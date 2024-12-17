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Hakemler açıkladı: Galatasaray-Trabzonspor maçında top çıktı mı?
Hakemler açıkladı: Galatasaray-Trabzonspor maçında top çıktı mı?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Galatasaray RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Maçı 4-3 kazanan Galatasaray'dan çok daha fazla... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray karşısında ikinci golü bulan Trabzonspor'da topun dışarıda mı içeri de mi olduğu tartışma konusu oldu.Trendyol Süper Lig'in 16. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Galatasaray RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray maçı 4-3 kazanmayı başarırken ondan daha fazla konuşulan Trabzonspor'un gol pozisyonu oldu. Bordo mavili takımın futbolcusu Ozan Tufan'ın kaydettiği gol öncesinde topun dışarıdan çevrildiği iddia edildi. Süper Lig'in tecrübeli hakemleri pozisyon hakkında açıklama yaptı. Deniz Çoban pozisyonun tartışmalı olduğunu belirterek durumun yardımcı hakemin inisiyatifinde olduğunu duyurdu. Bahattin Duran ise 'top bir açıdan bakınca çıkmış gibi başka açıdan çıkmamış gibi' diyerek kararsız kaldığını açıkladı. Son olarak Bülent Yıldırım topun çıkmadığını belirtti.
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, trabzonspor, top, top atışı
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, trabzonspor, top, top atışı

Hakemler açıkladı: Galatasaray-Trabzonspor maçında top çıktı mı?

18:23 17.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturfutbol
futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Galatasaray RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Maçı 4-3 kazanan Galatasaray'dan çok daha fazla konuşulan Trabzonspor'un gol pozisyonu oldu. Bordo mavili takımın futbolcusu Ozan Tufan'ın attığı gol hakemler tarafından yorumlandı.
Galatasaray karşısında ikinci golü bulan Trabzonspor'da topun dışarıda mı içeri de mi olduğu tartışma konusu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Galatasaray RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray maçı 4-3 kazanmayı başarırken ondan daha fazla konuşulan Trabzonspor'un gol pozisyonu oldu. Bordo mavili takımın futbolcusu Ozan Tufan'ın kaydettiği gol öncesinde topun dışarıdan çevrildiği iddia edildi.
Süper Lig'in tecrübeli hakemleri pozisyon hakkında açıklama yaptı. Deniz Çoban pozisyonun tartışmalı olduğunu belirterek durumun yardımcı hakemin inisiyatifinde olduğunu duyurdu. Bahattin Duran ise 'top bir açıdan bakınca çıkmış gibi başka açıdan çıkmamış gibi' diyerek kararsız kaldığını açıkladı. Son olarak Bülent Yıldırım topun çıkmadığını belirtti.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
SPOR
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
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