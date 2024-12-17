https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/hakemler-acikladi-galatasaray-trabzonspor-macinda-top-cikti-mi-1091665385.html

Hakemler açıkladı: Galatasaray-Trabzonspor maçında top çıktı mı?

Hakemler açıkladı: Galatasaray-Trabzonspor maçında top çıktı mı?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Galatasaray RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Maçı 4-3 kazanan Galatasaray'dan çok daha fazla... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T18:23+0300

2024-12-17T18:23+0300

2024-12-17T18:23+0300

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Galatasaray karşısında ikinci golü bulan Trabzonspor'da topun dışarıda mı içeri de mi olduğu tartışma konusu oldu.Trendyol Süper Lig'in 16. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Galatasaray RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray maçı 4-3 kazanmayı başarırken ondan daha fazla konuşulan Trabzonspor'un gol pozisyonu oldu. Bordo mavili takımın futbolcusu Ozan Tufan'ın kaydettiği gol öncesinde topun dışarıdan çevrildiği iddia edildi. Süper Lig'in tecrübeli hakemleri pozisyon hakkında açıklama yaptı. Deniz Çoban pozisyonun tartışmalı olduğunu belirterek durumun yardımcı hakemin inisiyatifinde olduğunu duyurdu. Bahattin Duran ise 'top bir açıdan bakınca çıkmış gibi başka açıdan çıkmamış gibi' diyerek kararsız kaldığını açıkladı. Son olarak Bülent Yıldırım topun çıkmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/galatasaray-trabzonsporu-4-3-maglup-etti-1091628258.html

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Sputnik Türkiye

futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, trabzonspor, top, top atışı