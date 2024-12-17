https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/israil-gazzeyi-bombalamaya-devam-ediyor-son-saldirida-10-filistinli-yasamini-yitirdi-1091648159.html
İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: Son saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: Son saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi’ndeki sivil savunma güçleri, İsrail ordusunun, Gazze’nin Derec mahallesine düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 10... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T13:01+0300
2024-12-17T13:01+0300
2024-12-17T13:07+0300
israil- filistin çatışması
filistin
gazze şeridi
gazze
israil
ortadoğu
sivil kayıplar
israil ordusu
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İsrail ordusu dün gece Gazze’nin doğusundaki Derec mahallesindeki bir apartmanı vurdu. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistin hayatını kaybetti.Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Derec Mahallesi'nde Filistinli Al-Türk ailesine ait apartman dairesini hedef aldı.Kemal Advan Hastanesi’ne saldırılar devam ediyorİsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor.Al Mayadeen televizyonu, İsrail güçlerinin Kemal Advan yoğun bakın ünitesine ateş açtığını duyurdu.İsrail ordusunun hastane yakınında patlatıcı yüklü 3 robot yerleştirdiği bildirilen haberde, insansız hava araçlarından hastanenin üzerine en 10 patlayıcı cihazın atıldığı ifade edildi.Gazze Şeridi’nde yaşamını yitiren Filistinli sayısı 45 bini geçtiİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak, 45 bin 28'e yükseldi.Ayrıca yaralı sayısının da 203 artarak 106 bin 962'ye yükseldiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/israilin-harap-ettigi-refah-kentinin-sakini-programciydim-simdi-balik-satiyorum-1091507579.html
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filistin, gazze şeridi, gazze, israil, ortadoğu, sivil kayıplar, israil ordusu
filistin, gazze şeridi, gazze, israil, ortadoğu, sivil kayıplar, israil ordusu
İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: Son saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi
13:01 17.12.2024 (güncellendi: 13:07 17.12.2024)
Gazze Şeridi’ndeki sivil savunma güçleri, İsrail ordusunun, Gazze’nin Derec mahallesine düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
İsrail ordusu dün gece Gazze’nin doğusundaki Derec mahallesindeki bir apartmanı vurdu. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistin hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Derec Mahallesi'nde Filistinli Al-Türk ailesine ait apartman dairesini hedef aldı.
Kemal Advan Hastanesi’ne saldırılar devam ediyor
İsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor.
Al Mayadeen televizyonu, İsrail güçlerinin Kemal Advan yoğun bakın ünitesine ateş açtığını duyurdu.
İsrail ordusunun hastane yakınında patlatıcı yüklü 3 robot yerleştirdiği bildirilen haberde, insansız hava araçlarından hastanenin üzerine en 10 patlayıcı cihazın atıldığı ifade edildi.
Gazze Şeridi’nde yaşamını yitiren Filistinli sayısı 45 bini geçti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak, 45 bin 28'e yükseldi.
Ayrıca yaralı sayısının da 203 artarak 106 bin 962'ye yükseldiği kaydedildi.