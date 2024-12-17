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Duma Başkanı Volodin’den Tümgeneral Kirillov cinayetinden sorumlu olan herkesin cezalandırılması çağrısı
Duma Başkanı Volodin’den Tümgeneral Kirillov cinayetinden sorumlu olan herkesin cezalandırılması çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, Rus ordusunun Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un öldürülmesinden sorumlu olan herkesin... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T14:29+0300
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dünya
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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vyaçeslav volodin
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Tümgeneral Kirillov’un cinayetinden sorumlu olan herkesin hak ettiği cezayı çekmesi gerektiğini vurgulayarak, Kiev rejimi ile ilgili olarak Nazi başkan tarafından yönetilen bir terör devletinin kriminal doğasının ortada olduğunu ifade etti.Tümgeneral Kirillov’un profesyonel bir asker, entelektüel ve vatansever biri olduğuna dikkat çeken Volodin, şunları söyledi:Kiev’in kriminal doğasına dikkat çeken Volodin, “Kiev rejiminin kriminal doğası ortadadır. Gayri meşru bir Nazi başkan tarafından yönetilen terörist bir devlet söz konusudur” ifadelerini kullandı.
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rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya devlet duması, vyaçeslav volodin, igor kirillov, cinayet, suçlu, cezalandırma, çağrı, kiev
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya devlet duması, vyaçeslav volodin, igor kirillov, cinayet, suçlu, cezalandırma, çağrı, kiev

Duma Başkanı Volodin’den Tümgeneral Kirillov cinayetinden sorumlu olan herkesin cezalandırılması çağrısı

14:29 17.12.2024
© Sputnikİgor Kirillov
İgor Kirillov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
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Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, Rus ordusunun Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un öldürülmesinden sorumlu olan herkesin cezalandırılması çağrısında bulundu.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Tümgeneral Kirillov’un cinayetinden sorumlu olan herkesin hak ettiği cezayı çekmesi gerektiğini vurgulayarak, Kiev rejimi ile ilgili olarak Nazi başkan tarafından yönetilen bir terör devletinin kriminal doğasının ortada olduğunu ifade etti.
Tümgeneral Kirillov’un profesyonel bir asker, entelektüel ve vatansever biri olduğuna dikkat çeken Volodin, şunları söyledi:

İgor Anatolyeviç’i Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarına yönelik parlamento soruşturması sırasında yaptığımız ortak çalışmalardan iyi tanıyorduk. Soruşturma tamamlandıktan sonra Duma’nın biyolojik güvenlik çalışma grubu çerçevesinde etkileşim devam etti. Profesyonel bir asker, entelektüel ve vatansever biri olan İgor Anatolyeviç radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma birliklerinin etkinliğini artırmak, ülkemizin güvenliğini ve egemenliğini sağlamak için birçok şey yaptı.

Kiev’in kriminal doğasına dikkat çeken Volodin, “Kiev rejiminin kriminal doğası ortadadır. Gayri meşru bir Nazi başkan tarafından yönetilen terörist bir devlet söz konusudur” ifadelerini kullandı.
Rusya Soruşturma Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
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Moskova’daki bombalı saldırıda Rus general Kirillov yaşamını yitirdi
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