https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/israilin-harap-ettigi-refah-kentinin-sakini-programciydim-simdi-balik-satiyorum-1091507579.html
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
Sputnik Türkiye
7 ay önce Gazze Şeridi'nin Refah kentinde İsrail operasyonu başladı. Kentin çoğu mahallesi yıkımdan payını aldı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T20:01+0300
2024-12-13T20:01+0300
2024-12-13T20:01+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistinli
filistin
gazze
gazze şeridi
video
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091513075_0:97:1040:682_1920x0_80_0_0_163d90dc1415005bf1df763d5590e328.jpg
Şehir ve çevresi bugün nasıl görünüyor? Eski sakinleri nerede ve nasıl yaşıyor? Sputnik, kent yönetimi yetkilileri ve sıradan insanlarla konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/israil-saldirilarina-ugrayan-han-yunustaki-yikim-goruntulendi-1091410568.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091513075_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_b5ee5c4b8ca1e1c740a1bc57ea9624d6.jpg
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
Sputnik Türkiye
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
2024-12-13T20:01+0300
true
PT2M43S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze, gazze şeridi, video, ortadoğu
israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze, gazze şeridi, video, ortadoğu
İsrail'in harap ettiği Refah kentinin sakini: 'Programcıydım, şimdi balık satıyorum'
7 ay önce Gazze Şeridi'nin Refah kentinde İsrail operasyonu başladı. Kentin çoğu mahallesi yıkımdan payını aldı.
Şehir ve çevresi bugün nasıl görünüyor? Eski sakinleri nerede ve nasıl yaşıyor? Sputnik, kent yönetimi yetkilileri ve sıradan insanlarla konuştu.