https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cnn-yalan-haber-yaptigini-acikca-kabul-etti-hapishanede-tesadufen-bulunan-kisi-eski-1091654911.html
CNN yalan haber yaptığını açıkça kabul etti: Hapishanede 'tesadüfen' bulunan kişi eski istihbaratçıymış
CNN yalan haber yaptığını açıkça kabul etti: Hapishanede 'tesadüfen' bulunan kişi eski istihbaratçıymış
Sputnik Türkiye
CNN'in Suriye'de hapishanedeki mahkum olarak yayına kaçırdığı kişinin eski bir istihbaratçı olduğu ortaya çıktı. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T15:14+0300
2024-12-17T15:14+0300
2024-12-17T15:14+0300
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ABD merkezli yayın kuruluşu CNN 12 Aralık’ta yayımladığı bir haberde Şam’daki bir hapishane hücresinde 'tesadüfen' bulunduğu iddia edilen kişinin eski bir istihbaratçı olduğunu kabul etti.CNN’den yapılan açıklamada, tutsak gibi gösterilen kişinin, daha önce Suriye'nin Hava İstihbarat Direktörlüğü’nde görevli olan Selame Mohammad Selame olduğu belirtildi. Hücredeki kişinin kimliği, bölgedeki yerel kaynaklar ve yüz tanıma sistemindeki yüzde 99’dan fazla eşleşme sayesinde teyit edildi.'Humuslu biri' olarak tanıtılmıştıCNN, daha önce bu kişinin Humuslu Adel Gharbal olduğunu ve hükümet tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan son incelemelerde, Ebu Hamza olarak da bilinen Selame Mohammad Selame’nin Suriye hükümetinde istihbarat yetkilisi olduğu doğrulandı.Açıklamada, Selame’nin kentteki hava istihbarat kontrol noktalarını yönettiği belirtildi. Bununla birlikte CNN, Selame’nin hücreye nasıl getirildiği ve şu anda nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.Ne olmuştu?CNN, 12 Aralık’ta yayımladığı haberde, “CNN, Suriyeli mahkumun Esad rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti” başlığıyla bir video paylaşmıştı. Görüntülerde, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanındaki silahlı bir kişi, 'Şam’daki bir hapishaneyi gezerken kilitli bir hücrede bir mahkuma tesadüfen' denk gelmişti. Bu kişinin Humuslu Adel Gharbal olduğu ve üç ay önce tutuklandığı iddia edilmişti.Ancak videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından görüntülerin sahte olduğu iddiaları gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/disisleri-bakani-fidanin-da-katildigi-suriye-toplantisi-basladi-abd-ab-ve-bircok-ulke-bulunuyor--1091536511.html
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cnn, suriye, hapishane, esad, beşar esad, yalan haber, yalan haber medyası, şam, abd
cnn, suriye, hapishane, esad, beşar esad, yalan haber, yalan haber medyası, şam, abd
CNN yalan haber yaptığını açıkça kabul etti: Hapishanede 'tesadüfen' bulunan kişi eski istihbaratçıymış
CNN'in Suriye'de hapishanedeki mahkum olarak yayına kaçırdığı kişinin eski bir istihbaratçı olduğu ortaya çıktı.
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN 12 Aralık’ta yayımladığı bir haberde Şam’daki bir hapishane hücresinde 'tesadüfen' bulunduğu iddia edilen kişinin eski bir istihbaratçı olduğunu kabul etti.
CNN’den yapılan açıklamada, tutsak gibi gösterilen kişinin, daha önce Suriye'nin Hava İstihbarat Direktörlüğü’nde görevli olan Selame Mohammad Selame olduğu belirtildi. Hücredeki kişinin kimliği, bölgedeki yerel kaynaklar ve yüz tanıma sistemindeki yüzde 99’dan fazla eşleşme sayesinde teyit edildi.
'Humuslu biri' olarak tanıtılmıştı
CNN, daha önce bu kişinin Humuslu Adel Gharbal olduğunu ve hükümet tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan son incelemelerde, Ebu Hamza olarak da bilinen Selame Mohammad Selame’nin Suriye hükümetinde istihbarat yetkilisi olduğu doğrulandı.
Açıklamada, Selame’nin kentteki hava istihbarat kontrol noktalarını yönettiği belirtildi.
Bununla birlikte CNN, Selame’nin hücreye nasıl getirildiği ve şu anda nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.
CNN, 12 Aralık’ta yayımladığı haberde, “CNN, Suriyeli mahkumun Esad rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti” başlığıyla bir video paylaşmıştı.
Görüntülerde, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanındaki silahlı bir kişi, 'Şam’daki bir hapishaneyi gezerken kilitli bir hücrede bir mahkuma tesadüfen' denk gelmişti. Bu kişinin Humuslu Adel Gharbal olduğu ve üç ay önce tutuklandığı iddia edilmişti.
Ancak videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından görüntülerin sahte olduğu iddiaları gündeme gelmişti.