https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cumhurbaskani-erdogan-ve-abd-disisleri-bakani-blinken-gorusmesinde-neler-konusuldu-1091477134.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesinde neler konuşuldu?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile ABD... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T04:10+0300

2024-12-13T04:10+0300

2024-12-13T04:10+0300

türkiye

abd

suriye

recep tayyip erdoğan

antony blinken

görüşme

ikili görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabulünde, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/PYD/YPG ve IŞİD terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılara karşı, öncelikle kendi milli güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici tedbirler alacağını belirtti. Erdoğan, IŞİD ile doğrudan mücadele eden tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu kendi lehine çevirmelerine izin vermeyeceklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin başlangıçtan itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu belirterek, Suriye'deki kurumların yeniden inşası ve iyileştirilmesi konusunda uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yazılı açıklamaABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Blinken arasında gerçekleşen görüşmeye dair yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı" ifadelerine yer verildi.Bakan Blinken'ın, Gazze'de ateşkes anlaşmasının hızla tamamlanması gerektiğine dair görüşlerini de paylaştığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/blinken-ankarada-disisleri-bakani-fidan-ile-gorusme-yarin--1091470410.html

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abd, suriye, recep tayyip erdoğan, antony blinken, görüşme, ikili görüşme