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Galatasaray tarihi performans ile dünya devlerini bile solladı: Bunu başarabilen bir başka takım yok
Galatasaray tarihi performans ile dünya devlerini bile solladı: Bunu başarabilen bir başka takım yok
Sputnik Türkiye
Galatasaray, bu sezon hem Trendyol Süper Lig hem de Avrupa kupalarının lig aşamasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım oldu. Trabzonspor galibiyetiyle... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T08:46+0300
2024-12-17T08:46+0300
spor
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Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, büyük heyecana sahne olan mücadelede ilk yarıyı 2-2 önde tamamladı. İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Galatasaray, sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 41’e çıkaran Aslan, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.Yenilmezlik serisi 19 maça ulaştıTrabzonspor galibiyetiyle birlikte Galatasaray’ın bu sezonki yenilmezlik serisi 19 maça ulaştı. Sarı-kırmızılılar, en son İsviçre ekibi Young Boys karşısında mağlubiyet yaşarken, o maçtan sonra 13 Süper Lig ve 6 Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere toplam 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.Avrupa ve Süper Lig'de tek mağlubiyetsiz takımGalatasaray, bu sezon hem yerel liginde hem de Avrupa kupalarının lig aşamasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda. Avrupa’nın dev kulüplerini geride bırakan sarı-kırmızılılar, bu performansıyla dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Galatasaray böylece sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da sezonun en başarılı takımlarından biri olduğunu kanıtladı.Liderlik koltuğu sağlamlaştıTrabzonspor karşısında aldığı kritik galibiyetle liderlik koltuğundaki yerini koruyan Galatasaray, zirve yarışında rakipleriyle arasındaki farkı açmaya devam ediyor. 41 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puan fark oluşturdu. Bu istikrarlı performans, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirdi.Galatasaray’ın gelecek haftaki rakibi KayserisporYenilmezlik serisini devam ettiren Galatasaray, bir sonraki sınavını Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor karşısında verecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 20 maça çıkarmayı hedefliyor.Galatasaray’ın sezon i̇statistikleri göz dolduruyorGalatasaray, sezon başından bu yana sergilediği üstün performansla hem taraftarını sevindiriyor hem de rakiplerine gözdağı veriyor. İşte Galatasaray’ın sezon performansına dair dikkat çeken istatistikler:Avrupa’da rakipsiz performansGalatasaray, hem Türkiye Süper Lig hem de Avrupa kupaları aşamalarında mağlubiyet almayan tek takım olarak Avrupa’nın dikkatini çekti. Bu istikrarlı performansla dünya futbol devlerinin arasına adını yazdıran sarı-kırmızılılar, başarılı serisini sürdürerek tarihi bir sezona imza atmaya hazırlanıyor.
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galatasaray, fenerbahçe, trabzonspor, isviçre, futbol
galatasaray, fenerbahçe, trabzonspor, isviçre, futbol

Galatasaray tarihi performans ile dünya devlerini bile solladı: Bunu başarabilen bir başka takım yok

08:46 17.12.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Galatasaray, bu sezon hem Trendyol Süper Lig hem de Avrupa kupalarının lig aşamasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım oldu. Trabzonspor galibiyetiyle serisini 19 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, büyük heyecana sahne olan mücadelede ilk yarıyı 2-2 önde tamamladı. İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Galatasaray, sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 41’e çıkaran Aslan, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Yenilmezlik serisi 19 maça ulaştı

Trabzonspor galibiyetiyle birlikte Galatasaray’ın bu sezonki yenilmezlik serisi 19 maça ulaştı. Sarı-kırmızılılar, en son İsviçre ekibi Young Boys karşısında mağlubiyet yaşarken, o maçtan sonra 13 Süper Lig ve 6 Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere toplam 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Avrupa ve Süper Lig'de tek mağlubiyetsiz takım

Galatasaray, bu sezon hem yerel liginde hem de Avrupa kupalarının lig aşamasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda. Avrupa’nın dev kulüplerini geride bırakan sarı-kırmızılılar, bu performansıyla dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Galatasaray böylece sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da sezonun en başarılı takımlarından biri olduğunu kanıtladı.

Liderlik koltuğu sağlamlaştı

Trabzonspor karşısında aldığı kritik galibiyetle liderlik koltuğundaki yerini koruyan Galatasaray, zirve yarışında rakipleriyle arasındaki farkı açmaya devam ediyor. 41 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puan fark oluşturdu. Bu istikrarlı performans, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirdi.

Galatasaray’ın gelecek haftaki rakibi Kayserispor

Yenilmezlik serisini devam ettiren Galatasaray, bir sonraki sınavını Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor karşısında verecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 20 maça çıkarmayı hedefliyor.

Galatasaray’ın sezon i̇statistikleri göz dolduruyor

Galatasaray, sezon başından bu yana sergilediği üstün performansla hem taraftarını sevindiriyor hem de rakiplerine gözdağı veriyor. İşte Galatasaray’ın sezon performansına dair dikkat çeken istatistikler:
19 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik
Trendyol Süper Lig’de mağlubiyet yok
Avrupa Ligi lig aşamasında mağlubiyet yok
Liderlik koltuğunda 6 puan farkla oturuyor

Avrupa’da rakipsiz performans

Galatasaray, hem Türkiye Süper Lig hem de Avrupa kupaları aşamalarında mağlubiyet almayan tek takım olarak Avrupa’nın dikkatini çekti. Bu istikrarlı performansla dünya futbol devlerinin arasına adını yazdıran sarı-kırmızılılar, başarılı serisini sürdürerek tarihi bir sezona imza atmaya hazırlanıyor.
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