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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/israil-gazzeyi-bombalamaya-devam-ediyor-son-saldirida-10-filistinli-yasamini-yitirdi-1091648159.html
İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: Son saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: Son saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi’ndeki sivil savunma güçleri, İsrail ordusunun, Gazze’nin Derec mahallesine düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 10... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T13:01+0300
2024-12-17T13:07+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail ordusu dün gece Gazze’nin doğusundaki Derec mahallesindeki bir apartmanı vurdu. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistin hayatını kaybetti.Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Derec Mahallesi'nde Filistinli Al-Türk ailesine ait apartman dairesini hedef aldı.Kemal Advan Hastanesi’ne saldırılar devam ediyorİsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor.Al Mayadeen televizyonu, İsrail güçlerinin Kemal Advan yoğun bakın ünitesine ateş açtığını duyurdu.İsrail ordusunun hastane yakınında patlatıcı yüklü 3 robot yerleştirdiği bildirilen haberde, insansız hava araçlarından hastanenin üzerine en 10 patlayıcı cihazın atıldığı ifade edildi.Gazze Şeridi’nde yaşamını yitiren Filistinli sayısı 45 bini geçtiİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak, 45 bin 28'e yükseldi.Ayrıca yaralı sayısının da 203 artarak 106 bin 962'ye yükseldiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/israilin-harap-ettigi-refah-kentinin-sakini-programciydim-simdi-balik-satiyorum-1091507579.html
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filistin, gazze şeridi, gazze, israil, ortadoğu, sivil kayıplar, israil ordusu
filistin, gazze şeridi, gazze, israil, ortadoğu, sivil kayıplar, israil ordusu

İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: Son saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

13:01 17.12.2024 (güncellendi: 13:07 17.12.2024)
© Fotoğrafİsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor.
İsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© Fotoğraf
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Gazze Şeridi’ndeki sivil savunma güçleri, İsrail ordusunun, Gazze’nin Derec mahallesine düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
İsrail ordusu dün gece Gazze’nin doğusundaki Derec mahallesindeki bir apartmanı vurdu. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistin hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Derec Mahallesi'nde Filistinli Al-Türk ailesine ait apartman dairesini hedef aldı.

Kemal Advan Hastanesi’ne saldırılar devam ediyor

İsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor.
Al Mayadeen televizyonu, İsrail güçlerinin Kemal Advan yoğun bakın ünitesine ateş açtığını duyurdu.
İsrail ordusunun hastane yakınında patlatıcı yüklü 3 robot yerleştirdiği bildirilen haberde, insansız hava araçlarından hastanenin üzerine en 10 patlayıcı cihazın atıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi’nde yaşamını yitiren Filistinli sayısı 45 bini geçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak, 45 bin 28'e yükseldi.
Ayrıca yaralı sayısının da 203 artarak 106 bin 962'ye yükseldiği kaydedildi.
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
13 Aralık, 20:01
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