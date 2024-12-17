https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/istanbul-bogazinda-yangin-gezi-teknesi-alevler-icinde-kaldi-1091643413.html
İstanbul Boğazı’nda yangın: Gezi vapuru alevler içinde kaldı
İstanbul Boğazı’nda yangın: Gezi vapuru alevler içinde kaldı
Sputnik Türkiye
Beylerbeyi sahilde, ‘Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda yangın çıktı. Vapurda maddi hasar oluştu. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T11:28+0300
2024-12-17T11:28+0300
2024-12-17T11:50+0300
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beylerbeyi
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Beylerbeyi sahilde bulunan ‘Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla ekipler müdahale ettiDumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yangın nedeniyle vapurda maddi hasar meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/masonlar-buyuk-locasi-derneginde-korkutan-yangin-1091608275.html
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türkiye, yangın, beylerbeyi
türkiye, yangın, beylerbeyi
İstanbul Boğazı’nda yangın: Gezi vapuru alevler içinde kaldı
11:28 17.12.2024 (güncellendi: 11:50 17.12.2024)
Beylerbeyi sahilde, ‘Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda yangın çıktı. Vapurda maddi hasar oluştu.
Beylerbeyi sahilde bulunan ‘Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hızla ekipler müdahale etti
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.
Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yangın nedeniyle vapurda maddi hasar meydana geldi.