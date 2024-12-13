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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesinde neler konuşuldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesinde neler konuşuldu?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile ABD... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T04:10+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabulünde, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/PYD/YPG ve IŞİD terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılara karşı, öncelikle kendi milli güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici tedbirler alacağını belirtti. Erdoğan, IŞİD ile doğrudan mücadele eden tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu kendi lehine çevirmelerine izin vermeyeceklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin başlangıçtan itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu belirterek, Suriye'deki kurumların yeniden inşası ve iyileştirilmesi konusunda uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yazılı açıklamaABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Blinken arasında gerçekleşen görüşmeye dair yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı" ifadelerine yer verildi.Bakan Blinken'ın, Gazze'de ateşkes anlaşmasının hızla tamamlanması gerektiğine dair görüşlerini de paylaştığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/blinken-ankarada-disisleri-bakani-fidan-ile-gorusme-yarin--1091470410.html
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abd, suriye, recep tayyip erdoğan, antony blinken, görüşme, ikili görüşme
abd, suriye, recep tayyip erdoğan, antony blinken, görüşme, ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesinde neler konuşuldu?

04:10 13.12.2024
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, Suriye'deki son gelişmeler ve küresel ile bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabulünde, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/PYD/YPG ve IŞİD terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılara karşı, öncelikle kendi milli güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici tedbirler alacağını belirtti. Erdoğan, IŞİD ile doğrudan mücadele eden tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu kendi lehine çevirmelerine izin vermeyeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin başlangıçtan itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu belirterek, Suriye'deki kurumların yeniden inşası ve iyileştirilmesi konusunda uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Blinken arasında gerçekleşen görüşmeye dair yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı" ifadelerine yer verildi.
Bakan Blinken'ın, Gazze'de ateşkes anlaşmasının hızla tamamlanması gerektiğine dair görüşlerini de paylaştığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti
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