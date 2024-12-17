https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/iletisim-baskani-altun-duyurdu-cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-mikatiyi-kabul-edecek-1091670559.html
İletişim Başkanı Altun duyurdu: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek'
İletişim Başkanı Altun duyurdu: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek'
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre , Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek. Görüşmede Filistin ve Suriye... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T20:33+0300
2024-12-17T20:33+0300
2024-12-17T20:34+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul edeceğini açıkladı.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye dair şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/milli-istihbarat-akademisi-baskani-koseden-suriye-aciklamasi-turkiye-sayesinde-oldu-1091668119.html
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necib mikati, recep tayyip erdoğan, lübnan, türkiye
necib mikati, recep tayyip erdoğan, lübnan, türkiye
İletişim Başkanı Altun duyurdu: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek'
20:33 17.12.2024 (güncellendi: 20:34 17.12.2024)
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre , Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek. Görüşmede Filistin ve Suriye gündemleri görüşülecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul edeceğini açıkladı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye dair şunları ifade etti:
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2024 günü Ankara'da Lübnan Başbakanı Sayın Necib Mikati'yi kabul edeceklerdir. Sayın Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."