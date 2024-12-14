https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/disisleri-bakani-fidanin-da-katildigi-suriye-toplantisi-basladi-abd-ab-ve-bircok-ulke-bulunuyor--1091536511.html
Dışişleri Bakanı Fidan'ın da katıldığı Suriye toplantısı başladı: ABD, AB ve birçok ülke bulunuyor
Dışişleri Bakanı Fidan'ın da katıldığı Suriye toplantısı başladı: ABD, AB ve birçok ülke bulunuyor
Sputnik Türkiye
Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı uluslararası Suriye toplantısı başladı. Toplantıya Türkiye'den Hakan Fidan katılıyor. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T15:15+0300
2024-12-14T15:15+0300
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Suriye’deki gelişmelerin değerlendirileceği, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı toplantı, Ürdün’ün ev sahipliğinde Akabe kentinde başladı.Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra ABD, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanlarının katıldığı belirtildi. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin de görüşmelerde yer aldığı kaydedildi.Görüşmelerin ardından dışişleri bakanlarının ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.Bu toplantı, Esad hükümetinin devrilmesinden bu yana Suriye konulu ilk uluslararası düzeyde düzenlenen görüşme olma niteliği taşıyor.12 Aralık’ta ise yine Akabe’de Arap Birliği’nin oluşturduğu Arap Bakanlar İrtibat Komitesi’ne üye ülkeler; Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreteri’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının katılımıyla bir bölgesel toplantı gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/donald-trump-yineledi-suriye-kendi-basinin-caresine-bakmak-zorunda-cunku-bizkarismayacagiz-1091421938.html
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, hakan fidan, dışişleri, türkiye, abd
suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, hakan fidan, dışişleri, türkiye, abd
Dışişleri Bakanı Fidan'ın da katıldığı Suriye toplantısı başladı: ABD, AB ve birçok ülke bulunuyor
Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı uluslararası Suriye toplantısı başladı. Toplantıya Türkiye'den Hakan Fidan katılıyor.
Suriye’deki gelişmelerin değerlendirileceği, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı toplantı, Ürdün’ün ev sahipliğinde Akabe kentinde başladı.
Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra ABD, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanlarının katıldığı belirtildi. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin de görüşmelerde yer aldığı kaydedildi.
Görüşmelerin ardından dışişleri bakanlarının ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.
Bu toplantı, Esad hükümetinin devrilmesinden bu yana Suriye konulu ilk uluslararası düzeyde düzenlenen görüşme olma niteliği taşıyor.
12 Aralık’ta ise yine Akabe’de Arap Birliği’nin oluşturduğu Arap Bakanlar İrtibat Komitesi’ne üye ülkeler; Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreteri’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının katılımıyla bir bölgesel toplantı gerçekleştirilmişti.