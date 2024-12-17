https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/duma-baskani-volodinden-tumgeneral-kirillov-cinayetinden-sorumlu-olan-herkesin-cezalandirilmasi-1091652268.html

Duma Başkanı Volodin’den Tümgeneral Kirillov cinayetinden sorumlu olan herkesin cezalandırılması çağrısı

Duma Başkanı Volodin’den Tümgeneral Kirillov cinayetinden sorumlu olan herkesin cezalandırılması çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, Rus ordusunun Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un öldürülmesinden sorumlu olan herkesin... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T14:29+0300

2024-12-17T14:29+0300

2024-12-17T14:29+0300

dünya

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rusya parlamentosunun alt kanadı duma

rusya devlet duması

vyaçeslav volodin

igor kirillov

cinayet

suçlu

cezalandırma

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Tümgeneral Kirillov’un cinayetinden sorumlu olan herkesin hak ettiği cezayı çekmesi gerektiğini vurgulayarak, Kiev rejimi ile ilgili olarak Nazi başkan tarafından yönetilen bir terör devletinin kriminal doğasının ortada olduğunu ifade etti.Tümgeneral Kirillov’un profesyonel bir asker, entelektüel ve vatansever biri olduğuna dikkat çeken Volodin, şunları söyledi:Kiev’in kriminal doğasına dikkat çeken Volodin, “Kiev rejiminin kriminal doğası ortadadır. Gayri meşru bir Nazi başkan tarafından yönetilen terörist bir devlet söz konusudur” ifadelerini kullandı.

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