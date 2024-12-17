CNN yalan haber yaptığını açıkça kabul etti: Hapishanede 'tesadüfen' bulunan kişi eski istihbaratçıymış

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çalışanlar 80’lerden bugüne nasıl yoksullaştı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere evlilik mesajı: 'Bir an önce evliliği yapmak lazım’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi panellerinde yeni teknolojiler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD askerlerinin Güney Kıbrıs’a yerleşmesi, Türkiye’yi çevreleme politikasının son aşaması’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgali ne anlama geliyor?
19:08
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler oldu?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cnn-yalan-haber-yaptigini-acikca-kabul-etti-hapishanede-tesadufen-bulunan-kisi-eski-1091654911.html
CNN yalan haber yaptığını açıkça kabul etti: Hapishanede 'tesadüfen' bulunan kişi eski istihbaratçıymış
CNN yalan haber yaptığını açıkça kabul etti: Hapishanede 'tesadüfen' bulunan kişi eski istihbaratçıymış
Sputnik Türkiye
CNN'in Suriye'de hapishanedeki mahkum olarak yayına kaçırdığı kişinin eski bir istihbaratçı olduğu ortaya çıktı. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T15:14+0300
2024-12-17T15:14+0300
dünya
cnn
suriye
hapishane
esad
beşar esad
yalan haber
yalan haber medyası
şam
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091654277_92:0:2296:1240_1920x0_80_0_0_698a7d356ec3d5a3af6e0ef20d06a3d3.png
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN 12 Aralık’ta yayımladığı bir haberde Şam’daki bir hapishane hücresinde 'tesadüfen' bulunduğu iddia edilen kişinin eski bir istihbaratçı olduğunu kabul etti.CNN’den yapılan açıklamada, tutsak gibi gösterilen kişinin, daha önce Suriye'nin Hava İstihbarat Direktörlüğü’nde görevli olan Selame Mohammad Selame olduğu belirtildi. Hücredeki kişinin kimliği, bölgedeki yerel kaynaklar ve yüz tanıma sistemindeki yüzde 99’dan fazla eşleşme sayesinde teyit edildi.'Humuslu biri' olarak tanıtılmıştıCNN, daha önce bu kişinin Humuslu Adel Gharbal olduğunu ve hükümet tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan son incelemelerde, Ebu Hamza olarak da bilinen Selame Mohammad Selame’nin Suriye hükümetinde istihbarat yetkilisi olduğu doğrulandı.Açıklamada, Selame’nin kentteki hava istihbarat kontrol noktalarını yönettiği belirtildi. Bununla birlikte CNN, Selame’nin hücreye nasıl getirildiği ve şu anda nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.Ne olmuştu?CNN, 12 Aralık’ta yayımladığı haberde, “CNN, Suriyeli mahkumun Esad rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti” başlığıyla bir video paylaşmıştı. Görüntülerde, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanındaki silahlı bir kişi, 'Şam’daki bir hapishaneyi gezerken kilitli bir hücrede bir mahkuma tesadüfen' denk gelmişti. Bu kişinin Humuslu Adel Gharbal olduğu ve üç ay önce tutuklandığı iddia edilmişti.Ancak videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından görüntülerin sahte olduğu iddiaları gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/disisleri-bakani-fidanin-da-katildigi-suriye-toplantisi-basladi-abd-ab-ve-bircok-ulke-bulunuyor--1091536511.html
suriye
esad
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091654277_368:0:2021:1240_1920x0_80_0_0_7fb755d1888632636bd2a9750f8a3e25.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cnn, suriye, hapishane, esad, beşar esad, yalan haber, yalan haber medyası, şam, abd
cnn, suriye, hapishane, esad, beşar esad, yalan haber, yalan haber medyası, şam, abd

CNN yalan haber yaptığını açıkça kabul etti: Hapishanede 'tesadüfen' bulunan kişi eski istihbaratçıymış

15:14 17.12.2024
CNN
CNN - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
Abone ol
CNN'in Suriye'de hapishanedeki mahkum olarak yayına kaçırdığı kişinin eski bir istihbaratçı olduğu ortaya çıktı.
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN 12 Aralık’ta yayımladığı bir haberde Şam’daki bir hapishane hücresinde 'tesadüfen' bulunduğu iddia edilen kişinin eski bir istihbaratçı olduğunu kabul etti.
CNN’den yapılan açıklamada, tutsak gibi gösterilen kişinin, daha önce Suriye'nin Hava İstihbarat Direktörlüğü’nde görevli olan Selame Mohammad Selame olduğu belirtildi. Hücredeki kişinin kimliği, bölgedeki yerel kaynaklar ve yüz tanıma sistemindeki yüzde 99’dan fazla eşleşme sayesinde teyit edildi.

'Humuslu biri' olarak tanıtılmıştı

CNN, daha önce bu kişinin Humuslu Adel Gharbal olduğunu ve hükümet tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan son incelemelerde, Ebu Hamza olarak da bilinen Selame Mohammad Selame’nin Suriye hükümetinde istihbarat yetkilisi olduğu doğrulandı.
Açıklamada, Selame’nin kentteki hava istihbarat kontrol noktalarını yönettiği belirtildi.
Bununla birlikte CNN, Selame’nin hücreye nasıl getirildiği ve şu anda nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Ne olmuştu?

CNN, 12 Aralık’ta yayımladığı haberde, CNN, Suriyeli mahkumun Esad rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti başlığıyla bir video paylaşmıştı.
Görüntülerde, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanındaki silahlı bir kişi, 'Şam’daki bir hapishaneyi gezerken kilitli bir hücrede bir mahkuma tesadüfen' denk gelmişti. Bu kişinin Humuslu Adel Gharbal olduğu ve üç ay önce tutuklandığı iddia edilmişti.
Ancak videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından görüntülerin sahte olduğu iddiaları gündeme gelmişti.
Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere de Suriyelilerin sığınma taleplerini durdurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan'ın da katıldığı Suriye toplantısı başladı: ABD, AB ve birçok ülke bulunuyor
14 Aralık, 15:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала