https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/kirim-tatarlarindan-cumhurbaskani-erdogana-mektup-bizi-ziyaret-edip-degisimi-gorun---1091667461.html

Kırım Tatarları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup: 'Bizi ziyaret edip değişimi görün'

Kırım Tatarları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup: 'Bizi ziyaret edip değişimi görün'

Sputnik Türkiye

Kırım’daki Tatar Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı. Vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım’a davet ederken “Rusya bünyesindeki Kırım’da son... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T19:21+0300

2024-12-17T19:21+0300

2024-12-17T19:23+0300

kırım

kırım tatarları

recep tayyip erdoğan

mektup

dünya

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Kırım’ın Başkenti Simferopol’de düzenlenen Kırım Milletvekilleri Kongresi’nden oy birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM üyesi milletvekillerine çağrı yapılması kararı alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben metni Milletlerarası İlişkiler Komitesi Başkanı Ayder Tippa okudu. Erdoğan’ hitaben yazılan ve gönderilmesi oybirliği ile kabul edilen metinde şu ifadeler yer aldı:‘Her türlü sorunumuz çözülüyor’Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasından sonra Kırım Tatarlarının sorunlarının çözülmeye başlandığı vurgulanan mektup şu ifadelerle devam etti:“Bugüne halkımızın toplu yaşadığı yerleşkelerde altyapı inşaatına, ev, daire ve arsa tahsisine, kreş, okul gibi toplumun gelişmesine gerekli olan sosyal objelerin kurulup halka açılmasına büyük önem verilmektedir. Kırım Tatar dili ve kültürünün gelişmesine önem verilmektedir. Çocuklar ve gençler yalnız ana dilini öğrenmekle kalmayarak, eğitimin her aşamasında anadilinde tahsil almaktadır.”‘10 yılda 50 cami kuruldu’Kırım’ın Rusya’ya bağlanması sonrasında Müslüman cemaatinde ihtiyaçlarının karşılandığına vurgu yapılan mektupta şunlar vurgulandı:‘Dini bayramlarımız tatil oldu’Rusya’ya katılım sonrasında dini bayramlara büyük önem verildiği ve bayramlarda resmi tatil uygulandığı vurgulanan mektupta şu ifadeler de yer aldı:‘Kırım meclisinde Tatarları temsil ediyoruz’2024 yılından gerçekleşen seçimler neticesinde 245 kişilik mecliste Tatar kökenli 7 milletvekilinin görev yaptığı belirtilen mektupta “Günümüzde Kırım Tatar toplumu ülkenin sosyal-politik yaşamının çok etkin bir topluluğudur. Yarımadada halklararası birlik ve beraberliğine kendi mühim hissesini katmaktadır. Şehir ve kasaba icra organlarında Kırım Tatar temsilcileri her seviyede çalışmaktadır” denildi.‘Sizi Kırım’a davet ediyoruz’Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazılan mektup şu davet ile sonlandırıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/general-kirillov-pentagonun-yasadisi-arastirmalarini-ifsa-etmisti-abdli-yetkililer-tehlikeli-1091666504.html

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kırım, kırım tatarları, recep tayyip erdoğan, mektup