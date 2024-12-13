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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/israilin-harap-ettigi-refah-kentinin-sakini-programciydim-simdi-balik-satiyorum-1091507579.html
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
Sputnik Türkiye
7 ay önce Gazze Şeridi'nin Refah kentinde İsrail operasyonu başladı. Kentin çoğu mahallesi yıkımdan payını aldı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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Şehir ve çevresi bugün nasıl görünüyor? Eski sakinleri nerede ve nasıl yaşıyor? Sputnik, kent yönetimi yetkilileri ve sıradan insanlarla konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/israil-saldirilarina-ugrayan-han-yunustaki-yikim-goruntulendi-1091410568.html
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İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
Sputnik Türkiye
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
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israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze, gazze şeridi, video, ortadoğu
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İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'

20:01 13.12.2024
© Sputnikİsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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7 ay önce Gazze Şeridi'nin Refah kentinde İsrail operasyonu başladı. Kentin çoğu mahallesi yıkımdan payını aldı.
Şehir ve çevresi bugün nasıl görünüyor? Eski sakinleri nerede ve nasıl yaşıyor? Sputnik, kent yönetimi yetkilileri ve sıradan insanlarla konuştu.
© Sputnik
İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'taki yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
MULTİMEDYA
İsrail saldırılarına uğrayan Han Yunus'taki yıkım görüntülendi
11 Aralık, 14:40
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