https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/istanbul-bogazinda-yangin-gezi-teknesi-alevler-icinde-kaldi-1091643413.html

İstanbul Boğazı’nda yangın: Gezi vapuru alevler içinde kaldı

İstanbul Boğazı’nda yangın: Gezi vapuru alevler içinde kaldı

Sputnik Türkiye

Beylerbeyi sahilde, ‘Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda yangın çıktı. Vapurda maddi hasar oluştu. 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T11:28+0300

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türkiye

türkiye

yangın

beylerbeyi

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Beylerbeyi sahilde bulunan ‘Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla ekipler müdahale ettiDumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yangın nedeniyle vapurda maddi hasar meydana geldi.

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