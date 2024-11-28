https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/diyanet-isleri-baskani-erbas-sapkin-olusumlara-karsi-etkin-calismalar-yurutulmelidir-1090947162.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sapkın oluşumlara karşı etkin çalışmalar yürütülmelidir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sapkın oluşumlara karşı etkin çalışmalar yürütülmelidir

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladığı konuşmasında yapay zeka asistanı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T21:14+0300

2024-11-28T21:14+0300

2024-11-28T21:14+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

yapay zeka

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Tekno-bilişim alanındaki hızlı gelişmelere bağlı, insan olmanın anlamını yitirmeye başladığına şahit olunduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , "İslam, insan fıtratını esas alan ve insana erdemli bir hayat yolunda rehberlik etmek üzere Yüce Allah tarafından gönderilen bir dindir. Dini, milli, ahlaki ve kültürel değerlerimizin doğru bir şekilde anlaşılmasında da İslam'ın insan anlayışı önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle dijital mecralar başta olmak üzere yürütülen bütün çalışmalarda İslam'ın insan tasavvuruna özel bir önem verilmelidir" diye konuştu.Dijitalleşen dünyada etkin, verimli ve sürdürülebilir din hizmeti sunumunun nitelikli dini bilgi üretimi ve üretilen bilginin toplumsal ihtiyaçları karşılamasıyla yakından bağlantılı olduğunu belirten Erbaş, "Başkanlık, teknolojik ve dijital olarak değişen dünya şartlarını göz önünde bulundurarak her alandaki hizmetlerini dijital içeriklerle çeşitlendirmeye ve artırmaya devam etmelidir. Bu çerçevede Başkanlık, çağın gereklerini dikkate alarak bilgi üretimi ve yayın politikalarını periyodik aralıklarla güncellemelidir" ifadesini kullandı.'Yapay zeka tabanlı bütünleşik bir platform kurulmalıdır'Erbaş, "Diyanet hizmetlerinin kalitesini artırmak, modern teknolojilerle güçlendirmek ve dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla çağrı merkezi, içerik takip ve yayın analiz sistemi, yapay zeka asistanı gibi teknoloji destekli hizmetlerin sunumuna imkan veren yapay zeka tabanlı bütünleşik bir platform kurulmalıdır." dedi.Başkanlığın, yurt içi ve dışındaki tüm birimlerini entegre eden, vatandaşların dini bilgi ve danışmanlık taleplerine anında cevap verebilecek şekilde yapılandırarak, çok dilli hizmet sunabilen bir çözüm merkezi kurması gerektiğini dile getiren Erbaş, "Bu merkez fetva, dini rehberlik ve destek alanlarında uzman personel ile 7/24 hizmet verecek şekilde planlanmalı ve dijital teknolojilerle desteklenmelidir" diye konuştu.'Sahih dini bilgileri içeren yapay zeka chatbotlar geliştirilmelidir'Diyanetin, bilginin üretimi, paylaşımı ve hizmetlerinin sunumunda yeni teknolojilerden yararlanması gerektiğinin altını çizen Erbaş, şöyle devam etti:Engelli, bağımlı ve dezavantajlı gruplara yönelik manevi destek hizmetleri için üretilen dijital uygulama ve içeriklerin sürekli güncellenmesi ve bu içeriklere erişim kolaylığının sağlanması gerektiğine dikkati çeken Erbaş, aile, gençler, çocuklar gibi kesimlere yönelik ideal düzeyde din hizmeti sunmak amacıyla Başkanlık bünyesinde manevi danışmanlık ve rehberlik kadrosunun ihdas edilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.'Dijital dini medya okuryazarlığı gibi becerilerin geliştirilmesi önemli hale gelmektedir'Dini bilgi üretmek, paylaşmak ve din hizmeti sunmanın din alanında olduğu gibi dijital ortama dair de yeterli donanımı gerektirdiğini vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:İslam kültür ve medeniyetinde, herhangi bir ayrım yapılmaksızın bütün insanlara değer verildiğine işaret eden Erbaş, "Hangi milletten, din ve inançtan olursa olsun imkanlar ölçüsünde insanların ve özellikle yurdundan edilmiş olanların ihtiyaçlarının karşılanması, milli ve manevi değerlerimizin hepimize yüklediği tarihten günümüze taşınan insani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu kapsamda, göçmenlerle ilgili dezenformasyonun yaygınlaştığı günümüzde, birlik ve beraberliğimiz açısından toplumsal uyumu güçlendiren ortak dini kimliğin korunması amacıyla stratejiler geliştirilmelidir" diye konuştu.'Fetva hizmetlerinin dijital teknolojilerden yararlanılarak erişilebilirliği artırılmalıdır'Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yürütülen ve toplumsal itibarı yüksek olan dini bilgilendirme ve fetva hizmetlerinin dijital teknolojilerden de yararlanılarak erişilebilirliği ve etkinliği artırılmalıdır. Mevcut fetva veri tabanı, semantik arama gibi yeni teknolojilerle zenginleştirilmelidir. Üretilen nitelikli bilgi ve fetvaların diğer Müslümanlar tarafından da kullanımının kolaylaştırılması amacıyla farklı dillerde erişim seçenekleri sunulmalıdır" dedi.Erbaş, Başkanlıkça hazırlanan basılı-dijital dini yayınlarda yapay zeka destekli dil modellerinden ve interaktif sözlük gibi destekleyici unsurlardan yararlanılması gerektiğini ifade etti.Başkanlığa duyulan güven ve itimadı sarsmayı amaçlayanların, dezenformasyon çalışmalarını sistematik bir şekilde sürdürdüğünü belirten Erbaş, "Başkanlığımız hakkında olumsuz algı oluşturma çabaları karşısında gerekli tedbirler alınmalı ve kamuoyundaki yanlış yönlendirmelerin önüne geçilmelidir" diye konuştu.'Sapkın oluşumlara karşı etkin çalışmalar yürütülmelidir'Dijital mecraların, uyuşturucu, kumar, şiddet gibi bağımlılık türlerinin, istismarın, cinsel sapmanın yayılmasında uygun zemin oluşturabileceğine dikkati çeken Erbaş, Başkanlığın söz konusu bağımlılıklarla mücadeleye yönelik stratejilerini güçlendirmesi, bu hususta kurumlar arası işbirliğine dayalı çok disiplinli çalışmalar yürütmesi gerektiğinin altını çizdi.Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:Erbaş, geleneksel İslam sanatlarını temsil eden objelerle zenginleştirilmiş ve İslam'ın kurucu sembollerini açıklayan çevrim içi dijital müzeler ve sergilerin de Başkanlıkça oluşturulabileceğini ifade etti.'Müslüman ülkelerin ortak bir tavırla soykırıma engel olması tarihi bir görevdir'İsrail'in Filistin coğrafyasında uyguladığı vahşet ve soykırımın tüm dünyanın gözü önünde hız kesmeden devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/bakan-isikhan-modern-teknolojiyi-ve-yapay-zekayi-islami-degerlerimizle-harmanlayarak-yeni-cozumler-1090938920.html

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