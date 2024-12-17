https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/filenin-sultanlarinin-2025-dunya-sampiyonasindaki-rakipleri-belli-oldu-1091645781.html
Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları, 2025 Dünya Şampiyonası'nda E grubunda yer aldı. A Milli Voleybol Takımı grubunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T12:03+0300
2024-12-17T12:03+0300
2024-12-17T12:05+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086505526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7facbf6fb6bd138bc7d5445793c40d05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086505526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f37f50b6f6f92dec7a97432281721f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filenin sultanları
Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
12:03 17.12.2024 (güncellendi: 12:05 17.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Filenin Sultanları, 2025 Dünya Şampiyonası'nda E grubunda yer aldı. A Milli Voleybol Takımı grubunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.