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Dışişleri Bakanı Fidan'ın da katıldığı Suriye toplantısı başladı: ABD, AB ve birçok ülke bulunuyor
Dışişleri Bakanı Fidan'ın da katıldığı Suriye toplantısı başladı: ABD, AB ve birçok ülke bulunuyor
Sputnik Türkiye
Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı uluslararası Suriye toplantısı başladı. Toplantıya Türkiye'den Hakan Fidan katılıyor. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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Suriye’deki gelişmelerin değerlendirileceği, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı toplantı, Ürdün’ün ev sahipliğinde Akabe kentinde başladı.Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra ABD, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanlarının katıldığı belirtildi. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin de görüşmelerde yer aldığı kaydedildi.Görüşmelerin ardından dışişleri bakanlarının ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.Bu toplantı, Esad hükümetinin devrilmesinden bu yana Suriye konulu ilk uluslararası düzeyde düzenlenen görüşme olma niteliği taşıyor.12 Aralık’ta ise yine Akabe’de Arap Birliği’nin oluşturduğu Arap Bakanlar İrtibat Komitesi’ne üye ülkeler; Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreteri’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının katılımıyla bir bölgesel toplantı gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/donald-trump-yineledi-suriye-kendi-basinin-caresine-bakmak-zorunda-cunku-bizkarismayacagiz-1091421938.html
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, hakan fidan, dışişleri, türkiye, abd
suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, hakan fidan, dışişleri, türkiye, abd

Dışişleri Bakanı Fidan'ın da katıldığı Suriye toplantısı başladı: ABD, AB ve birçok ülke bulunuyor

15:15 14.12.2024
© AP Photo / Ghaith AlsayedAlmanya ve Fransa'dan sonra İngiltere de Suriyelilerin sığınma taleplerini durdurdu
Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere de Suriyelilerin sığınma taleplerini durdurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı uluslararası Suriye toplantısı başladı. Toplantıya Türkiye'den Hakan Fidan katılıyor.
Suriye’deki gelişmelerin değerlendirileceği, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı toplantı, Ürdün’ün ev sahipliğinde Akabe kentinde başladı.
Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra ABD, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanlarının katıldığı belirtildi. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin de görüşmelerde yer aldığı kaydedildi.
Görüşmelerin ardından dışişleri bakanlarının ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.
Bu toplantı, Esad hükümetinin devrilmesinden bu yana Suriye konulu ilk uluslararası düzeyde düzenlenen görüşme olma niteliği taşıyor.
12 Aralık’ta ise yine Akabe’de Arap Birliği’nin oluşturduğu Arap Bakanlar İrtibat Komitesi’ne üye ülkeler; Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreteri’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının katılımıyla bir bölgesel toplantı gerçekleştirilmişti.
Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Diễn đàn Gia đình Lee vào thứ Năm ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại Henderson, bang Nevada. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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