için sizi candan davet ediyoruz” ifadelerini kullandılar.
Kırım’ın Başkenti Simferopol’de düzenlenen Kırım Milletvekilleri Kongresi’nden oy birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM üyesi milletvekillerine çağrı yapılması kararı alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben metni Milletlerarası İlişkiler Komitesi Başkanı Ayder Tippa okudu. Erdoğan’ hitaben yazılan ve gönderilmesi oybirliği ile kabul edilen metinde şu ifadeler yer aldı:
“Biz her seviyede kanunen seçilmiş olan, oy verenlerin çıkarlarını temsil eden vekiller olarak Kırım Tatar halkı adına size müracaat ediyoruz. 16 Mart 2014 yılında çok mühim bir tarihi olan bütün Kırım referandumu gerçekleştirilmiştir. Bu referandum sürecinde biz Kırım Tatarları, diğer halklarla birlikte Kırım’ın Rusya’ya katılması için hür irademizle oy verdik. Bu karara etnik kargaşa ve kavgalara yol vermedi, bunu önleyebildik. Yarımadada etnikler arası ve dinler arası barış muhafaza edildi. Kırım halklarına gelişmede yeni bir hamle sunuldu.”

‘Her türlü sorunumuz çözülüyor’

Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasından sonra Kırım Tatarlarının sorunlarının çözülmeye başlandığı vurgulanan mektup şu ifadelerle devam etti:
“Bugüne halkımızın toplu yaşadığı yerleşkelerde altyapı inşaatına, ev, daire ve arsa tahsisine, kreş, okul gibi toplumun gelişmesine gerekli olan sosyal objelerin kurulup halka açılmasına büyük önem verilmektedir. Kırım Tatar dili ve kültürünün gelişmesine önem verilmektedir. Çocuklar ve gençler yalnız ana dilini öğrenmekle kalmayarak, eğitimin her aşamasında anadilinde tahsil almaktadır.”

‘10 yılda 50 cami kuruldu’

Kırım’ın Rusya’ya bağlanması sonrasında Müslüman cemaatinde ihtiyaçlarının karşılandığına vurgu yapılan mektupta şunlar vurgulandı:
“Bu zaman zarfında Kırım’da 50 yeni cami kuruldu. Rusya Federasyonu Başkanı özel Kontrolü ile Yeni Büyük cami kuruldu. Ukrayna geçmişinde böyle bir olanağı hayal etmek bile zordu. Bugün yeni büyük cami Kırım’ın mühim görsel simgeleri arasında belki en önemlisidir. Kırım’ın Rusya Federasyonu bünyesine katıldığı andan itibaren Kırım Müslümanları dini ihtiyaç ve her türlü gereksinime ulaşmışlardır.”

‘Dini bayramlarımız tatil oldu’

Rusya’ya katılım sonrasında dini bayramlara büyük önem verildiği ve bayramlarda resmi tatil uygulandığı vurgulanan mektupta şu ifadeler de yer aldı:

“Geleneksel dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramı Kırım Cumhuriyeti Başkanın kararıyla tüm Kırımlılar için resmi bayram olarak ilan edilmiştir. Her yıl milli ve dini bayramlar halka açık olarak kutlanmaktadır.”

‘Kırım meclisinde Tatarları temsil ediyoruz’

2024 yılından gerçekleşen seçimler neticesinde 245 kişilik mecliste Tatar kökenli 7 milletvekilinin görev yaptığı belirtilen mektupta “Günümüzde Kırım Tatar toplumu ülkenin sosyal-politik yaşamının çok etkin bir topluluğudur. Yarımadada halklararası birlik ve beraberliğine kendi mühim hissesini katmaktadır. Şehir ve kasaba icra organlarında Kırım Tatar temsilcileri her seviyede çalışmaktadır” denildi.

‘Sizi Kırım’a davet ediyoruz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazılan mektup şu davet ile sonlandırıldı:

“Sizi Kırım’ı ziyarete çağırarak, Kırımlıların vatan toprağında nasıl yaşadıklarını, gelişip ilerlediklerini, Kırım’da olumlu değişimlerin nasıl devam ettiğini gözünüzle bizzat görmeniz için candan davet ediyoruz.”

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