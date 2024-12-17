https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/fransa-ve-katar-da-suriyenin-baskenti-sam-da-buyukelciliklerini-tekrar-faaliyete-geciriyor--1091648916.html

Fransa ve Katar, Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçiliklerini tekrar faaliyete geçiriyor

Fransa ve Katar, Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçiliklerini tekrar faaliyete geçiriyor

Sputnik Türkiye

Fransa ve Katar, Esad’ın hükümeti ardından Suriye’deki yeni yönetimle ilk teması kurmak için diplomatik heyet gönderdi. Batı ve Arap ülkeleri, Suriye’nin... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T13:28+0300

2024-12-17T13:28+0300

2024-12-17T13:28+0300

dünya

suriye

suriye ordusu

suriye hükümeti

demokratik suriye güçleri (dsg)

suriye muhalefeti

suriye dışişleri bakanlığı

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Fransa, Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından yeni yönetimle temas kurmak amacıyla bir diplomatik heyeti başkent Şam’a gönderiyor. Fransa Dışişleri Bakan Vekili Jean-Noël Barrot, heyetin 'ilk temaslarda bulunmak, Fransız varlıklarını devralmak ve Suriye halkının acil ihtiyaçlarını değerlendirmek' amacıyla Salı günü Şam’a hareket edeceğini duyurdu.Ancak yeni yönetimde etkili olan Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütü, kökeninin El Kaide’ye dayanması nedeniyle birçok ülke tarafından 'terör örgütü' olarak tanımlanmaya devam ediyor.Türkiye de büyükelçiliğini tekrar açmıştıTürkiye de geçen hafta Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açtı. Körfez ülkelerinden Katar da, Pazar günü yaptığı açıklamada Salı günü diplomatik operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurdu. Katar, 2011’de Beşar Esad ile diplomatik bağlarını kesmiş, bu ilişkileri yeniden kurmayan tek Arap ülkesi olmuştu.İngiltere ve ABD de HTŞ ile diplomatik temas kurduklarını doğruladı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Diplomatik temas kuruyoruz,” diyerek Suriyelilere yönelik bir yardım paketini açıkladı.ABD, AB ve Türkiye toplantı gerçekleştirmiştiAB, ABD, Türkiye ve Arap ülkelerinin temsilcileri, Ürdün’de gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptıkları ortak açıklamada, Suriye halkına destek mesajı vermişti. Ortak bildiride, Suriye’nin 'kapsayıcı, mezhepçi olmayan ve temsil gücü yüksek' bir geçiş sürecine ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Bildiride ayrıca “Suriye nihayet onlarca yıllık izolasyonu sonlandırma şansına sahip” denildi.Diplomatik görüşmeler sürüyorİtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Salı günü ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştireceğini açıkladı. Tajani, “İlk olumlu sinyallerin somut adımlara dönüşmesini umuyoruz” dedi.İtalya, 2024 G7 dönem başkanı olarak bu yıl Suriye’ye 10 yıl aradan sonra yeniden büyükelçi atayan ilk Batı ülkesi olmuştu.Suriye’deki yeni dönemin nasıl şekilleneceği ve uluslararası toplumun bu sürece nasıl dahil olacağı, önümüzdeki haftalarda atılacak adımlarla netlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/sam-maslahatguzari-olarak-atanan-koroglundan-suriye-ile-ilgili-aciklama-1091625256.html

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