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Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sanatçı Ferdi Tayfur (79) tansiyon rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T14:56+0300
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı.Ferdi Tayfur'a ne oldu?Tayfur tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.Gerekli teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı öğrenilen sanatçı için çıkacak sonuçlarına göre hareket edilecek.Ferdi Tayfur kimdir?Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde doğdu.Ferdi Tayfur 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Akabinde yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurur.Ferdi Tayfur'un müzik kariyeriBesteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yapmış ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılmış akabinde plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakalamış, 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir. Kral Müzik'e göre 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olup, Ferdi Tayfur'un en çok satan albümüdür. Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200.000 kişi katılarak rekor kırmıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ferdi-tayfur-ile-kizi-tugce-tayfur-arasinda-soyadi-krizi-soyismimi-bana-leylekler-vermedi-1087406710.html
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ferdi tayfur, feri tayfura ne oldu, ferdi tayfur son dakiak, ferdi tayfur kimdir, ferdi tayfur hastaneye kaldırıldı

Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

14:56 15.12.2024 (güncellendi: 15:03 15.12.2024)
© Fotoğraf : TwitterFerdi Tayfur
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Ayrıntılar geliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sanatçı Ferdi Tayfur (79) tansiyon rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı.

Ferdi Tayfur'a ne oldu?

Tayfur tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gerekli teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı öğrenilen sanatçı için çıkacak sonuçlarına göre hareket edilecek.

Ferdi Tayfur kimdir?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde doğdu.
Ferdi Tayfur 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Akabinde yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurur.

Ferdi Tayfur'un müzik kariyeri

Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yapmış ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılmış akabinde plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakalamış, 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir. Kral Müzik'e göre 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olup, Ferdi Tayfur'un en çok satan albümüdür. Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200.000 kişi katılarak rekor kırmıştır.
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