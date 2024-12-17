https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/israil-gazzeyi-bombalamaya-devam-ediyor-son-saldirida-10-filistinli-yasamini-yitirdi-1091648159.html

İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: Son saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: Son saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi’ndeki sivil savunma güçleri, İsrail ordusunun, Gazze’nin Derec mahallesine düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 10... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T13:01+0300

2024-12-17T13:01+0300

2024-12-17T13:07+0300

israil- filistin çatışması

filistin

gazze şeridi

gazze

israil

ortadoğu

sivil kayıplar

israil ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091647829_1:0:739:415_1920x0_80_0_0_36cff59b144b9a182690fb37e25764a5.jpg

İsrail ordusu dün gece Gazze’nin doğusundaki Derec mahallesindeki bir apartmanı vurdu. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistin hayatını kaybetti.Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Derec Mahallesi'nde Filistinli Al-Türk ailesine ait apartman dairesini hedef aldı.Kemal Advan Hastanesi’ne saldırılar devam ediyorİsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor.Al Mayadeen televizyonu, İsrail güçlerinin Kemal Advan yoğun bakın ünitesine ateş açtığını duyurdu.İsrail ordusunun hastane yakınında patlatıcı yüklü 3 robot yerleştirdiği bildirilen haberde, insansız hava araçlarından hastanenin üzerine en 10 patlayıcı cihazın atıldığı ifade edildi.Gazze Şeridi’nde yaşamını yitiren Filistinli sayısı 45 bini geçtiİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak, 45 bin 28'e yükseldi.Ayrıca yaralı sayısının da 203 artarak 106 bin 962'ye yükseldiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/israilin-harap-ettigi-refah-kentinin-sakini-programciydim-simdi-balik-satiyorum-1091507579.html

filistin

gazze şeridi

gazze

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin, gazze şeridi, gazze, israil, ortadoğu, sivil kayıplar, israil ordusu