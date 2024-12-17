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Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları, 2025 Dünya Şampiyonası'nda E grubunda yer aldı. A Milli Voleybol Takımı grubunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
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filenin sultanları
filenin sultanları

Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

12:03 17.12.2024 (güncellendi: 12:05 17.12.2024)
© AA / Mustafa YalçınTürkiye voleybol
Türkiye voleybol - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AA / Mustafa Yalçın
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Filenin Sultanları, 2025 Dünya Şampiyonası'nda E grubunda yer aldı. A Milli Voleybol Takımı grubunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.
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