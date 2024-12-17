https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/isvicre-kieve-yapilan-tedariki-kesintiye-ugratmak-amaciyla-silah-ihracatina-iliskin-kosullari-1091632323.html

İsviçre, Kiev'e yapılan tedariki kesintiye uğratmak amacıyla silah ihracatına ilişkin koşulları sıkılaştırdı

İsviçre, Kiev'e yapılan tedariki kesintiye uğratmak amacıyla silah ihracatına ilişkin koşulları sıkılaştırdı

Sputnik Türkiye

İsviçre Parlamentosu, ambargoyu ihlal eden özel alıcıların silah ve cephane alımına yönelik ihracat koşullarını sıkılaştırdığını açıkladı. 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T04:27+0300

2024-12-17T04:27+0300

2024-12-17T04:27+0300

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İsviçre, tarafsızlık ilkesine dayanarak Ukrayna'ya silah ihracatına ambargo koymuştu. Ancak, Kasım 2023'te Polonyalı özel şirket UMO MP'nin bu yasağı ihlal ederek Ukrayna'ya yüz binlerce İsviçre menşeli keskin nişancı tüfeği cephanesi tedarik ettiği ortaya çıktı. Federal Konsey, milletvekili Priska Seiler Graf'ın sorusuna verdiği yanıtta, İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği'nin (SECO) bu soruşturma sonrası harekete geçtiğini belirtti. Küçük silah ve mühimmat ihracatı başvuruları için silah ustası, tüccar veya tedarikçi gibi özel alıcıların yazılı başvuru yapması gerekecek. Daha önce İsviçre, askeri tarafsızlık ilkesini gerekçe göstererek Almanya, İspanya ve Danimarka'nın konfederasyonda üretilen mühimmatın Ukrayna'ya yeniden ihraç edilmesi taleplerini reddetmişti. Ayrıca, bir dizi soruşturma, Ukrayna'nın 2022'den bu yana dolambaçlı yollarla İsviçre silahları ve zırhlı araçları almış olabileceğini ortaya koydu. İsviçre, Avrupa Birliği (AB) veya NATO üyesi olmamakla birlikte, Avrupa'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların neredeyse tamamına katılmıştı. Moskova, Ukrayna'ya yapılan silah teslimatlarının çözüm sürecini olumsuz etkilediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ifade etmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki siyasi personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rusya-guclu-bir-fuze-sistemi-hattinin-gelistirilmesini-tamamliyor-1091631942.html

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